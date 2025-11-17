Ca sĩ Văn Mai Hương: "Tôi chưa bao giờ ghét Chi Pu"

Ngày 17/11, MV “Vườn hồng” vừa ra mắt nhanh chóng gây chú ý khi đánh dấu sự kết hợp lần đầu tiên giữa Văn Mai Hương và Chi Pu.

Cách đây 8 năm, Văn Mai Hương từng có động thái được cho là "đá xéo" Chi Pu. Năm 2017, thời điểm Chi Pu ra mắt với vai trò ca sĩ và vấp phải nhiều tranh cãi, Văn Mai Hương từng đăng tải dòng trạng thái thể hiện quan điểm về một đoạn clip hát live.

Dù không nhắc tên cụ thể, Văn Mai Hương xin phép không gọi người đó là "ca sĩ đồng nghiệp" và cho rằng câu nói "ai cầm mic lên cũng thành ca sĩ" là "một sự sỉ nhục thực sự cho nghề và danh dự của những người làm nghề chân chính".

Văn Mai Hương và Chi Pu lần đầu kết hợp cùng nhau (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Tại buổi ra mắt sản phẩm mới, Văn Mai Hương lần đầu lên tiếng lý giải: "Mọi người hay nghĩ tôi ghét Chi, nhưng tôi chưa bao giờ ghét Chi. Tôi còn thường xuyên theo dõi hành trình của Chi ở Đạp gió và cảm thấy rất nể phục.

Còn về chuyện trước đây, cá nhân tôi khi bước vào nghề từ năm 16-17 tuổi, đôi khi có những lúc va vấp, bột phát cảm xúc. Tôi nghĩ mình cũng đã trải qua những điều giống như Chi. Đôi khi mình có những cảm xúc nhất thời. Càng lớn, tôi nhìn nhận vấn đề một cách bao dung hơn, cũng như có những góc nhìn khác hơn".

Nữ ca sĩ cho biết, sự kết hợp lần này là do cô và Chi Pu tìm được ở nhau "nguồn năng lượng có thể đi chung". Trong khi đó, Chi Pu chia sẻ rằng mọi việc diễn ra dựa trên sự đồng điệu nghệ thuật.

"Tôi tập trung vào những thứ thiên về cảm giác, về nghệ thuật và về chuyên môn từ Hương. Hương đã hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật rất lâu, sự nỗ lực và bền bỉ của Hương luôn là điều mà tôi cảm thấy ngưỡng mộ", Chi Pu nói.

Chi Pu cho rằng Văn Mai Hương có nền tảng thanh nhạc tốt và nhiều kinh nghiệm hơn. Khi kết hợp, cô không sợ bị "lép vế" mà xem đây là cơ hội để bản thân học hỏi. Nữ ca sĩ khẳng định bản thân rất tự tin khi tham gia dự án và cho rằng sự kết hợp giữa một người thiên về giọng hát và một người mạnh về trình diễn chính là yếu tố giúp sản phẩm trở nên thú vị.

Ca khúc “Vườn hồng” được Hứa Kim Tuyền cùng Dlight chấp bút, từ chiêm nghiệm tình yêu của chính Văn Mai Hương, đồng thời gửi gắm thông điệp: "Mỗi phụ nữ đều là một đoá hoa với vẻ đẹp và hương sắc độc bản". Trong MV, Văn Mai Hương và Chi Pu còn khiến cho khán giả thích thú với màn múa bụng điêu luyện.

Văn Mai Hương cho biết, cô sẽ ra mắt album phòng thu thứ 5 “Giai nhân” vào ngày 25/11.