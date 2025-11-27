CGV nhận bằng khen “Đơn vị phát hành nhiều phim Việt Nam nhất giai đoạn 2023 - 2025”

Tại lễ bế mạc Liên hoan phim (LHP) Việt Nam lần thứ 24 diễn ra vào tối 25/11 tại TPHCM, CGV đã nhận bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch dành cho đơn vị phát hành nhiều phim Việt Nam nhất giai đoạn 2023 - 2025.

Đây là lần đầu tiên LHP vinh danh hạng mục này, khẳng định vai trò quan trọng của CGV trong việc đưa phim Việt đến gần hơn với khán giả.

\Bà Jeong Jiyoung, Tổng giám đốc CJ CGV Việt Nam (thứ 2 từ trái qua) nhận bằng khen “Đơn vị phát hành nhiều phim Việt Nam nhất giai đoạn 2023 - 2025” (Ảnh: CGV Việt Nam).

Trong giai đoạn 2023 - 2025, CGV đã phát hành tổng cộng 45 phim Việt. Đây là con số cao nhất trong các đơn vị phát hành tại Việt Nam trong cùng kỳ, minh chứng cho cam kết dài hạn của CGV trong việc đồng hành và nâng tầm điện ảnh nội địa.

CGV góp phần đưa phim Việt tiếp cận đông đảo khán giả (Ảnh: CGV Việt Nam).

Với 84 rạp trên toàn quốc, CGV đóng vai trò quan trọng trong việc đưa phim Việt tiếp cận đa dạng đối tượng khán giả. Nhờ mạng lưới phân phối rộng khắp và chính sách hỗ trợ phim nội địa, nhiều bộ phim Việt nhỏ lẻ hay phim nghệ thuật của các nhà làm phim trẻ đã có cơ hội đến với nhiều đối tượng người xem hơn, góp phần thúc đẩy sự phát triển đa dạng của thị trường điện ảnh tại Việt Nam.

Bằng khen từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng ghi nhận nỗ lực của CGV trong việc hỗ trợ phát hành và đẩy mạnh quảng bá cho phim Việt trong 3 năm qua. Các thể loại phim Việt từ phim thương mại, nghệ thuật đến tài liệu, âm nhạc, hoạt hình… đều được CGV ưu tiên tạo không gian chiếu và quảng bá phù hợp, giúp phim Việt duy trì sức sống bền bỉ tại phòng vé.

Gian hàng giới thiệu phim Việt của CGV Việt Nam và V Pictures tại LHP quốc tế Busan 2024 (Ảnh: CGV Việt Nam).

Từ năm 2024, CGV bắt đầu mở rộng mạnh mẽ hoạt động phát hành phim Việt ra các thị trường quốc tế thông qua công ty con V Pictures, giúp nhiều phim Việt ăn khách như Nụ hôn bạc tỷ, Cục vàng của ngoại hay Quỷ nhập tràng tiếp cận khán giả tại Mỹ, Úc, Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan (Trung Quốc) và nhiều nước châu Á.

Hoạt động này đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược “xuất khẩu phim Việt”, đưa những câu chuyện giàu bản sắc văn hóa của Việt Nam vươn ra thị trường toàn cầu và góp phần nâng cao vị thế điện ảnh Việt Nam trên bản đồ quốc tế.

Bà Jeong Jiyoung, Tổng giám đốc CJ CGV Việt Nam (Ảnh: CGV Việt Nam).

Bà Jeong Jiyoung, Tổng giám đốc CJ CGV Việt Nam - chia sẻ: “CGV rất vinh dự khi nhận được bằng khen từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Danh hiệu này không chỉ là sự ghi nhận dành cho nỗ lực của CGV trong việc đưa phim Việt đến gần hơn với khán giả, mà còn là động lực để chúng tôi tiếp tục đồng hành cùng các nhà làm phim trong nước, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của điện ảnh Việt Nam”.

CGV triển khai nhiều chương trình nhằm nuôi dưỡng các tài năng trẻ trong ngành điện ảnh (Ảnh: CGV Việt Nam).

Không chỉ đóng góp tích cực trong vai trò đơn vị phát hành, trong nhiều năm qua CGV còn triển khai nhiều chương trình cộng đồng nhằm xây dựng và phát triển tài năng điện ảnh Việt, bao gồm: Cuộc thi Nhà biên kịch tài năng, Dự án phim ngắn CJ, Giáo dục cùng điện ảnh, Lớp học làm phim TOTO, CGV Art House.

CGV tài trợ cho các hoạt động liên hoan phim lớn trong nước như Liên hoan phim quốc tế Hà Nội, Liên hoan Phim Việt Nam, Liên hoan phim châu Á - Đà Nẵng…

LHP Việt Nam lần thứ 24 diễn ra từ ngày 21/11 đến 25/11 ghi dấu ấn khi TPHCM được UNESCO công nhận là Thành phố Sáng tạo trong lĩnh vực điện ảnh đầu tiên của khu vực Đông Nam Á.

Với khẩu hiệu “Điện ảnh Việt Nam - Phát triển bền vững và hội nhập quốc tế trong kỷ nguyên mới”, LHP phát huy trọn vẹn tinh thần chào đón một bước khởi đầu của kỷ nguyên vươn mình.

Năm nay, bên cạnh các giải thưởng truyền thống như Bông sen vàng, Bông sen bạc, ban tổ chức lần đầu tiên trao bằng khen dành cho đơn vị phát hành nhiều phim Việt Nam nhất, nhấn mạnh vai trò quan trọng của hệ thống các đơn vị phát hành phim trong hệ sinh thái điện ảnh.