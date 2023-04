Cặp đôi của "The Glory" gây sốt khi bất ngờ thừa nhận hẹn hò

Sáng 1/4, hãng tin Dispatch bất ngờ công khai loạt ảnh hẹn hò của nam diễn viên Lee Do Hyun và nữ diễn viên Lim Ji Yeon. Họ là hai diễn viên gây chú ý của dự án The Glory (Vinh quang trong thù hận). Vì loạt ảnh được công khai vào Ngày quốc tế nói dối nên nhiều khán giả tỏ ý hoài nghi về thông tin này.

Lee Do Hyun và Lim Ji Yeon của "The Glory" bị tung ảnh hẹn hò (Ảnh: Dispatch).

Theo thông tin từ Dispatch, Lee Do Hyun và Lim Ji Yeon đang phát triển chuyện tình cảm. Cả hai được bắt gặp hẹn hò thân mật, sánh bước bên nhau và tươi cười hạnh phúc. Cặp đôi đã quen biết và được se duyên nhờ The Glory. Sau bữa tiệc tối của dàn diễn viên phim diễn ra vào tháng 1 vừa rồi, Lee Do Hyun đã đưa Lim Ji Yeon về nhà bằng ô tô.

Trước sự tò mò của truyền thông và người hâm mộ, công ty quản lý của nam diễn viên Lee Do Hyun đã chính thức lên tiếng về thông tin hẹn hò. Đại diện truyền thông của nam tài tử chia sẻ: "Hai người đang trải qua mối quan hệ tiền bối và hậu bối tốt đẹp, có cảm tình và đang tìm hiểu nhau".

Trong khi đó, Artist Company - công ty chủ quản của Lim Ji Yeon cũng chia sẻ với tờ JTBC: "Cả hai nghệ sĩ đang ở trong thời kỳ bước đầu tìm hiểu lẫn nhau. Tình cảm của họ được xây dựng và phát triển từ mối quan hệ tiền bối và hậu bối".

Lim Ji Yeon và Lee Do Hyun hẹn hò tại căn hộ của nam diễn viên tại Seoul (Hàn Quốc) (Ảnh: Dispatch).

Lee Do Hyun kém bạn gái 5 tuổi (Ảnh: Dispatch).

Mối quan hệ của họ được phát triển từ lần hợp tác trong dự án "The Glory" (Ảnh: Dispatch).

Công ty quản lý của Lim Ji Yeon và Lee Do Hyun thừa nhận hai người đang trong giai đoạn đầu xây dựng tình cảm (Ảnh: Dispatch).

Lee Do Hyun vào vai nam chính - bác sĩ Joo Yeo Jeong trong dự án The Glory còn Lim Ji Yeon đảm nhận vai nữ phản diện Park Yeon Jin, người đứng đầu nhóm bạn bắt nạt Moon Do Yeon (Song Hye Kyo đóng). Trong phim, Lim Ji Yeon và Lee Do Hyun thuộc hai phe thiện - ác. Do vậy, việc họ nên duyên ngoài đời khiến khán giả của The Glory thích thú và bất ngờ. Khán giả của bộ phim tích cực ủng hộ mối quan hệ của Lee Do Hyun và Lim Ji Yeon sau khi công ty quản lý của hai nghệ sĩ xác nhận mối quan hệ của hai người.

Sự thành công của The Glory thời gian vừa qua khiến dàn diễn viên của phim nổi tiếng và nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. The Glory ra mắt vào cuối tháng 12/2022 và nhanh chóng trở thành chương trình truyền hình đặc sắc của Hàn Quốc nhờ tiết tấu nhanh, nội dung hấp dẫn và dàn diễn viên xuất sắc. Phim còn thành công và thu hút khán giả tại nhiều quốc gia lân cận.

Lim Ji Yeon và Lee Do Hyun cộng tác trong dự án "The Glory" (Ảnh: Naver).

Lee Do Hyun, sinh năm 1995, là nghệ sĩ trẻ tài năng của điện ảnh xứ Hàn. Anh từng góp mặt trong một số dự án như Khách sạn ánh trăng, Trở lại tuổi 18, Sweet Home trước khi tỏa sáng trong The Glory.

Lee Do Hyun được truyền thông xứ Hàn xếp vào nhóm "tân binh" của màn ảnh xứ Hàn nhờ ngoại hình cuốn hút cùng kỹ năng diễn xuất đa dạng. Năm 2021, anh giành được giải thưởng Nam diễn viên mới xuất sắc tại lễ trao giải nghệ thuật Baeksang Art Awards của Hàn Quốc.

Lim Ji Yeon, sinh năm 1990, lớn lên trong gia cảnh nghèo. Dù vậy, cô vẫn nỗ lực thi vào khoa Diễn xuất của Đại học Nghệ thuật Hàn Quốc để theo đuổi giấc mơ làm diễn viên. Cô bắt đầu dấn thân vào nghiệp diễn từ năm 2010 trong các vở kịch và phim ngắn.

Nữ diễn viên phải loay hoay gần 4 năm trước khi ghi dấu ấn với hai tác phẩm gắn mác 18+ mang tên Ám ảnh dục vọng và Vương triều dục vọng. Nổi danh nhờ hai dự án ngập cảnh nóng, Lim Ji Yeon thậm chí còn được truyền thông Hàn Quốc gọi là "nữ hoàng cảnh nóng" của điện ảnh xứ Hàn. Vai diễn đặc sắc và mới mẻ trong The Glory đã giúp sự nghiệp của Lim Ji Yeon tiến lên một bước mới.