Ca sĩ Hoàng Dũng bất ngờ tiết lộ đã lấy vợ 6 năm trước

Tối 8/3, Hoàng Dũng khiến nhiều khán giả bất ngờ khi tiết lộ đã kết hôn với bạn gái từ 6 năm trước. Nam ca sĩ cho biết anh không giấu chuyện này, chỉ là chọn thời điểm phù hợp để chia sẻ.

Bạn đời của Hoàng Dũng là Khánh Linh, người không hoạt động trong showbiz nhưng nhiều năm qua luôn âm thầm làm hậu phương cho anh.

Trong bài viết chia sẻ nhân ngày Quốc tế phụ nữ, nam ca sĩ kể rằng cả hai đưa ra quyết định kết hôn vào một ngày mùa xuân cách đây 6 năm (2020), thời điểm anh thậm chí còn chưa phát hành album đầu tay.

Hoàng Dũng chia sẻ hình cưới cách đây 6 năm (Ảnh: Facebook nhân vật).

“Anh từng nghĩ chuyện chọn bạn đời là điều rất xa trong tương lai. Thế nhưng mọi thứ lại đến sớm hơn anh tưởng, trước cả khi anh có album đầu tiên”, anh viết.

Hoàng Dũng nhớ lại lần đầu gặp Khánh Linh khi anh 25 tuổi, đang loay hoay trên con đường làm nhạc độc lập ở Hà Nội, còn cô liên tục thay đổi công việc. Có lần thấy bạn gái mệt mỏi vì công việc, anh buột miệng nói: “Em nghỉ ở nhà đi, anh nuôi”. Không ngờ Khánh Linh quyết định nghỉ thật và từ đó cả hai bắt đầu hành trình chung.

Bạn gái đồng hành cùng Hoàng Dũng trong công việc lẫn cuộc sống (Ảnh: Facebook nhân vật).

Theo nam ca sĩ, vợ chính là người đồng hành trong nhiều cột mốc âm nhạc quan trọng của anh. Khánh Linh là người đặt tên cho album 25, góp ý để anh chỉnh sửa và phát hành ca khúc Nàng thơ dù trước đó anh từng định bỏ đi. Những dự án như EP Yên hay album Xoay tròn cũng có dấu ấn của cô.

"Chính em thắp giấc mơ làm concert (hòa nhạc) cá nhân mà anh luôn coi là viển vông, như một phiếu bầu đắt giá cho mỗi quyết định mà anh còn băn khoăn vì hầu như em luôn ủng hộ anh trong mọi quyết định của sự nghiệp.

Anh yêu cảm giác được ở cạnh em, một sự thoải mái và an toàn anh chưa từng thấy ở bất cứ ai trước đây. Anh cũng thấy anh dần "ngoan" và có trách nhiệm hơn nhiều, giống như một con ngựa được cầm dây cương bởi một người phù hợp", nam ca sĩ nhắn nhủ đến nửa kia.

Hoàng Dũng từng nghĩ tình yêu chỉ là gia vị của cuộc sống, có thì đậm đà, không có cũng không quá quan trọng. Nhưng khi gặp Khánh Linh, anh nhận ra tình yêu không chỉ là cái nắm tay hay lời hứa, mà còn là sự đồng điệu, tin tưởng và cam kết đồng hành lâu dài.

Nam ca sĩ nói anh chọn ngày 8/3 để chia sẻ câu chuyện này vì muốn khoe với khán giả về người phụ nữ đặc biệt bên cạnh mình. “Tôi không giấu, chỉ là những điều đẹp đẽ cần đúng thời điểm để nói ra”, anh viết.

Hoàng Dũng trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí (Ảnh: Facebook nhân vật).

Suốt gần 6 năm qua, Khánh Linh không chỉ là hậu phương thầm lặng mà còn là nguồn cảm hứng trong cuộc sống lẫn âm nhạc của Hoàng Dũng. Cặp đôi được nhiều khán giả yêu mến bởi sự giản dị, đồng điệu trong tính cách và gu thẩm mỹ.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Hoàng Dũng nói: “ Khánh Linh giúp tôi sống mềm mại hơn, nhìn đời dịu dàng hơn và hiểu rõ những điều mình cần”.

Theo nam ca sĩ, vợ anh còn là người đồng hành trong nhiều khía cạnh của cuộc sống. “Khi tôi mệt, cô ấy biết. Khi tôi cần tĩnh lặng, cô ấy cũng hiểu. Những điều ấy thật sự không dễ tìm”, anh bày tỏ.