Ca sĩ Mỹ Anh biểu diễn cùng ngôi sao Australia tại Festival Huế

Theo thông tin từ Đại sứ quán Australia tại Việt Nam, dự án văn hóa All ears: Focus Australia 2026 được xây dựng như một nền tảng kết nối sáng tạo giữa các nghệ sĩ trẻ Việt Nam và Australia, với sự hỗ trợ của Chính phủ Australia. Chương trình nằm trong chuyến lưu diễn châu Á năm 2026 của Matthew Ifield, đồng thời hướng đến thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp sáng tạo giữa hai quốc gia.

Mỹ Anh và Matthew Ifield sẽ chính thức biểu diễn tại sân khấu chính của Festival Huế 2026 vào ngày 15/6, trong khuôn khổ Tuần lễ Âm nhạc Quốc tế Huế diễn ra bên bờ sông Hương. Hai nghệ sĩ dự kiến mang đến tiết mục kết hợp giữa thể loại nhạc soul, R&B và pop đương đại trong không gian sân khấu ngoài trời tại Cố đô Huế.

Sau đêm diễn tại Huế, cả hai tiếp tục tham gia chuỗi hoạt động tại Hà Nội, gồm phiên sáng tác chuyên sâu và chương trình tọa đàm - biểu diễn tổ chức ngày 17/6 tại VinUniversity. Tại đây, các nghệ sĩ sẽ chia sẻ về tư duy vận hành của ngành công nghiệp âm nhạc, kinh nghiệm hợp tác quốc tế cũng như giới thiệu những giai điệu đầu tiên từ dự án chung.

Chia sẻ về lần hợp tác này, Mỹ Anh cho biết cô hào hứng khi tiếp tục có cơ hội giao lưu văn hóa với nghệ sĩ Australia sau các hoạt động biểu diễn trước đó tại Sydney và Melbourne. Nữ ca sĩ cho rằng âm nhạc là cách đặc biệt để con người hiểu và kết nối với nhau nhiều hơn.

Trong khi đó, Matthew Ifield nói anh ấn tượng khi được biểu diễn tại Festival Huế - nơi có bề dày lịch sử và văn hóa đặc biệt. Nam nghệ sĩ cho biết anh mong chờ được mang âm nhạc của mình đến Việt Nam trong một không gian tôn vinh cả di sản và sáng tạo đương đại.

All ears: Focus Australia 2026 là một phần trong chiến lược tăng cường hợp tác văn hóa và sáng tạo giữa Australia với khu vực Đông Nam Á đến năm 2040. Chương trình diễn ra trong bối cảnh quan hệ Australia - Việt Nam được nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện từ tháng 3/2024.