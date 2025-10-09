Chia sẻ gây xôn xao giữa sự ra đi của mỹ nam Trung Quốc Vu Mông Lung

Mới đây, phần livestream (phát sóng trực tuyến) từ cô giáo cũ của Vu Mông Lung khiến người hâm mộ nam diễn viên nghẹn ngào.

Cô giáo cho biết, cô rất buồn khi hay tin nam diễn viên tử vong vào ngày 11/9. Cô nhận tin dữ về học trò cũ qua lời kể của con và đã dành thời gian tìm hiểu vụ việc.

Trong ký ức của cô giáo cũ, Vu Mông Lung là một học trò hiền, ngoan và rất hay cười. Cô kể, Vu Mông Lung học giỏi tiếng Anh nhưng lại không tốt những môn tự nhiên.

"Tôi không thể chỉ trích Mông Lung gay gắt được vì em ấy hiền lành, không phải là một người nghịch ngợm", cô giáo cũ chia sẻ.

Cô giáo cũ của Vu Mông Lung khen nam diễn viên là một người hiền lành, không nghịch ngợm và luôn mỉm cười (Ảnh: Weibo).

Vì đã tốt nghiệp nhiều năm nên cô đã mất liên lạc với Vu Mông Lung. Thời gian gần đây, cô cố gắng tìm địa chỉ của gia đình Vu Mông Lung nhưng không được. Cô hy vọng sau này có thể kết nối với gia đình.

Cô nghẹn ngào chia sẻ về cậu học trò cũ: “Tôi đã nhìn thấy biên lai quyên góp từ thiện của em ấy và khi nhìn thấy điều đó, tôi thật sự rất đau lòng. Mông Lung chỉ là một người bình thường, một đứa trẻ bình thường.

Ở Bắc Kinh, em ấy không có nhà, chưa lập gia đình, sự nghiệp nhiều khó khăn, chưa có con cái nhưng sẵn lòng quyên góp giúp đỡ người khác. Mỗi ngày tôi sẽ đăng bài về Mông Lung. Không phải để người khác nhấn “thích” mà chỉ muốn mọi người biết về từng điều nhỏ bé về em. Đó là một thanh niên ưu tú của chúng tôi”.

Cô giáo cũ của Vu Mông Lung chia sẻ hình ảnh về học trò cũ (Ảnh: Epoch Times).

Không chỉ cô giáo và đồng nghiệp, bạn học của Vu Mông Lung đều dành tình cảm đặc biệt cho anh. Vương Dương, bạn học và bạn thân của nam diễn viên, nhận xét Vu Mông Lung là một người có tính cách hòa nhã, tốt bụng, điềm tĩnh và ấm áp, luôn quan tâm tới người xung quanh.

Nini, bạn học thời trung học của Vu Mông Lung, cũng nhận xét nam diễn viên rất vô tư, vui vẻ, ấp áp và đôi khi nhút nhát. Sau kỳ thi tốt nghiệp trung học, Mông Lung được nhận vào một trường nghệ thuật và họ không còn liên lạc thường xuyên. Tuy nhiên, Mông Lung vẫn luôn gọi điện cho cô khi có tin vui.

Nini thổ lộ khi nghe tin Mông Lung mất: “Tôi thực sự hy vọng cậu ấy có thể tái sinh như trong phim truyền hình và hạnh phúc ở thiên đường. Mông Lung, cầu mong cậu được bình an và khỏe mạnh”.

Ngày 6/10, ca sĩ Trung Quốc Cúc Lệ Thi đã chính thức phát hành video âm nhạc Are You Listening?, đây là bài hát anh tự tay viết tặng người bạn tốt Vu Mông Lung. Video cho thấy ảnh chụp màn hình tin nhắn trò chuyện giữa hai người. Câu cuối cùng, Vu Mông Lung gửi cho bạn: "Đợi anh với", khiến nhiều người rơi nước mắt.

Theo tờ China Times, nam diễn viên Vu Mông Lung qua đời sau một bữa tiệc cùng bạn bè tại một khu chung cư cao cấp ở Bắc Kinh (Trung Quốc) vào ngày 11/9.

Nam diễn viên được xác nhận tử vong do rơi từ trên lầu xuống đất. Sau đó, công ty quản lý và mẹ của nam diễn viên cũng thông báo, Mông Lung bị ngã từ trên cao sau khi say rượu.

Vu Mông Lung được xem là mỹ nam cổ trang của làng giải trí Trung Quốc (Ảnh: Sina).

Dù cảnh sát tuyên bố loại trừ yếu tố hình sự, trong hơn 3 tuần qua, loạt nghi vấn về cái chết của nam diễn viên cũng như thông tin đời tư của Mông Lung vẫn liên tục được chia sẻ.

Tháng 9 vừa rồi, cơ quan điều tra tiếp tục khẳng định, tất cả những tin đồn như nam diễn viên "tự tử sau khi bị tấn công", "bị một thế lực lợi dụng", "mẹ Vu Mông Lung bị uy hiếp" đều được xác định là bịa đặt.

Đại diện cảnh sát quận Triều Dương, Bắc Kinh (Trung Quốc) đã kêu gọi cư dân mạng không bịa đặt hay lan truyền tin đồn, đồng thời đề nghị mọi người tôn trọng nguyện vọng của gia đình bảo vệ quyền riêng tư để tránh gây thêm tổn thương tinh thần.

Những nghệ sĩ được cho là bị gọi tên trong vụ việc của Vu Mông Lung như Tống Y Nhân, Phạm Thế Kỹ, Trình Thanh Tùng đều có động thái phủ nhận các tin đồn.

Người hâm mộ vẫn mong mở lại cuộc điều tra nguyên nhân cái chết của Vu Mông Lung (Ảnh: Weibo).

Ngày 8/10, bản chụp kết quả khám nghiệm tử thi được cho là của Vu Mông Lung cũng được lan truyền trên mạng khiến người hâm mộ mỹ nam Trung Quốc xôn xao.

Trong đó, Vu Mông Lung được xác nhận tổn thương phần đầu, răng, miệng, vùng bụng và chân tay. Hiện, cơ quan chức năng chưa lên tiếng phản hồi về bản kết quả khám nghiệm tử thi này.

Đến nay, hơn 200.000 người dùng mạng đã ký vào đơn kiến nghị mở lại cuộc điều tra tìm ra nguyên nhân tử vong của Vu Mông Lung. Bản kiến nghị có tên “Đòi lại công bằng cho Vu Mông Lung” được khởi xướng từ ngày 20/9 và được đăng tải bằng tiếng Anh và tiếng Trung Quốc.

Vu Mông Lung (SN 1988) được biết đến qua các tác phẩm như: Thái tử phi thăng chức ký, Tam sinh tam thế thập lý đào hoa, Tân bạch nương tử truyền kỳ, Thiên kim trở về, Trường An Nặc, Yêu em từ cái nhìn đầu tiên, Hiên Viên Kiếm: Hán Chi Vân…

Trong mắt đồng nghiệp, Vu Mông Lung là một chàng trai ấm áp, luôn cư xử hòa nhã, giúp đỡ mọi người. Mỹ nam có hơn 26 triệu người theo dõi trên mạng xã hội Weibo (Trung Quốc).

Trước khi qua đời, nam diễn viên được cho là gặp bế tắc trong sự nghiệp, phải dừng đóng phim suốt 3 năm và cho giải thể một công ty giải trí từ cuối tháng 7 vừa rồi.

Năm 2024, sự nghiệp của Vu Mông Lung mới có dấu hiệu khởi sắc khi anh dần quay lại với các dự án truyền hình và được nhận vai chính.