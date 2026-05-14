Ca sĩ ảo hát về áp lực "phải rực rỡ" của người trẻ

Giữa thời điểm ngày càng nhiều người trẻ đối diện áp lực thành công, sự so sánh và nỗi sợ “không đủ nổi bật”, nhạc sĩ Thái Nguyên gây chú ý khi phát hành MV mới mang tên Ta đã từng rực rỡ cùng ca sĩ ảo Ái Trinh, lấy cảm hứng từ câu hỏi: “Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?”.

Theo chia sẻ từ nhạc sĩ Thái Nguyên, ca khúc được viết từ chính những quan sát của anh về trạng thái tâm lý của nhiều bạn trẻ - những người luôn cảm thấy mình phải chạm đến một “đỉnh cao” nào đó để được công nhận.

“Tôi nhận ra rằng, đôi khi chúng ta quá mải mê đi tìm một khoảnh khắc huy hoàng, để quên mất rằng chính hành trình cố gắng, chênh vênh, mỏi mệt và chưa hoàn hảo ấy… cũng từng rất rực rỡ”, nam nhạc sĩ chia sẻ.

Hình ảnh ca sĩ ảo Ái Trinh (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

MV mang tinh thần chữa lành, hướng người nghe trở về với giá trị của hành trình sống thay vì chỉ nhìn vào kết quả cuối cùng. Đây cũng là dự án đánh dấu bước chuyển của ca sĩ AI Ái Trinh với hình tượng mới giàu tính điện ảnh, thơ mộng nhưng vẫn mang tinh thần hiện đại.

Hình ảnh ca sĩ ảo bước giữa mây trời và những chiếc thang vô tận, cùng sự chuyển đổi giữa bóng tối và ánh sáng, thể hiện trạng thái tinh thần những người trẻ luôn đi tìm ý nghĩa của chính mình giữa vô vàn áp lực cuộc sống.

Nhạc sĩ Thái Nguyên (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nhạc sĩ Thái Nguyên cho biết anh muốn dùng công nghệ để kể những câu chuyện rất con người. Dù sử dụng ca sĩ ảo, nhạc sĩ vẫn xem cảm xúc, sự chữa lành và những giá trị tinh thần là trung tâm của âm nhạc. Anh mong muốn ca sĩ ảo không chỉ là một sản phẩm công nghệ mà còn là cầu nối cảm xúc giữa người sáng tác và khán giả.

Trước đó, nhạc sĩ Thái Nguyên từng được biết đến qua nhiều dự án âm nhạc kết hợp AI như Khúc ca hòa bình, Ký ức giả... Những thử nghiệm của anh trong việc ứng dụng AI vào MV, hình ảnh và kể chuyện bằng âm nhạc thu hút sự quan tâm của khán giả.

Hoàng Thư