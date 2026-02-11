Ca sĩ Cẩm Ly trở lại, tái ngộ Quốc Đại

Buổi ra mắt chương trình Gala nhạc Việt Tết 2026 diễn ra ở Nhà văn hóa Thanh niên TPHCM có sự tham gia của dàn nghệ sĩ gồm: Ca sĩ Cẩm Ly, Phương Thanh, Hồ Ngọc Hà, Thanh Ngọc, Ngô Kiến Huy, Giang Hồng Ngọc...

Là một trong những gương mặt tham gia Gala nhạc Việt từ số đầu tiên, ca sĩ Cẩm Ly cho biết: "Chương trình đã trở thành món ăn tinh thần cho khán giả vào dịp cuối năm, lại có những hoạt động ý nghĩa, nên dù chỉ đóng góp phần nhỏ thôi tôi cũng thấy rất vui".

Ca sĩ Cẩm Ly chia sẻ tại sự kiện (Ảnh: Ban tổ chức).

Cẩm Ly từng có khoảng thời gian ngừng hát vì mắc chứng viêm đa xoang. Căn bệnh kéo dài khiến thể trạng và tinh thần của cô giảm sút. Thậm chí, chứng viêm đa xoang còn làm giọng hát Cẩm Ly bị ảnh hưởng nặng nề, có lúc cất giọng không thành tiếng.

Sau khi điều trị, thỉnh thoảng nữ ca sĩ vẫn bị tái phát bệnh cũ. Tuy nhiên, cô cho biết đã dần chấp nhận "sống chung" với căn bệnh này. Sau khi giọng hát dần hồi phục, cô nhận show đi diễn trở lại.

Trong chương trình Gala nhạc Việt, Cẩm Ly có màn song ca với ca sĩ Quốc Đại. Cả hai đã song ca ăn ý suốt nhiều năm.

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà trao quà cho các học sinh (Ảnh: Ban tổ chức).

Năm nay, chương trình lấy chủ đề “Năm mới khởi sắc”, có hơn 10 ca khúc được sáng tác riêng, quy tụ gần 70 văn nghệ sĩ. Sân khấu là không gian giao thoa giữa bản sắc dân tộc và tinh thần quốc tế hóa.

Tổng đạo diễn Trần Thành Trung - nhà sáng lập chương trình Gala nhạc Việt - cho biết, nếu như những năm trước chương trình chỉ tập trung vào các ca khúc về mùa xuân, thì năm nay chủ đề được mở rộng. Không chỉ hát về mùa xuân, các nghệ sĩ còn thể hiện những ca khúc về xã hội, về tình yêu đôi lứa… để mang đến một chương trình đa sắc màu, đa cảm xúc.

Khán giả sẽ được thưởng thức những màn kết hợp độc đáo như: Tiết mục mở màn của 5 nghệ sĩ (BB Trần, Tăng Phúc, Ngô Kiến Huy, Gin Tuấn Kiệt, Tiêu Minh Phụng), màn đọ giọng "khủng" của Hương Tràm - Võ Hạ Trâm, hay những sự kết hợp mới mẻ giữa Minh Tuyết - Quốc Thiên, Lâm Bảo Ngọc - Saabirose, Hòa Minzy - Thái Lê Minh Hiếu, Min - Bùi Công Nam...

Chương trình còn ghi dấu màn hội ngộ xúc động của 3 thành viên từ 3 nhóm nhạc nữ đình đám một thời là Lương Bích Hữu (H.A.T), Thanh Ngọc (Mắt Ngọc) và Yến Trang (Mây Trắng).

Bên cạnh việc giới thiệu về chương trình, ban tổ chức còn trao 500 phần quà cho các em học sinh nghèo, mồ côi trên địa bàn TPHCM. Dịp này, các nghệ sĩ cũng được nhận bằng khen của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM vì những đóng góp tích cực.

Gala nhạc Việt Tết 2026 sẽ lên sóng kênh HTV7, phần 1 phát vào đêm 11/2, còn phần 2 phát vào đêm Giao thừa 16/2.