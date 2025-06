Khen thưởng công an phá đường dây đánh bạc hơn 350 tỷ đồng

Ngày 26/6, ông Lê Văn Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, đã biểu dương và khen thưởng đột xuất nhiều tập thể, cá nhân thuộc Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam và Công an thành phố Đà Nẵng.

Đây là sự ghi nhận thành tích xuất sắc trong việc triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng, với quy mô giao dịch lên đến hơn 350 tỷ đồng.

Ông Lê Văn Dũng trao Bằng khen đến Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Nam).

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã trao Bằng khen cho Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cùng 4 tập thể và 7 cá nhân thuộc Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam và Công an thành phố Đà Nẵng.

Hành động này nhằm khích lệ, động viên các tập thể đã nỗ lực, thể hiện sự mưu trí trong đấu tranh chuyên án.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cũng thưởng nóng mỗi đơn vị 20 triệu đồng cho Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam và Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhấn mạnh, việc triệt phá thành công chuyên án này không chỉ là chiến công lớn của lực lượng công an tỉnh, mà còn thể hiện rõ nỗ lực, quyết tâm của Công an Quảng Nam trong việc quản lý chặt chẽ địa bàn, đối tượng ở mọi thời điểm.

Đặc biệt, điều này càng có ý nghĩa khi việc triển khai mô hình chính quyền 2 cấp đặt ra nhiều thách thức, đòi hỏi lực lượng công an tỉnh vừa đảm bảo thực hiện hiệu quả các mặt công tác, vừa tiến hành sắp xếp tổ chức bộ máy.

“Qua đó, góp phần củng cố niềm tin, sự yên tâm của nhân dân đối với lực lượng công an, tạo sự đồng thuận, chung tay cùng lực lượng công an trong công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh”, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam khẳng định.

Các tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam trao Bằng khen (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Nam).

Trước đó, như Dân trí đưa tin, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Nam đã phát hiện một nhóm đối tượng tại Quảng Nam và Đà Nẵng tổ chức đánh bạc tinh vi qua website agbong88.com, liên kết với trang bong88.com.

Hai đối tượng cầm đầu được xác định là Nguyễn Minh Trí và Huỳnh Văn An, cùng trú tại thành phố Đà Nẵng.

Công an bắt giữ và triệu tập 34 đối tượng, khám xét khẩn cấp nhiều địa điểm, thu giữ 35 điện thoại, 2 ô tô, hàng chục triệu đồng tiền mặt và hơn 15.000 trang dữ liệu liên quan.

Qua dữ liệu trích xuất từ thiết bị của các đối tượng, cơ quan chức năng xác định từ tháng 4 đến nay, đường dây này thực hiện hơn 100.000 lượt đánh bạc, với tổng số tiền giao dịch lên đến hơn 350 tỷ đồng.