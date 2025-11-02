JayKii đưa cả gia đình đến ủng hộ ca sĩ trẻ, nhớ lại những ngày đầu đi hát

Từng ghi dấu ấn với các ca khúc như Chiều hôm ấy hay Đừng như thói quen, sự vắng bóng của JayKii suốt thời gian dài khiến nhiều khán giả tiếc nuối. Nam ca sĩ từng thừa nhận, anh mất 7 năm loay hoay, mất cảm xúc với âm nhạc.

Hồi tháng 9, JayKii phát hành album, trở lại đường đua âm nhạc. Tuy nhiên, trong lần trở lại này, anh thoải mái về mặt tinh thần, không đặt nặng việc phải đạt thành tích hay thứ hạng.

Mới đây, sự xuất hiện của JayKii trong đêm nhạc của ca sĩ Thảo Trần thu hút sự chú ý của khán giả. Nam ca sĩ còn đưa cả vợ con và bố mẹ theo cùng. Anh chia sẻ: “Thảo Trần khiến tôi nhớ lại những ngày đầu đi hát. Tôi mong Thảo Trần vẫn cứ tiếp tục tạo ra nhiều đêm nhạc như thế này để khán giả được cảm nhận cái đẹp thật sự của âm nhạc live band”.

JayKii đưa gia đình đến ủng hộ đêm nhạc của ca sĩ trẻ (Ảnh: Ban tổ chức).

Thảo Trần là giọng ca trẻ, theo đuổi dòng nhạc tình ca. Anh được khán giả biết đến khi tham gia chương trình Song ca giấu mặt. Đêm nhạc của Thảo Trần có sự tham gia của các khách mời là những người bạn trong nghề như ca sĩ JayKii, Nguyễn Kiều Oanh, Nam Bảo, Hoàng Phúc, 30Hz Band...

Đặc biệt, Thảo Trần thể hiện sự cảm kích dành cho ca sĩ JayKii. Cả hai chỉ mới có dịp quen biết và hợp tác trong một gameshow gần đây, nhưng JayKii đã không ngần ngại nhận lời hỗ trợ ca sĩ trẻ.

“Tôi rất quý cách JayKii hát và cả cách anh làm nghề. Anh đến với đêm nhạc không chỉ với tư cách đồng nghiệp, mà còn là người bạn chia sẻ cảm xúc âm nhạc cùng tôi”, Thảo Trần nói.

Ca sĩ JayKii và Thảo Trần chia sẻ về tình đồng nghiệp đặc biệt (Ảnh: Ban tổ chức).

Chia sẻ về lý do chọn cái tên “The Touch” cho đêm nhạc lần này, Thảo Trần cho rằng với anh, một đêm nhạc thành công không nằm ở dàn âm thanh hoành tráng hay ánh đèn sân khấu, mà nằm ở cảm xúc thật giữa ca sĩ và khán giả.

“Để có một bữa tiệc âm nhạc thật sự trọn vẹn, điều quan trọng nhất là cảm xúc”, ca sĩ chia sẻ. Thảo Trần cho biết, anh luôn mong muốn tạo ra một không gian âm nhạc live band nơi các bạn trẻ có thể hát, cảm nhận và sống thật với cảm xúc.

Ca sĩ chia sẻ, anh không cố gắng chạy theo xu hướng một cách máy móc mà muốn giữ màu sắc riêng cho mình, kết hợp giữa cái cũ và cái mới trong âm nhạc nhằm tạo sự gần gũi và chiều sâu. Dù vậy, anh vẫn luôn lắng nghe và tiếp thu những điều mới.

