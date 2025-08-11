Các cựu chiến binh thể hiện tình yêu nước qua âm nhạc

Ngày 10/8, trong không khí thiêng liêng hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), nhạc sĩ Dương Trường Giang, Trâm Trần kết hợp ra mắt MV Vút bay lên Việt Nam.

MV “Vút bay lên Việt Nam” được thể hiện qua tiếng hát trong sáng của Ngọc Khánh Chi, Kiều Minh Tâm, Ngọc Linh, Minh Hà, Thục Trang Sachi, Kim Cương, Kent Nguyễn và 50 học viên nhí Trung tâm Be Singer (Ảnh: Ban tổ chức).

Ca khúc Vút bay lên Việt Nam do nhạc sĩ Dương Trường Giang và Trâm Trần đồng sáng tác, phối khí bởi nhạc sĩ Nguyễn Việt Hùng.

Tác phẩm mang chất liệu nhạc pop nhưng được triển khai trên nền dàn nhạc giao hưởng, tạo nên không khí vừa hùng tráng vừa lắng đọng, kết hợp tinh tế giữa hơi thở đương đại và âm hưởng sử thi.

Thể hiện ca khúc là các giọng ca nhí: Ngọc Khánh Chi, Kiều Minh Tâm, Ngọc Linh, Minh Hà, Thục Trang Sachi, Kim Cương, Kent Nguyễn, cùng hợp xướng Trung tâm Nghệ thuật Be Singer...

Vút bay lên Việt Nam được kể qua góc nhìn hồn nhiên của các em nhỏ, những mầm non tương lai của đất nước. Đặc biệt, MV gây ấn tượng sâu sắc với hình ảnh 50 học viên nhí kết hợp cùng các cựu chiến binh - những nhân chứng lịch sử - trong không gian trang trọng của Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Khoảnh khắc các em nắm tay các cựu chiến binh dạo bước giữa những hiện vật lịch sử đã tạo nên một bức tranh xúc động, kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai.

Sự kết nối giữa hai thế hệ, giữa ký ức chiến tranh và ước mơ tuổi thơ tạo nên những hình ảnh ấm áp, chan chứa giá trị nhân văn sâu sắc. Những khoảnh khắc ấy như lời nhắc nhở thiết tha về sự hy sinh và đóng góp không ngừng nghỉ của các bậc tiền nhân, để thế hệ hôm nay được sống trong hòa bình và độc lập trọn vẹn.

Điểm nhấn xúc động nhất của MV là sự góp mặt của các cựu chiến binh, những nhân chứng lịch sử đã trải qua chiến tranh, bom đạn (Ảnh: Ban tổ chức).

Tại buổi ra mắt, ca sĩ Đinh Lan Hương, chủ nhiệm dự án cho biết: “MV không chỉ là một sản phẩm âm nhạc mà còn là bài học về lòng biết ơn, yêu nước và tự hào dân tộc. Qua lời ca, các em nhỏ có thể hình dung về những năm tháng cha ông kiên cường giữ nước, hy sinh vì độc lập, và hành trình bền bỉ xây dựng đất nước hôm nay”.

Chia sẻ về nguồn cảm hứng sáng tác, nhạc sĩ Dương Trường Giang nói: “Đây là một tác phẩm đặc biệt với tôi. Cảm hứng chính của ca khúc xuất phát từ ca sĩ, nhà sản xuất Đinh Lan Hương, người đã gợi ý cho tôi rất nhiều ý tưởng, nhờ cô mà tôi có thể hiện thực hóa được những điều này.

Với Vút bay lên Việt Nam, tôi có thêm sự đồng hành của nhạc sĩ Trâm Trần, người đã mở rộng thêm góc nhìn âm nhạc của tôi, giúp ca khúc vừa mang hơi thở đương đại, vừa tôn vinh giá trị lịch sử.

Chúng tôi đều sinh ra trong thời kỳ đất nước vừa trải qua chiến tranh và giai đoạn khó khăn bao cấp, nên chúng tôi hiểu rõ ý nghĩa của việc giữ gìn và phát huy truyền thống”.

Nhạc sĩ Dương Trường Giang (áo xanh) và nhà sản xuất Đinh Lan Hương (bên trái) tại buổi ra mắt MV “Vút bay lên Việt Nam” ngày 10/8 (Ảnh: Ban tổ chức).

Nhạc sĩ Dương Trường Giang cũng nhấn mạnh: “Thông điệp lớn nhất tôi muốn gửi gắm là sự biết ơn và phát huy những điều tốt đẹp của dân tộc. Chúng ta phải luôn biết ơn, trân trọng môi trường hòa bình mà các thế hệ đi trước đã hy sinh để có được. Đồng thời, thế hệ trẻ hôm nay phải phát huy và phát triển hơn nữa trong âm nhạc, văn hóa và mọi lĩnh vực của đời sống”.

Nam nhạc sĩ cũng bày tỏ niềm tự hào khi thấy thế hệ trẻ, qua tiếng hát trong MV, thể hiện lòng biết ơn và khát vọng vươn xa: “Âm nhạc không chỉ để nghe mà còn để khơi gợi ký ức, kết nối quá khứ - hiện tại - tương lai của dân tộc”.

Từ trái qua: Nhạc sĩ Trâm Trần, đạo diễn Long Kiều, ca sĩ, nhạc sĩ Đinh Lan Hương, nhạc sĩ Dương Trường Giang và nhà sản xuất âm nhạc Nguyễn Việt Hùng tại sự kiện (Ảnh: Ban tổ chức).

Tại sự kiện, nhạc sĩ Trâm Trần cũng bộc bạch rằng, thế hệ của cô hầu như ai cũng có ít nhất một người thân từng tham gia chiến đấu hoặc hy sinh.

“Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ nhưng những mất mát, hy sinh vẫn luôn hiện hữu trong ký ức. Tôi mong các em nhỏ hôm nay luôn ghi nhớ công lao của thế hệ đi trước, tiếp nối cha ông, xây dựng và bảo vệ đất nước bằng những ước mơ lớn hơn nữa”, nhạc sĩ Trâm Trần bày tỏ.