Mới đây, Trần Kiều Ân và chồng, doanh nhân trẻ Alan Chen, đã cùng tham gia chương trình thực tế Thiên thanh nhất đối và chia sẻ về cuộc hôn nhân 3 năm của họ.

Trong đó, nữ diễn viên xinh đẹp thú nhận, bên cạnh những ngọt ngào và hạnh phúc, vợ chồng cô cũng không tránh khỏi những bất hòa, cãi vã như mọi cặp đôi khác. Đỉnh điểm có lần mâu thuẫn gay gắt, Trần Kiều Ân tức giận đòi ly hôn.

Trần Kiều Ân và chồng, Alan Chen (Ảnh: Sina).

Đối mặt với việc vợ muốn ly hôn, Alan cảnh báo vợ suy nghĩ thật kỹ và quay mặt đi bật khóc. Alan thừa nhận, anh thực sự đau lòng khi nghĩ vợ đòi chia tay và dễ dàng bỏ cuộc trước khó khăn trong cuộc sống lứa đôi.

Anh nói: “Chúng tôi đã rất vất vả để có được hạnh phúc hôm nay. Giờ đây, chỉ một lần cãi nhau, cô ấy đã đòi chia tay”. Thổ lộ của Alan nhận được sự đồng tình của các khách mời trong chương trình.

Họ khuyên nữ diễn viên sinh năm 1979 nên giữ bình tĩnh, đừng nói những lời tổn thương đối phương khi nóng giận. Trần Kiều Ân cũng nhận ra sai lầm của mình và hứa không đề cập tới chuyện ly hôn.

Trần Kiều Ân (SN 1979) được mệnh danh là "nữ hoàng phim thần tượng" Đài Loan (Trung Quốc) sau thành công của các dự án đình đám như: Hoàng tử ếch, Định mệnh anh yêu em, Tiếu ngạo giang hồ, Vẫn cứ thích em, Đẳng cấp quý cô…

Không chỉ nổi tiếng bởi những vai diễn đáng nhớ trên màn ảnh, Trần Kiều Ân còn khiến khán giả ngưỡng mộ bởi vẻ ngoài trẻ trung đáng kinh ngạc. Cô được gọi là chị đẹp không tuổi của làng giải trí Trung Quốc. Ở tuổi 46, Trần Kiều Ân vẫn sở hữu dáng vóc nhỏ nhắn, gương mặt thanh tú.

Trần Kiều Ân và Alan Chen làm đám cưới vào năm 2024 (Ảnh: Sina).

Trần Kiều Ân và chồng, Alan Chen, bén duyên từ năm 2019, khi họ tham gia ghi hình chương trình truyền hình thực tế Meeting Mr. Right. Sự chân thành và chăm chút của Alan khiến Trần Kiều Ân dần cảm động.

Trước đó, nữ diễn viên từng tuyên bố thích cuộc sống độc thân, sẵn sàng không kết hôn nếu không tìm được người hợp ý. Trần Kiều Ân từng tin rằng bản thân giàu có và hoàn toàn có thể chăm sóc cho chính mình mà không cần người đàn ông nào bên cạnh.

Alan (SN 1988) là con trai của một gia đình kinh doanh thực phẩm chức năng, bất động sản ở Malaysia. Anh kém Trần Kiều Ân 9 tuổi và có khối gia sản lớn, sở hữu máy bay riêng, bộ sưu tập siêu xe.

Alan đam mê nghệ thuật, sở trường vẽ tranh sơn dầu. Cha mẹ của Alan đều là doanh nhân nổi tiếng và sở hữu nhiều công ty, với khối tài sản lên đến hàng triệu USD.

Trần Kiều Ân và Alan chính thức về sống chung từ giữa năm 2020. Alan cũng chuyển hẳn sang Đài Loan (Trung Quốc) sinh sống và làm việc để được ở gần Trần Kiều Ân. Anh rất cưng chiều Kiều Ân và luôn làm cô bất ngờ với những món quà đặc biệt trong các dịp kỷ niệm, sinh nhật.

Vợ chồng Trần Kiều Ân chưa có con chung và tận hưởng cuộc sống hôn nhân kín tiếng (Ảnh: Weibo).

Kể từ khi hò hẹn với Alan, Trần Kiều Ân cũng không còn thiết tha với những hoạt động trong làng giải trí. Cô từ chối nhiều kịch bản phim và cho biết chỉ nhận vai khách mời với công việc có thời lượng ghi hình ngắn vì không muốn ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân.

Trần Kiều Ân xác nhận kết hôn với Alan vào năm 2022. Tháng 9/2024, cặp đôi tổ chức đám cưới hoành tráng, lãng mạn tại Malaysia (quê nhà của chú rể).

Sau hôn lễ, Trần Kiều Ân không vội quay trở lại công việc, tiếp tục tận hưởng cuộc sống bên chồng. Người đẹp xứ Đài thú nhận bản thân chưa đủ kiên nhẫn để hòa hợp với trẻ em nên tạm hoãn chuyện sinh nở.

Cô nói: "Có con không phải là mục tiêu hàng đầu trong cuộc sống của tôi lúc này. Và tôi không nghĩ cuộc đời mình sẽ không trọn vẹn nếu không có con. Tôi đã qua 45 tuổi rồi, có cần phải làm chuyện vất vả như vậy không. Và tôi thực sự không thích chơi với trẻ con".

Nữ diễn viên và chồng trẻ hạnh phúc với việc nuôi chó mèo và xem chúng như con. Năm 2024, có thông tin cho rằng, Trần Kiều Ân mang thai nhưng thông tin này không được người trong cuộc xác nhận.

Trước khi công khai hẹn hò Alan, Trần Kiều Ân từng có quan hệ tình cảm với nam diễn viên Hoắc Kiến Hoa khi đóng chung phim Nghìn vàng tiểu thư vào năm 2003. Họ chia tay sau một năm tìm hiểu.