Chàng trai nghỉ việc đi thi nam vương, đăng quang Manhunt Vietnam 2025

Sau 3 tháng tranh tài, top 36 thí sinh Manhunt Vietnam bước vào đêm chung kết. Ngôi vị cao nhất thuộc về Trần Tiến Dũng, sinh năm 1997, quê Phú Thọ.

Nam vương cao 1,86m, nặng 81kg, số đo hình thể 109-85-103cm. Anh đồng thời nhận giải phụ Nam vương có hình thể đẹp nhất tại cuộc thi.

Các danh hiệu á vương từ 1 đến 5 lần lượt được trao cho: Đỗ Trung Tuấn, Phạm Văn Quốc, Tống Nhựt Trường, Nguyễn Đức Quang và Phạm Đỗ Nhật Tiến.

Khoảnh khắc đăng quang của Trần Tiến Dũng (Ảnh: Ban tổ chức).

Trần Tiến Dũng tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Anh từng đảm nhiệm vị trí giám đốc marketing của một chuỗi phòng tập và hiện hoạt động với vai trò người mẫu tự do. Trước khi ghi danh tại Manhunt Vietnam, anh từng vào top 20 Mister Vietnam 2024.

Chia sẻ về chiến thắng, Trần Tiến Dũng cho biết: "Khi tham gia Mister Vietnam, thể trạng của tôi chưa ở trạng thái tốt nhất. Tôi đã tập luyện để giảm 6kg, xin nghỉ việc để toàn tâm chuẩn bị cho hành trình tại Manhunt Vietnam và may mắn giành được kết quả này".

Với danh hiệu Nam vương Manhunt Vietnam 2025, Trần Tiến Dũng nhận 200 triệu đồng tiền mặt, quyền trượng và các vật phẩm đăng quang, đồng thời được quyền đại diện Việt Nam tham dự Manhunt International 2026.

Các thí sinh trong phần đồng diễn (Ảnh: Ban tổ chức).

Trong đêm chung kết, Trần Tiến Dũng gây chú ý ở phần thi ứng xử bằng song ngữ. Trước câu hỏi liên quan đến vấn nạn lừa đảo trực tuyến, anh cho rằng các hành vi lừa đảo, mua bán người trái phép đều vi phạm pháp luật và cần được xử lý nghiêm để răn đe, ngăn chặn.

“Theo tôi, nguyên nhân chính xuất phát từ sự thiếu hiểu biết và hạn chế về kiến thức của một bộ phận người dân. Điều này tạo điều kiện để các đối tượng xấu dễ dàng đưa ra những "chiếc bánh vẽ" về lợi ích, khiến nhiều người tin rằng có thể đạt được thành công một cách dễ dàng và rơi vào bẫy lừa đảo", Trần Tiến Dũng chia sẻ.

Các thí sinh trình diễn đồ vest (Ảnh: Ban tổ chức).

Tại đêm chung kết, các thí sinh lần lượt trải qua các phần thi gồm đồng diễn và hô tên, trình diễn trang phục của nhà thiết kế Ngô Mạnh Đông Đông, top 24 trình diễn đồ bơi, top 12 trình diễn vest và top 6 bước vào phần thi ứng xử.

Cũng trong đêm chung kết, ban tổ chức trao danh hiệu Nam vương Quốc tế Việt Nam cho Nguyễn Văn Hoàng (Đồng Nai). Theo đó, Nguyễn Văn Hoàng sẽ đại diện Việt Nam tham dự Mr International, dự kiến diễn ra vào tháng 3/2026.