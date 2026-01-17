Nhóm MTV lần đầu hát cùng nghệ sĩ ảo, nói về việc ứng dụng AI vào âm nhạc

Ann là ca sĩ nữ ảo đầu tiên của Việt Nam, ra mắt vào năm 2023. Trong khi đó, MTV là một trong số ít nhóm nhạc nam còn hoạt động bền bỉ đến hiện tại. Sự kết hợp giữa ca sĩ ảo Ann và nhóm MTV trong MV "Đã có cha rồi" đang nhận được sự quan tâm của khán giả.

Các thành viên MTV cho biết, quyết định kết hợp này đến từ việc nhìn thấy sự giao thoa ngày càng rõ rệt giữa âm nhạc, công nghệ và văn hóa đại chúng.

Nhóm MTV chia sẻ về lần đầu kết hợp với ca sĩ ảo (Ảnh: Ban tổ chức).

“Khi lựa chọn dự án này, chúng tôi cũng đã trăn trở rất nhiều, bởi nếu không khéo léo, nó có thể mang lại cả tác động tích cực lẫn tiêu cực đến hình ảnh và chặng đường hoạt động lâu dài của MTV. Tuy nhiên, khi tìm hiểu kỹ hơn về Ann và quá trình phát triển của Ann, có thể thấy đây là một quá trình trau dồi nghiêm túc, có sự học hỏi rõ ràng.

Tác phẩm lần này được đầu tư chỉn chu từ âm nhạc, phần viết lời cho đến hòa âm phối khí, giống như một quá trình tạo ra một sản phẩm truyền thống, chứ không phải chỉ sử dụng AI để “đùng một phát” có ngay một bài hát. Đó cũng là lý do đầu tiên khiến MTV quyết định bắt tay vào dự án này”, ca sĩ Anh Tuấn - thành viên MTV - chia sẻ.

Đây là một bản pop, mang tinh thần tích cực và chữa lành về mối quan hệ cha con. Toàn bộ MV đều được quay hình trong studio và xử lý bằng kỹ xảo. Ca sĩ Thiên Vương cho biết, điều nhóm bất ngờ nhất khi hợp tác cùng ca sĩ ảo chính là khả năng kết nối cảm xúc với đội ngũ sáng tạo.

"MTV kết hợp với một ca sĩ mà không thấy được ngoài đời nhưng cái thật vẫn hiện diện qua giọng hát, qua hình ảnh mà đạo diễn Bobo Đặng đặt để vào Ann. Nói Ann là người thật cũng hợp lý vì cảm xúc, hát, diễn xuất đều do con người làm ra", Thiên Vương chia sẻ.

Nhóm MTV và ca sĩ ảo Ann (Ảnh: Ban tổ chức).

Trong bối cảnh ngày càng nhiều sản phẩm âm nhạc ứng dụng AI ở các mức độ khác nhau, ê-kíp tạo ra Ann cho biết họ không đi theo hướng tạo ra âm nhạc “tự động” mà xây dựng một nghệ sĩ ảo có định hướng dài hơi, với sự tham gia trực tiếp của con người ở tất cả khâu sáng tạo, từ âm nhạc đến hình ảnh và câu chuyện.

Hoàng Thư