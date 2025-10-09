Ca sĩ Phúc Anh mang âm nhạc đến làng phong

Nữ ca sĩ chia sẻ, khi nhìn thấy những hình ảnh về người dân nơi đây, cô quyết định tìm hiểu sâu hơn về bệnh phong, căn bệnh từng khiến nhiều người e dè trong quá khứ.

Chuyến đi của đoàn diễn ra đúng thời điểm khu vực Tây Nguyên đang bị ảnh hưởng bởi mưa bão. Bất chấp thời tiết không thuận lợi, đoàn vẫn di chuyển đến làng phong Plei Mun Mak, nơi hàng trăm người dân Jrai, đặc biệt là các em nhỏ, đã chờ đón từ sớm.

Ca sĩ Phúc Anh giao lưu cùng các em nhỏ tại làng phong (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Những năm gần đây, Plei Mun Mak được nhiều tổ chức thiện nguyện hỗ trợ, góp phần cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Nhiều du khách từng ghé thăm, gọi nơi đây là “vùng chữa lành giữa đại ngàn” bởi không gian yên tĩnh, hiền hòa, giàu năng lượng.

Tại Plei Mun Mak, ê-kíp “54 Dân tộc Việt Nam” không chỉ thực hiện hoạt động thiện nguyện mà còn ghi hình hai MV mới cho album. Toàn bộ diễn viên trong MV là người dân và trẻ em tại làng phong, không qua dàn dựng hay chỉ đạo diễn xuất.

"Chúng tôi chỉ mang máy quay đến và để mọi thứ diễn ra tự nhiên, âm nhạc hòa cùng hơi thở của cuộc sống nơi đây", ê-kíp chia sẻ.

Ca sĩ Phúc Anh cho biết: "Hạnh phúc không phải là đích đến mà là hành trình. Khi dám bước ra khỏi vùng an toàn, con người sẽ thấy niềm vui trong cả những điều từng khiến mình sợ hãi, thấy vẻ đẹp ngay cả trong nỗi buồn và sự cô độc".

Nữ ca sĩ cho rằng, âm nhạc chỉ thực sự có giá trị khi chạm được đến trái tim con người, nó không đơn thuần là nghệ thuật trình diễn mà trở thành ngôn ngữ của lòng nhân ái.

Phúc Anh bày tỏ mong muốn dự án sẽ tiếp tục trở thành cầu nối lan tỏa thông điệp về tình người, sự đồng cảm và niềm tự hào văn hóa dân tộc.

Phúc Anh tên thật là Trần Thị Hồng Phúc, sinh năm 1992 trong một gia đình có bố mẹ làm trong ngành giáo dục và không có ai theo đuổi con đường nghệ thuật. Tuy vậy, ngay từ nhỏ, cô đã sớm bộc lộ năng khiếu và niềm đam mê ca hát. Phúc Anh từng là thủ khoa đầu vào của Nhạc viện TPHCM và tốt nghiệp xuất sắc. Cô đồng thời cũng là thủ khoa đầu ra của Đại học Văn hóa Nghệ thuật Thanh Hóa. Người đẹp còn được biết đến là học trò của NSND Tạ Minh Tâm và từng cùng thầy của mình có màn song ca ấn tượng tại đêm trao giải Mai Vàng 2022. Dự án "54 Dân tộc Việt Nam" gồm MV và chuỗi hoạt động thiện nguyện trải dài 3 miền Bắc - Trung - Nam, gửi gắm thông điệp sâu sắc về sự đa dạng văn hóa và tình đoàn kết dân tộc, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của văn hóa Việt Nam.

Hoàng Thư