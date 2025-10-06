Chillies: "Có gia đình, chúng tôi đằm tính hơn trong âm nhạc"

Sau thời gian im ắng, Chillies trở lại bằng ca khúc GOLD, sản phẩm mở màn cho album phòng thu thứ 2 mang tên KIM. Đây không chỉ là bước ngoặt trong hành trình âm nhạc gần 8 năm, mà còn phản ánh rõ sự trưởng thành của các thành viên cả trong tư duy nghệ thuật lẫn đời sống riêng.

Nếu GOLD cho thấy một Chillies đang làm mới mình, thì ngoài đời, các thành viên cũng đang bước vào giai đoạn đằm tính hơn.

Chillies đánh dấu sự trở lại bằng MV "GOLD", kết hợp cùng nữ ca sĩ Marzuz (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đầu năm nay, giọng ca chính Trần Duy Khang kết hôn, đánh dấu cột mốc mới trong cuộc sống cá nhân. Hiện, 3 trong 4 thành viên của Chillies đều đã lập gia đình.

"Ngày trước, 4 thành viên thường tập trung làm nhạc cùng nhau. Còn hiện tại, 90% thời gian mỗi người đều làm việc ở nhà riêng, để có thêm thời gian cho gia đình", trưởng nhóm chia sẻ.

Sự thay đổi ấy, theo Trần Duy Khang, không làm giảm năng lượng sáng tạo mà giúp âm nhạc của Chillies có chiều sâu hơn, chín chắn hơn.

"Mình ở độ tuổi đằm hơn nên chắc chắn cũng có sự thay đổi trong phong cách và cách nhìn nhận cảm xúc. Chillies vẫn giữ chất quen thuộc, nhưng sẽ có thêm chiều sâu của những người đã đi qua vài cột mốc quan trọng trong đời", nam ca sĩ chia sẻ.

Giữa thời điểm các chương trình truyền hình thực tế âm nhạc bùng nổ, nhiều nghệ sĩ trẻ tìm thấy hào quang từ sân khấu, Chillies vẫn chọn hướng đi riêng.

"Nếu nói ngại ra bài giữa lúc này thì thật sự không đúng. Cách tiếp cận của khán giả Chillies và khán giả truyền hình thực tế rất khác nhau. Các show truyền hình thường đánh mạnh vào dòng pop hay rap rất thịnh hành, còn tụi mình đi theo hướng khác.

Chúng tôi tự tin về chất lượng âm nhạc của mình vì đã cố gắng 100%. Tôi mừng vì HIEUTHUHAI hay Dương Domic có được hào quang riêng. Mỗi người chọn một con đường, điều quan trọng là được sống với thứ âm nhạc mình tin tưởng", Trần Duy Khang nói.

Chillies thay đổi phong cách âm nhạc, có nhiều khác biệt so với trước (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chính sự điềm tĩnh đó giúp Chillies giữ được bản sắc trong suốt hành trình làm nghề. Với ca khúc GOLD, các thành viên Chillies mang đến màu sắc disco, synth-pop rõ nét. Đây cũng là lần hiếm hoi Chillies thể hiện đậm chất liệu hoài cổ trong âm nhạc.

Ca khúc khai thác chủ đề tình yêu theo hướng mới mẻ và phóng khoáng, với thông điệp yêu hết mình để mọi khoảnh khắc trở nên rực rỡ và đáng giá.

"Với GOLD, tụi mình muốn lan tỏa tinh thần tích cực, thứ vốn là DNA của Chillies, nhưng ở một hình hài mới, táo bạo và phóng khoáng hơn", đại diện nhóm chia sẻ.

MV GOLD được đầu tư chỉn chu về hình ảnh, đặt âm nhạc disco mang hơi hướng hoài cổ trong bối cảnh thế giới tương lai siêu thực. Sự đối lập giữa quá khứ và viễn tưởng khắc họa câu chuyện tình yêu biểu tượng, với điểm nhấn là sự xuất hiện của nữ ca sĩ Marzuz trong hình tượng nửa người nửa máy.

Sau khi ra mắt GOLD, Chillies sẽ phát hành album KIM trong tháng 10 này, hé lộ sẽ mang đến nhiều sắc thái âm nhạc mới, nhưng vẫn giữ được chất riêng.