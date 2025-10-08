Cải lương và xiếc cùng "bắt tay" dựng vở diễn tôn vinh vua Trần Nhân Tông

Ngày 7/10 tại Hà Nội, Nhà hát Sân khấu truyền thống Quốc gia Việt Nam kết hợp với Liên đoàn Xiếc Việt Nam khởi công dựng vở diễn Trần Nhân Tông.

Đây là tác phẩm được Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch đặt hàng, nhằm hướng đến phục vụ du lịch và quảng bá nghệ thuật đến đông đảo công chúng.

Ê-kíp sáng tạo vở diễn "Trần Nhân Tông" (Ảnh: Thanh Mai).

Vở diễn được ấp ủ suốt hơn 3 năm, xây dựng theo hình thức lát cắt, tái hiện các giai đoạn cuộc đời vua Trần Nhân Tông.

Chia sẻ tại sự kiện, NSND Triệu Trung Kiên - Phó giám đốc Nhà hát Sân khấu truyền thống Quốc gia Việt Nam - cho biết, sân khấu cải lương phía Bắc những năm gần đây đã 3 lần làm về Phật hoàng Trần Nhân Tông, nhưng đây là lần đầu tiên cải lương phối hợp với xiếc để khắc họa hình tượng nhà vua anh minh, nhân từ này.

"Dưới bàn tay dàn dựng của NSND Tống Toàn Thắng và NSƯT Trần Quang Khải, vở diễn sẽ khắc họa hình tượng Trần Nhân Tông với diện mạo mới, súc tích mà giàu giá trị tư tưởng. Với thời lượng gần 1 giờ, vở diễn hướng tới là sản phẩm du lịch - nghệ thuật hấp dẫn khán giả trong và ngoài nước...”, NSND Triệu Trung Kiên nói.

Trước câu hỏi rằng, nghệ thuật cải lương kết hợp với xiếc thì vở diễn sẽ được thể hiện thế nào? NSND Tống Toàn Thắng cho biết, tác phẩm kết hợp hài hòa giữa cải lương và xiếc, tạo nên hình thức “song hành biểu đạt” độc đáo.

Khi diễn viên cải lương cất giọng, nghệ sĩ xiếc đồng thời thể hiện hình ảnh minh họa qua động tác hình thể.

Chẳng hạn, trong cảnh vua Trần Nhân Tông hát về chiến trận, nghệ sĩ xiếc phía sau mô phỏng sức mạnh và trí tuệ nhà vua. Có những cảnh nhân vật cải lương hát trên cao, còn bên dưới là hình ảnh vị vua do nghệ sĩ xiếc thể hiện.

"Cách thể hiện này mang đến sự mới mẻ, giúp khán giả thưởng thức bằng nhiều giác quan cùng lúc, phù hợp với công chúng trẻ và khách du lịch muốn đi tìm hiểu về lịch sử và văn hóa Việt Nam", NSND Tống Toàn Thắng nói.

Ngoài ra, nghệ sĩ xiếc sử dụng nhiều kỹ thuật xiếc như cầu bật, nhào lộn, tung hứng, leo lưới… để tái hiện những trận chiến oai hùng của quân dân nhà Trần.

Vở diễn dự kiến ra mắt vào tháng 11 năm nay.