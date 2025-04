Cát-xê hàng chục tỷ đồng của nữ chính "Khi cuộc đời cho bạn quả quýt"

Bộ phim Khi cuộc đời cho bạn quả quýt (When Life Gives You Tangerines) ra mắt trong tháng 3 này trên Netflix và lập tức gây sốt toàn châu Á. Phim kể về cuộc đời của nhân vật Ae Sun và Gwan Sik.

Phim lấy bối cảnh đảo Jeju (Hàn Quốc) giai đoạn năm 1950-1960. Phim tái hiện cuộc sống đầy gian khổ nhưng đậm chất thơ của người dân vùng biển, đặc biệt là những người phụ nữ vốn là thợ lặn truyền thống.

IU được cho là nhận cát-xê 500 triệu won (hơn 8,7 tỷ đồng) cho mỗi tập phim "Khi cuộc đời cho bạn quả quýt" (Ảnh: Weibo).

Khi cuộc đời cho bạn quả quýt không chỉ thành công về tỷ suất người xem mà còn được giới phê bình quốc tế ca ngợi là một trong những tác phẩm truyền hình đáng xem nhất trong năm.

Trong phim, nữ ca sĩ IU vào vai Ae Sun và Yang Geum-myeong. Mỗi người phụ nữ đại diện cho một thế hệ nhưng cả 2 đều là những phụ nữ mạnh mẽ, bản lĩnh và dám theo đuổi ước mơ, tình yêu của chính mình.

Vai diễn của IU nhận được nhiều lời khen của giới chuyên môn và khán giả. Trước Khi cuộc đời cho bạn quả quýt, IU từng nhiều lần thử sức trên màn ảnh và cũng có những vai diễn nổi tiếng.

Bộ phim đầu tay của cô là Dream High trở thành tác phẩm truyền hình được nhiều khán giả yêu điện ảnh xứ Hàn yêu thích.

Sau Dream High, cô tiếp tục góp mặt trong các dự án truyền hình khác nhưng chỉ được coi là một diễn viên tay ngang, còn nhiều hạn chế trong diễn xuất. Phải tới năm 2016, bộ phim Người tình ánh trăng mới khẳng định được năng lực diễn xuất của IU.

Sau đó, cô tiếp tục tỏa sáng trong các dự án như: Ông chú của tôi (năm 2018), Khách sạn ánh trăng (năm 2019). Nữ ca sĩ từng thắng 142 giải thưởng thuộc lĩnh vực âm nhạc, điện ảnh, truyền hình và giải trí.

Theo truyền thông Hàn Quốc, IU và bạn diễn Park Bo Gum kiếm được khoảng 500 triệu won (hơn 8,7 tỷ đồng) mỗi người cho mỗi tập phim Khi cuộc đời cho bạn quả quýt.

IU trong "Khi cuộc đời cho bạn quả quýt" (Ảnh: Netflix).

Tuy nhiên, thông tin này bị công ty quản lý của IU phủ nhận. Họ khẳng định thông tin IU nhận được 500 triệu won cho mỗi tập phim là sai sự thật, nhưng họ cũng không tiết lộ con số cụ thể.

Cuối tháng 3 vừa rồi, Công ty quản lý của IU - EDAM Entertainment - công bố báo cáo kiểm toán năm 2024. Theo đó, tổng số chi phí trả cho nghệ sĩ từ ngày 1/1/2024 đến 31/12/2024 được xác nhận là 22,9 triệu USD.

Đáng nói, IU là nghệ sĩ duy nhất của công ty hoạt động trong năm 2024. Do đó, khoản phí trả cho nghệ sĩ được liệt kê trong báo cáo được cho là chủ yếu dành cho nữ ca sĩ sinh năm 1993. Theo ước tính, khoản thanh toán thỏa thuận của IU lên tới 20,4 triệu USD.

Nữ ca sĩ sinh năm 1993 bước chân vào ngành giải trí xứ kim chi với vai trò ca sĩ. Đến nay, cô là một trong những nữ nghệ sĩ cá nhân nổi tiếng của Kpop (nhạc trẻ xứ Hàn). Không chỉ sở hữu giọng hát tốt, cô còn có khả năng chơi nhạc cụ và sáng tác.

IU từng góp mặt trong danh sách 40 người nổi tiếng quyền lực nhất Hàn Quốc của Forbes. Cô không chỉ hát hay, sáng tác giỏi mà còn thành công ở mảng diễn xuất, quảng cáo.

IU là ngôi sao thần tượng được yêu thích tại Hàn Quốc (Ảnh: Weibo).

IU kể, cô từng trải qua cuộc sống nghèo khó, bị bắt nạt khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Điều này giúp cô dễ tìm được sự đồng điệu với nhân vật trong bộ phim Khi cuộc đời cho bạn quả quýt.

Nói về nhân vật trong phim, IU chia sẻ: "Được hóa thân thành Ae Sun và Geum-myeong thời trẻ là một điều vô cùng quý giá đối với tôi. Bộ phim chứa đựng biết bao câu chuyện từ nhiều thế hệ.

Tôi hy vọng nó sẽ được nhớ đến như một kỷ niệm ấm áp, giống như cách những người dân Dodong-ri luôn âm thầm sẻ chia, an ủi và đồng hành cùng nhau qua những ngày tháng khó khăn.

Mong rằng Khi cuộc đời cho bạn quả quýt sẽ mãi ở bên khán giả, như một góc nhỏ dịu dàng trong tâm hồn. Cảm ơn tất cả vì đã yêu thương bộ phim này thật nhiều".

IU nhận được nhiều lời khen về diễn xuất trong "Khi cuộc đời cho bạn quả quýt" (Ảnh: Newsen).

Khi cuộc đời cho bạn quả quýt được kỳ vọng trở thành bộ phim quốc dân sau Reply 1988. Sự thành công của Khi cuộc đời cho bạn quả quýt củng cố thêm danh tiếng của IU.

Không chỉ có thu nhập từ việc làm nghệ thuật, IU còn là gương mặt được các nhãn hàng săn đón, được mệnh danh nữ hoàng quảng cáo tại Hàn Quốc. Theo GQ Ấn Độ, IU có giá trị tài sản ròng ước tính lên tới 45 triệu USD tính đến năm 2024.

Tháng 3 này, Hiệp hội Cứu trợ Thiên tai Hàn Quốc xác nhận IU đã quyên góp tổng cộng 200 triệu won (gần 3,5 tỷ đồng) để hỗ trợ các nạn nhân và lính cứu hỏa đang khắc phục thảm họa cháy rừng tại Hàn Quốc.

IU quyên góp tổng cộng 200 triệu won (gần 3,5 tỷ đồng) ủng hộ nạn nhân cháy rừng tại Hàn Quốc (Ảnh: Newsen).

IU chia sẻ: "Tôi hy vọng điều này có thể giúp đỡ dù chỉ một phần nhỏ cho những người bị ảnh hưởng và tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến các nạn nhân. Tôi chân thành mong muốn đám cháy rừng được khống chế càng sớm càng tốt mà không có thêm thương vong nào nữa".

IU là nghệ sĩ Hàn Quốc tích cực với các hoạt động thiện nguyện và xã hội. Ngôi sao sinh năm 1993 từng hỗ trợ nỗ lực cứu trợ lũ lụt vào năm 2020 và cứu trợ cháy rừng ở Hàn Quốc vào năm 2022.