Ca sĩ Đan Trường hé lộ tình trạng sức khỏe ở tuổi 49

Ngày 8/9, ca sĩ Đan Trường chính thức công bố live concert Đan Trường 30 năm - Dấu ấn thanh xuân, đánh dấu cột mốc đặc biệt trong chặng đường ca hát của mình. Nam ca sĩ cho rằng đây có thể là "liveshow cuối cùng" trong sự nghiệp của anh.

"Vì những năm tiếp theo, tôi sợ mình không đủ điều kiện về sức khỏe và những yếu tố khác để có thể tiếp tục làm những chương trình lớn như vậy nữa", Đan Trường nói.

Khi được hỏi về tình trạng sức khỏe, nam ca sĩ cho biết, anh mắc bệnh về xương khớp và rối loạn tiền đình suốt nhiều năm nay. "Có những ngày tôi liên tục bị chóng mặt, đứng hay ngồi cũng bị chóng mặt. Bác sĩ nói căn bệnh này không thể trị dứt điểm mà cần phải có thời gian dài nghỉ ngơi", ca sĩ chia sẻ.

Đan Trường cho biết vì lẽ đó, anh không dám thực hiện các động tác vũ đạo phức tạp. Hiện tại, ca sĩ cố gắng rèn luyện thể lực để chuẩn bị cho 30 tiết mục trong live concert sắp tới.

Đan Trường trẻ trung ở tuổi 49 (Ảnh: Ban tổ chức).

Đan Trường chia sẻ bản thân từng có lúc chùn bước, nghĩ rằng sẽ sống an phận. Trong đó, có những lúc nam ca sĩ phải đối diện với những sóng gió, khiến bản thân tụt cảm xúc. Song sự đồng hành của khán giả là động lực để anh vượt qua những trở ngại. Live concert kỷ niệm 30 năm ca hát như cách anh gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ.

“Mọi người hỏi tại sao bình thường không thấy tôi đi chơi. Tôi muốn dành thời gian nghỉ ngơi để có thể trạng tốt nhất, tỏa sáng trên sân khấu. Bởi với tôi, khi làm nghề thì mình phải chỉn chu, không thể viện bất cứ lý do gì về sức khỏe”, anh nói.

Theo Đan Trường, live concert này là một áp lực lớn bởi có khoảng 30 tiết mục được trình diễn, trong đó có 10 bài mới được anh đặt hàng từ những nhạc sĩ trẻ. Do đó anh phải dành thời gian luyện giọng, đồng thời tập luyện vũ đạo.

Chương trình có sự góp mặt của dàn nghệ sĩ như ca sĩ Cẩm Ly, rapper Đen Vâu, ca sĩ Quốc Thiên, Hòa Minzy... Đặc biệt, Mathis Thiên Từ - con trai nam ca sĩ - cũng sẽ góp mặt với một tiết mục đặc biệt dành tặng khán giả.

Đan Trường - Cẩm Ly là đôi song ca ăn ý suốt nhiều năm qua (Ảnh: Ban tổ chức).

Chia sẻ về lý do lựa chọn dàn khách mời này, Đan Trường cho biết, ngoài giọng ca từng kết hợp ăn ý với anh trong chặng đường âm nhạc như Cẩm Ly, anh cũng muốn mang đến màu sắc mới, trẻ trung cho các phần trình diễn, kết hợp cùng Quốc Thiên hay Hòa Minzy...

"Ông bầu" Hoàng Tuấn - quản lý của Đan Trường - tiết lộ, chương trình được chuẩn bị trong 3 năm, có kinh phí đầu tư 11 tỷ đồng. Thậm chí, ê-kíp đã đưa nhiều chú ngựa từ TPHCM mang ra Hà Nội phục vụ cho đêm diễn.

“Đến thời điểm hiện tại, nếu chưa tính chi phí để tạo hiệu ứng khói lửa, số tiền chuẩn bị cho chương trình đã lên đến 11 tỷ đồng, trong đó 80% là để đầu tư cho sân khấu", ông Tuấn nói.

Live concert kỷ niệm 30 năm ca hát của Đan Trường sẽ diễn ra vào ngày 1/11 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Hà Nội).