"Chim công làng múa" Linh Nga thướt tha áo dài, khoe nhan sắc tuổi 39

Trong bộ ảnh, NSƯT Linh Nga khoe nhan sắc dịu dàng, thanh thoát. Ở tuổi 39, "Chim công làng múa" được nhận xét vẫn giữ được nét tươi trẻ, vóc dáng thon thả. Cô kết hợp kỹ thuật múa đương đại, vốn là sở trường của mình, khi tạo dáng với áo dài.

Linh Nga thướt tha với áo dài (Ảnh: Milor Trần).

Trang phục mà Linh Nga mặc nằm trong bộ sưu tập áo dài mang tên "Sắc mùa hạnh phúc” của nhà thiết kế (NTK) Thủy Nguyễn.

Sắc đỏ trở thành nguồn cảm hứng xuyên suốt cho các thiết kế. Những biểu tượng đặc trưng như đóa sen vươn mình, lá cờ phấp phới và cánh chim tự do… mang ý nghĩa sâu sắc về hành trình vươn đến hòa bình và khát vọng về tương lai tươi sáng.

Nghệ thuật đính kết 3D thủ công tinh xảo, cũng góp phần làm cho trang phục truyền thống của Việt Nam trở nên sống động và có chiều sâu.

Linh Nga mang kỹ thuật múa đương đại vào trong bộ ảnh (Ảnh: Milor Trần).

Bộ ảnh còn có sự tham gia của các diễn viên múa Tuyết Mai, Kim Cúc và Lâm Thái Yên. Các nghệ sĩ kết hợp ăn ý, tạo nên khung hình vừa hào hùng, vừa đậm chất thơ.

Mỗi bức ảnh không chỉ là khúc ca được cất lên bằng ngôn ngữ của lụa là, gấm vóc và nghệ thuật thủ công, mà còn mang đến trải nghiệm thị giác đầy cảm xúc, lan tỏa niềm hân hoan trong ngày lễ trọng đại của dân tộc.

NSƯT Linh Nga cùng các diễn viên múa Tuyết Mai, Kim Cúc và Lâm Thái Yên kết hợp ăn ý (Ảnh: Milor Trần).

Đây không phải là lần đầu tiên NSƯT Linh Nga kết hợp cùng với các nhà thiết kế lớn để tạo nên những bộ ảnh đầy cảm hứng. Trước đó, cô cũng gây ấn tượng khi mang điệu múa đương đại đến Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2024.

Linh Nga vốn có sự kết nối sâu sắc với văn hóa truyền thống. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên đăng tải hình ảnh bản thân với những trang phục truyền thống, nhưng được biến tấu hiện đại và thu hút hơn như áo dài, tứ thân...

Bên cạnh con đường nghệ thuật, đời tư của cô cũng khiến khán giả quan tâm. Tuy nhiên, nữ nghệ sĩ chọn cuộc sống kín tiếng nhiều năm qua. Trên mạng xã hội, cô chỉ chia sẻ hình ảnh bản thân tham gia các sự kiện, chương trình...