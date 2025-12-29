Chân dài là “ngoại lệ” trong đời sống tình cảm của Leonardo DiCaprio

Mới đây, tài tử Mỹ Leonardo DiCaprio bị bắt gặp cùng bạn gái - siêu mẫu Vittoria Ceretti - trong chuyến mua sắm tại khu Melrose Place, Los Angeles (Mỹ).

Trong loạt ảnh do giới săn tin ghi lại, cặp đôi diện trang phục tông đen giản dị, cùng dạo phố, dùng bữa tại một quán cà phê gần đó và thoải mái trao nhau những cử chỉ thân mật dưới trời mưa.

Leonardo DiCaprio và bạn gái bị bắt gặp khóa môi tại một nhà hàng ở Mỹ, tháng 12 này (Ảnh: DM).

Leonardo DiCaprio giữ phong cách quen thuộc với áo khoác phao, áo nỉ và mũ che kín, trong khi Vittoria Ceretti mặc áo khoác dài đen và kính râm. Cặp đôi vui vẻ trò chuyện, cười đùa và hôn nhau ở nơi công cộng.

Leonardo DiCaprio và Vittoria Ceretti lần đầu bị phát hiện hẹn hò vào tháng 9/2023, khi cả hai gặp gỡ tại một hộp đêm ở Ibiza. Người đẹp sinh năm 1998 nhanh chóng được truyền thông gọi là “ngoại lệ” của DiCaprio, bởi trước đó, nam diễn viên thường gắn với hình ảnh chỉ hẹn hò những người đẹp dưới 25 tuổi.

Nguồn tin thân cận cho biết DiCaprio rất coi trọng mối quan hệ hiện tại. Trong 2 năm qua, cặp đôi thường xuyên đồng hành cùng nhau trong các chuyến du lịch và công việc. Vittoria Ceretti nhiều lần bị bắt gặp đeo nhẫn ở ngón áp út, song các nguồn tin khẳng định hai người chưa đính hôn.

Leonardo DiCaprio và bạn gái kém 24 tuổi hẹn hò hơn 2 năm qua (Ảnh: DM).

Dù chưa tiến tới hôn nhân, mối quan hệ của DiCaprio và Ceretti được cho là ổn định. Cả hai đã ra mắt gia đình hai bên và nhận được sự ủng hộ. Trước Vittoria Ceretti, Leonardo DiCaprio từng có quan hệ tình cảm với một số người đẹp nổi tiếng như siêu mẫu Gigi Hadid hay người mẫu Camila Morrone.

Trong các cuộc phỏng vấn gần đây, Leonardo DiCaprio thừa nhận quan điểm sống và các mối quan hệ của anh đã thay đổi theo thời gian. Trò chuyện với Times, tài tử 51 tuổi cho hay, hiện tại anh muốn sống chân thành hơn, không lãng phí thời gian và có trách nhiệm rõ ràng với những lựa chọn của mình.

Vittoria Ceretti (27 tuổi) đồng hành với Leonardo DiCaprio trong nhiều sự kiện và cuộc sống (Ảnh: News).

Leonardo cũng cho biết anh ý thức sâu sắc về những rủi ro trong các mối quan hệ, từ đời sống cá nhân đến công việc. Trong khoảng một năm qua, tài tử Hollywood chủ động rút lui khỏi các hoạt động ồn ào của làng giải trí, dành thời gian cho những đam mê riêng. Theo anh, việc hạn chế xuất hiện trước công chúng giúp duy trì sự cân bằng và bền bỉ cho sự nghiệp diễn xuất.

“Tôi đã cố gắng cân bằng mọi thứ suốt quãng đời trưởng thành của mình và vẫn đang học cách làm điều đó. Triết lý đơn giản của tôi là chỉ nên xuất hiện khi bạn thực sự có điều gì đó muốn nói hoặc cần chứng minh. Nếu không, tốt nhất là nên biến mất càng nhiều càng tốt”, Leonardo chia sẻ.

Nói về các mối quan hệ, nam diễn viên Once Upon a Time… in Hollywood cho rằng suy nghĩ của anh đã thay đổi theo thời gian. “Khi lớn tuổi hơn, bạn muốn sống trung thực hơn và không lãng phí thời gian. Tôi nhìn vào mẹ mình - bà luôn nói thẳng suy nghĩ và không giả vờ điều gì”, anh nói.

Leonardo thừa nhận, ở tuổi 51, anh thay đổi nhiều trong cách sống và lựa chọn các mối quan hệ (Ảnh: Getty Images).

Leonardo DiCaprio cho biết sự trưởng thành khiến anh trở nên chọn lọc hơn trong cách tiếp cận những người xung quanh.

Theo nam diễn viên, việc thẳng thắn và chấp nhận khả năng bất đồng hay chia tay trong bất kỳ mối quan hệ nào là điều cần thiết. Anh giải thích: “Bạn không muốn lãng phí thời gian nữa. Điều đó là một trách nhiệm, khi phần lớn cuộc đời đã ở phía sau chứ không phải phía trước”.

Leonardo DiCaprio (SN 1974) là một trong số ít ngôi sao Hollywood duy trì phong độ ổn định sau hơn 30 năm hoạt động nghệ thuật. Năm 2016, anh giành tượng vàng Oscar với vai diễn trong The Revenant (2015). Hiện tại, DiCaprio tập trung phát triển vai trò nhà sản xuất và dành thời gian cho đời sống riêng.

Năm tới, anh được kỳ vọng là ứng viên sáng giá tại các giải thưởng điện ảnh lớn như Quả cầu vàng và Oscar với dự án One Battle After Another (2025). Tạp chí Time cũng bình chọn Leonardo DiCaprio là Nghệ sĩ giải trí của năm 2025.

Vittoria Ceretti được xem là ngoại lệ của Leonardo DiCaprio khi phá vỡ lời nguyền hẹn hò với người dưới 25 tuổi của tài tử Hollywood (Ảnh: Getty Images).

Bạn gái của DiCaprio, Vittoria Ceretti, cao 1,78m, bắt đầu sự nghiệp người mẫu từ năm 14 tuổi. Người đẹp sinh năm 1998 đã xuất hiện hơn 20 lần trên bìa Vogue, đồng thời góp mặt trên nhiều tạp chí thời trang danh tiếng như Harper’s Bazaar, Elle, Glamour, Grazia.

Tính đến năm 2024, Ceretti tham gia khoảng 400 buổi trình diễn thời trang và được Models.com xếp vào nhóm người mẫu nổi bật của thế hệ mới.

Trước khi công khai mối quan hệ với Leonardo DiCaprio, Vittoria Ceretti từng kết hôn với DJ Matteo Milleri vào năm 2020 và xác nhận chia tay vào tháng 6/2023.