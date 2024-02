Cách giảm thâm mắt hiệu quả với chi phí thấp

Có thể bạn đã nhìn thấy hình ảnh một người phụ nữ với tóc được quấn gọn gàng trong chiếc khăn bông, mặc áo choàng tắm, cơ thể hoàn toàn thư giãn cùng hai miếng dưa chuột đắp trên mắt. Đó là một trong những hình ảnh mang tính biểu tượng của trào lưu "self-care" (chăm sóc bản thân) trong làm đẹp.

Cách làm đẹp cổ điển thường gặp - đắp dưa chuột lên mắt - liệu có hiệu quả?

Dưa leo là nguyên liệu thiên nhiên quen thuộc trong làm đẹp (Ảnh: Getty).

Tác dụng của đắp mặt nạ mắt với dưa chuột

Đắp dưa chuột lên vùng da quanh mắt thật sự mang đến một số lợi ích trong việc chăm sóc sắc đẹp tại nhà.

Bác sĩ y khoa chuyên ngành da liễu tại Mỹ - Deanne Robinson - chia sẻ trên Real Simple: "Tác dụng làm mát của dưa chuột giúp giảm sưng tấy, bọng mắt, đồng thời thúc đẩy lưu lượng máu vận chuyển đến da.

Dưa chuột cũng chứa hàm lượng nước dồi dào nên cung cấp tác dụng dưỡng ẩm rất tốt cho da. Nếu đắp dưa chuột lên da trong vài phút, da có thể hấp thụ lượng nước này để làm mờ nếp nhăn".

Dưa leo có tác dụng làm dịu, giảm quầng thâm mắt (Ảnh: Getty).

Theo chuyên gia thẩm mỹ Erica Marie Gatt, dưa chuột rất giàu vitamin C và vitamin K có tác dụng làm sáng, giảm thiểu quầng thâm dưới mắt cũng như ngăn ngừa tổn thương do gốc tự do gây ra.

Gatt cho biết: "Dưa chuột mang lại cảm giác mát lạnh tự nhiên, đặc biệt khi được sử dụng trực tiếp từ tủ lạnh. Dưa chuột đắp trên da giúp săn chắc, làm mịn vùng da dưới mắt.

Bạn có thể nhận được miễn phí những lợi ích làm đẹp tuyệt vời từ dưa chuột bằng cách trồng chúng trong vườn nhà".

Cách sử dụng mặt nạ dưa chuột

Bước 1: Hãy chắc chắn dưa chuột trước khi đắp lên da được rửa kỹ lưỡng bằng nước sạch. Điều này làm giảm nguy cơ vi khuẩn, bụi bẩn xâm nhập vào mắt của bạn. Bạn nên chọn dưa chuột được trồng và chăm sóc hữu cơ nhằm tránh sự ảnh hưởng từ dư lượng thuốc bảo vệ thực vật.

Bước 2: Nếu có làn da nhạy cảm, bạn nên đắp dưa chuột lên cánh tay trước khi sử dụng cho vùng da quanh mắt. Để yên dưa chuột trên da trong thời gian 10 phút để đảm bảo rằng, hiện tượng mẩn đỏ, kích ứng hoặc sưng tấy không xuất hiện.

Bạn có thể kết hợp đắp dưa leo lên mắt trong lúc đắp mặt nạ giấy dưỡng da (Ảnh: Just Herbs).

Bước 3: Đặt dưa chuột được cắt lát mỏng lên da mắt trong khoảng 5 phút. Hãy bảo quản dưa chuột trong tủ lạnh trước khi đắp nhằm tăng cường cảm giác mát lạnh và thư giãn.

Bước 4: Sau khi đắp mặt nạ dưa chuột, hãy khóa độ ẩm và dưỡng chất có lợi bằng kem dưỡng ẩm.