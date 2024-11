Ca sĩ Phúc Anh kể kỷ niệm khó quên khi ghi hình ở vùng cao sau bão

Phúc Anh chia sẻ, những ngày ghi hình ở vùng cao để lại kỷ niệm khó quên trong chặng đường làm nghề của cô. Đường đi bị sạt lở khiến hành trình của đoàn phải thay đổi liên tục.

Ca sĩ Hoàng Tôn, một thành viên trong ê-kíp, lên Hà Giang sau cùng, lại vào giữa đêm khuya, gặp cảnh đất đá sạt lở, cây đổ chắn ngang đường, phải gọi mọi người tới cứu trợ.

"Đêm đó mưa to, mọi người rất lo lắng. May mắn là tất cả đều trở về bình an. Mỗi ngày, ê-kíp dậy từ 5h sáng và kết thúc ngày vào 0h đêm, cứ như vậy cả tuần nên nhiều người bị mệt", nữ ca sĩ kể thêm.

Ca sĩ Phúc Anh nhận vòng hoa từ các em nhỏ vùng cao (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Dù hành trình khá vất vả nhưng tại đây, Phúc Anh cùng ê-kíp được gặp gỡ, lắng nghe về hoàn cảnh của các em nhỏ và người dân. Dù quá trình thực hiện dự án chỉ kéo dài trong thời gian ngắn, song Phúc Anh nói cô đã có thêm nhiều người bạn nhí.

Chia sẻ về kỷ niệm trong quá trình thực hiện MV, Phúc Anh cho biết: "Khi dừng chân tại dốc Thẩm Mã, tôi được các cô bé tại đây tết vòng hoa cài tóc. Tôi cảm nhận được sự trong trẻo và chân thành từ các em. Tuy có những em hơi rụt rè, nhưng sau khi được tôi hướng dẫn múa và hát thì khoảng cách đã mất đi".

MV còn có sự xuất hiện của Hoa hậu Nông Thúy Hằng. Phúc Anh cho biết hoa hậu người Tày đã rất lăn xả cùng ê-kíp, không nề hà khó khăn.

Hoa hậu Nông Thúy Hằng và ca sĩ Phúc Anh cùng các em nhỏ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Những nụ cười, sự thân thiện và hiếu khách của người dân vùng cao đã tiếp thêm năng lượng cho các thành viên trong đoàn. Sau khi kết thúc chuyến cứu trợ, trở về TPHCM, các thành viên đều mong muốn sẽ có dịp quay lại để thăm bà con vùng cao.

Phúc Anh nói, với dự án này, cô mong muốn được gặp gỡ các dân tộc trên đất nước, để trải nghiệm văn hóa và góp phần nhỏ vào việc tiếp sức cho trẻ em đến trường. Ca sĩ cho rằng cái gốc của âm nhạc sinh ra là để giúp cho con người cảm thấy có động lực tích cực, trở nên hạnh phúc, yêu thương và sống ý nghĩa hơn.