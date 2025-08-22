Biến cố của chị đẹp xứ Hàn: Nguy cơ ngồi tù 3 năm, hôn nhân trong mơ đổ vỡ

Mới đây, phiên tòa xét xử nữ diễn viên Hwang Jung Eum đã diễn ra tại Hàn Quốc. Theo đó, ngôi sao xứ Hàn được phía công tố đề nghị mức án 3 năm tù cho cáo buộc biển thủ 4,2 tỷ won (hơn 79 tỷ đồng) tiền quỹ công ty từ năm 2022.

Tháng 5 vừa rồi, Hwang Jung Eum bị truy tố không giam giữ. Cụ thể, nữ diễn viên bị nghi nhận 700 triệu won (hơn 13 tỷ đồng) dưới dạng tiền trả trước từ công ty giải trí do cô sở hữu 100%, sau đó sử dụng tổng cộng 4,2 tỷ won để đầu tư tiền ảo, dẫn đến nghi vấn biển thủ.

Được biết, Hunminjeongeum Entertainment là công ty giải trí thuộc sở hữu của cô.

Hwang Jung Eum đang đối mặt với sóng gió lớn trong sự nghiệp (Ảnh: Naver).

Tháng 5 vừa rồi, nữ diễn viên phải tham dự phiên tòa đầu tiên. Trước tòa, Hwang Jung Eum thừa nhận mọi cáo buộc, yêu cầu tiếp tục việc xét xử để bồi thường toàn bộ số tiền thiệt hại. Tòa án đã chấp nhận yêu cầu này.

Theo Chosun, thời gian qua, Hwang Jung Eum nỗ lực xoay tiền để bồi thường thiệt hại do bản thân gây ra. Nữ diễn viên đã hoàn trả số tiền biển thủ thành hai đợt, lần lượt vào ngày 30/5 và ngày 5/6, đồng thời tuyên bố kết thúc mọi quan hệ tài chính với Công ty Hunminjeongeum Entertainment.

Thông qua người đại diện, Hwang Jung Eum cho biết: “Tôi thành lập và điều hành công ty giải trí cho các hoạt động của mình. Tôi đã nghĩ đến việc phát triển công ty.

Vào khoảng năm 2021, tôi được mọi người khuyên nên tăng vốn thông qua đầu tư tiền ảo. Vì vậy, tôi lao vào đầu tư lĩnh vực mà tôi chưa hiểu biết nhiều. Tôi nghĩ mình đã đưa ra một quyết định thiếu chín chắn khi kiếm lời từ tiền của công ty”.

Vụ việc gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chương trình thực tế Because I'm Solo của SBS Plus và Tcast E Channel. Đây là các kênh truyền thông Jung Eum đã hợp tác trong năm qua, nhằm chia sẻ cuộc sống của cô sau ly hôn.

Sau khi sự việc xảy ra, một thương hiệu đã gỡ bỏ quảng cáo có sự góp mặt của Hwang Jung Eum. Theo truyền thông Hàn Quốc, Hwang Jung Eum đang đối mặt với đợt khủng hoảng lớn nhất trong sự nghiệp.

Hwang Jung Eum ra hầu tòa, ngày 21/8 (Ảnh: Chosun).

Hwang Jung Eum (SN 1984) khởi nghiệp với vai trò ca sĩ của nhóm nhạc Sugar trước khi chuyển hướng trở thành diễn viên chuyên nghiệp.

Năm 2005, người đẹp ghi dấu ấn với loạt phim đình đám như: Gia đình là số một (phần hai), Phía đông vườn địa đàng, Ma lực đồng tiền, Cuộc đời lớn, She was pretty (Cô nàng xinh đẹp)...

Sau gần 20 năm hoạt động nghệ thuật, cô được xem là một trong những nữ nghệ sĩ tài năng và giàu có của làng giải trí xứ kim chi.

Tại Hàn Quốc, Hwang Jung Eum còn được xem là một trong những "nữ hoàng quảng cáo" của làng giải trí xứ Hàn nhờ danh tiếng và sự yêu thích của khán giả dành cho cô. Theo tờ News1, Hwang Jung Eum là một "phú bà" ở ngoài đời, sở hữu nhiều bất động sản có giá trị.

Hwang Jung Eum đang là mẹ đơn thân sau cuộc hôn nhân với đại gia ngành thép Hàn Quốc đổ vỡ (Ảnh: News).

Năm 2016, cô thông báo kết hôn với đại gia ngành thép Lee Young Don và dần vắng bóng trên màn ảnh. Cuộc hôn nhân kín tiếng nhưng hạnh phúc của Jung Eum từng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Cặp đôi có 2 con chung.

Tuy nhiên, trong năm 2024, người đẹp liên tục vướng vào những tranh cãi. Trong đó, vụ ly hôn của Jung Eum tiêu tốn nhiều giấy mực truyền thông Hàn Quốc.

Người đẹp bất ngờ đăng đàn tố chồng ngoại tình và chỉ đích danh người thứ 3. Cùng thời điểm tố chồng cũ ngoại tình, Hwang Jung Eum cũng hé lộ nhiều về cuộc sống hôn nhân tưởng chừng ngọt ngào của cô với doanh nhân ngành thép họ Lee.

Hậu ly hôn, Hwang Jung Eum trở lại làng giải trí. Cô thực hiện nhiều chương trình hé lộ về hành trình chữa lành hậu hôn nhân đổ vỡ và hành trình làm mẹ đơn thân. Các chương trình của Hwang nhận được sự yêu mến của khán giả nữ.