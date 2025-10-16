Khánh An hát cải lương cùng NSƯT Kim Tiểu Long, được ông nội cổ vũ

Không chỉ ghi dấu ấn ở dòng nhạc trữ tình và bolero, Khánh An (SN 2006) dần khẳng định sự đa tài khi mạnh dạn thử sức ở nhiều thể loại khác. Trong đêm nhạc tại Hà Nội vừa qua, Khánh An ngẫu hứng song ca với NSƯT Kim Tiểu Long trong 2 trích đoạn cải lương “Hàn Mặc Tử” và bài “Cô gái tưới đậu”.

Lần đầu tiên thử sức ở dòng nhạc truyền thống, Khánh An khiến khán giả bất ngờ với giọng hát mượt mà, cách thể hiện cảm xúc tinh tế và khả năng nhập vai tự nhiên. Tiết mục nhận được những tràng vỗ tay nồng nhiệt từ những khán giả có mặt.

Ca sĩ Khánh An và NSƯT Kim Tiểu Long (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nữ ca sĩ trẻ cũng bày tỏ niềm vinh dự và xúc động khi được hát bên cạnh NSƯT Kim Tiểu Long, người mà cô ngưỡng mộ từ nhỏ.

“Tôi rất biết ơn chú Kim Tiểu Long đã tận tình hướng dẫn và truyền cho tôi tình yêu cải lương. Đây là tiết mục đặc biệt, giúp tôi khám phá thêm một phần trong con người mình”, Khánh An chia sẻ.

Nữ ca sĩ cho biết, cô học được từ các bậc tiền bối không chỉ ở cách hát, mà còn là thái độ sống khiêm tốn, trân trọng khán giả và nghề nghiệp của mình.

NSND Thanh Tùng, ông nội của Khánh An, cũng có mặt tại đêm nhạc để cổ vũ cháu gái. “Xem cháu tôi và NSƯT Kim Tiểu Long diễn trích đoạn Hàn Mặc Tử, tôi thật sự hạnh phúc. Thấy cháu đặt trọn tâm huyết với nghệ thuật và được khán giả thương mến, tôi thấy lòng nhẹ nhõm lắm”, ông xúc động chia sẻ.

NSND Thanh Tùng có mặt tại đêm diễn để ủng hộ cháu gái (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Với Khánh An, đây không chỉ là một buổi biểu diễn, mà là dấu mốc quan trọng trong hành trình nghệ thuật khi cô vừa được công chúng ghi nhận, vừa nhận thêm tình thương và niềm tin từ những người đi trước.

Khánh An từng ghi dấu ở nhiều cuộc thi âm nhạc như Thần tượng tương lai, Giọng hát Việt nhí, Solo cùng bolero...

Dù theo đuổi dòng nhạc dân ca và bolero, cô vẫn thể hiện sự gắn bó đặc biệt với cải lương qua những tiết mục kết hợp giữa bolero và vọng cổ, mang đến hình ảnh một nghệ sĩ trẻ giữ "hồn cốt" cải lương.

Mới đây trên trang cá nhân, Khánh An báo tin vui trúng tuyển vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Cô cho biết, được biểu diễn bên cạnh những tên tuổi lớn là cơ hội quý giá để cô học hỏi thêm nhiều điều, chuẩn bị cho hành trang sau này.