Ca sĩ Đỗ Hoàng Hiệp góp yêu thương cùng "Tôi! Người Việt Nam"

Trước thềm tham gia chương trình Tôi! Người Việt Nam nhằm gây quỹ ủng hộ đồng bào vùng bão lũ, diễn ra vào ngày 29/10 tại TPHCM, ca sĩ Đỗ Hoàng Hiệp có nhiều chia sẻ chân thành về hành trình “hồi sinh” trong âm nhạc, cũng như về người vợ, hậu phương vững chắc luôn lặng lẽ đồng hành cùng anh trên mọi chặng đường.

Đầu tiên, nam ca sĩ hào hứng chia sẻ về lý do tham gia chương trình Tôi! Người Việt Nam, đêm nhạc thiện nguyện quy tụ dàn nghệ sĩ tên tuổi của "Gia tộc Anh tài" nhằm gây quỹ ủng hộ đồng bào vùng bão lũ.

“Tôi nhận lời tham gia đêm nhạc mà không nhận cát-xê vì đây là chương trình mang tinh thần thiện nguyện, tập hợp những nghệ sĩ cùng chung tay giúp đỡ đồng bào. Với tôi, được góp phần lan tỏa yêu thương và hỗ trợ những người gặp khó khăn quan trọng hơn bất kỳ thù lao nào”, anh nói.

Ca sĩ Đỗ Hoàng Hiệp - thành viên "Gia tộc Anh tài" - sẽ tham gia chương trình "Tôi! Người Việt Nam" nhằm gây quỹ ủng hộ đồng bào vùng bão lũ, diễn ra vào ngày 29/10 tại TPHCM (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, ca sĩ Đỗ Hoàng Hiệp khẳng định vai trò của người vợ trong sự nghiệp âm nhạc của anh. “Vợ tôi không chỉ là hậu phương, mà còn là điểm tựa tinh thần lớn nhất”, anh nói.

Nam ca sĩ bộc bạch rằng, khi anh trải qua giai đoạn có nhiều biến cố trong sự nghiệp nghệ thuật, niềm tin lung lay, vợ vẫn luôn ở bên, âm thầm lo cho gia đình và tin vào anh.

Cụ thể, Đỗ Hoàng Hiệp trở thành ca sĩ solo ở tuổi 39, khi chưa có nhiều ca khúc riêng. Đây là một quyết định không hề dễ dàng, khiến anh phải đối mặt với thử thách lớn khi bước trên hành trình "tái sinh từ con số 0".

“Có những ngày tôi không dám nhìn lại bản thân, chính vợ đã nhắc tôi rằng, mình là người có giá trị, chỉ cần đứng dậy và tiếp tục”, Đỗ Hoàng Hiệp trải lòng.

Làm lại sự nghiệp ở tuổi U40 là điều không dễ dàng, nhưng Đỗ Hoàng Hiệp chọn cách bước tiếp bằng lòng biết ơn. “Tôi không còn trẻ để liều, nhưng cũng chưa đủ già để dừng lại. Tôi tự học cách thích nghi, đầu tư nghiêm túc hơn, hiểu khán giả hơn”, anh chia sẻ.

Đỗ Hoàng Hiệp mang nguồn năng lượng dồi dào đến với khán giả (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Anh thừa nhận có lúc từng bế tắc, hoang mang, nhất là khi đã từng “có rồi mất” trong sự nghiệp.

Lúc ấy, anh may mắn có được sự đồng hành của gia đình: “Nhớ lại, có những lúc, tôi từng ngồi một mình giữa đêm với hàng tá câu hỏi trong đầu, với hàng trăm thứ bộn bề ngổn ngang, chính vợ và con là 2 ngọn đèn soi đường, dẫn lối tôi đi về phía có ánh sáng.

Vợ tôi không khuyên nhiều, đôi khi chỉ là một giọng nói ấm áp, một ánh mắt dịu dàng, hay một nụ cười cũng là nguồn động lực to lớn để tôi vượt qua tất cả. Nghe tưởng đơn giản, nhưng với người từng gục ngã, đó là điều quý giá nhất”.

Với một nghệ sĩ bận rộn, thường xuyên phải đi công tác xa nhà, câu chuyện giữ gìn hạnh phúc gia đình cũng là điều không dễ dàng.

Nam ca sĩ chia sẻ bí quyết: “Chúng tôi cũng có lúc bất đồng, nhưng luôn biết dừng đúng lúc để không làm tổn thương nhau. Tôi chọn im lặng khi cần, còn cô ấy thì khéo léo hơn, biết lúc nào nên nói, lúc nào nên lắng nghe. Chúng tôi học được rằng, yêu không chỉ là lời ngọt ngào, mà còn là biết dừng đúng lúc”.

Nam ca sĩ cho biết, vợ không chỉ là hậu phương mà còn là điểm tựa tinh thần lớn nhất với anh (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Về tài chính gia đình, anh chia sẻ: “Tôi là người kiếm tiền, nhưng vợ tôi là người giữ. Cô ấy quản lý thông minh, biết cân bằng giữa chi tiêu và tiết kiệm. Các quyết định lớn như mua nhà, mua xe, chúng tôi luôn bàn bạc cùng nhau. Gia đình là sự đồng lòng, không có chuyện “quyền lực” của ai lớn hơn ai”.

Ngoài những lúc bận rộn “chạy sô”, nam ca sĩ thích tự tay làm việc nhà, xem đó như niềm vui và nguồn cảm hứng sáng tạo.

Anh quan niệm: “Với tôi, được cùng vợ rửa bát, nấu ăn, nghe nhạc là hạnh phúc giản dị mà quý giá. Thời gian dành cho gia đình ít thì càng phải chất lượng. Gia đình là nơi “nạp pin” cho tôi mỗi khi kiệt sức. Một cái ôm, một lời nói nhỏ của vợ hay nụ cười của con trai cũng đủ khiến tôi có thêm năng lượng bước tiếp”.

Trong việc dạy con, vợ chồng anh cùng thống nhất quan điểm “dạy con bằng sự tự lập và tử tế”, trang bị cho con những nền tảng tốt nhất để bước vào đời.

Đỗ Hoàng Hiệp cũng tin rằng, việc đã có gia đình không khiến mình yếu thế trong showbiz. Anh nói: “Khán giả ngày nay rất tinh tế. Họ yêu nghệ sĩ vì tài năng và nhân cách, không phải vì tình trạng hôn nhân. Tôi hạnh phúc vì FC Hạt Đậu luôn yêu thương, quan tâm không chỉ đến tôi mà cả gia đình nhỏ của mình”.

Ở tuổi U40, Đỗ Hoàng Hiệp vẫn không ngừng thử nghiệm các thể loại âm nhạc khác nhau. “Tôi coi việc chuyển mình giữa Pop, Ballad, R&B là sự tiến hóa tự nhiên của nghề. Tôi không muốn bị đóng khung trong một hình ảnh”, anh bộc bạch.

Đỗ Hoàng Hiệp chuẩn bị cho ra mắt sản phẩm âm nhạc mới (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sắp tới, Đỗ Hoàng Hiệp sẽ ra mắt single Chạm, một ca khúc nói về chủ đề tình yêu và hạnh phúc.

Trước câu hỏi về sự cạnh tranh với các ca sĩ trẻ, Đỗ Hoàng Hiệp bình thản: “Tôi không sợ. Mỗi người có thế mạnh riêng và khán giả luôn trân trọng sự chân thật. Tôi đối mặt bằng cách rèn luyện, không ngừng học hỏi và mang đến những sản phẩm có chiều sâu, điều mà tuổi trẻ đôi khi chưa kịp có”.