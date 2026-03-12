Ca nương Kiều Anh được chồng ủng hộ hết mình trong âm nhạc

Ca nương Kiều Anh vừa ra mắt MV mang tên Nhả vía, đánh dấu bước đi mới trong hành trình âm nhạc. Đáng chú ý, MV còn có sự xuất hiện của Văn Quỳnh - chồng của Kiều Anh. Đây được xem là điều bất ngờ được nữ ca sĩ giữ kín đến phút cuối.

Trong cả cuộc sống lẫn công việc, Văn Quỳnh luôn là người ủng hộ và đồng hành cùng vợ. Chia sẻ về dự án này, ông xã của ca nương cho biết, việc thực hiện MV xuất phát từ niềm đam mê nghệ thuật mà Kiều Anh ấp ủ từ lâu. Theo anh, dù ý tưởng đã hình thành từ trước nhưng phải đến thời điểm hiện tại, khi mọi điều kiện chín muồi hơn, nữ ca sĩ mới có thể triển khai một dự án lớn.

Về thông điệp của MV, Kiều Anh cho biết sản phẩm hướng đến tinh thần “Women support women” (tạm dịch: Phụ nữ nâng đỡ phụ nữ). Nữ ca sĩ tin rằng khi mỗi phụ nữ có được những điều tốt đẹp, họ sẽ sẵn sàng lan tỏa năng lượng tích cực đến những người xung quanh.

Theo cô, mỗi cô gái đều mang trong mình những “hạt vía” tốt lành và xứng đáng được yêu thương, đón nhận những điều tích cực trong cuộc sống.

Ông xã cũng góp mặt vào MV mới của ca nương Kiều Anh (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sản phẩm cũng gây sự chú ý khi có sự kết hợp với rapper Pháo, đồng thời quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc như BB Trần, Misthy, DJ Mie, Quỳnh Anh Shyn, Muộii, Ngọc Thanh Tâm và Phùng Khánh Linh.

Chia sẻ về sự góp mặt của 8 khách mời, Kiều Anh cho biết nhiều nghệ sĩ đã nhận lời tham gia với tinh thần ủng hộ và đồng hành cùng ê-kíp. Khi đọc kịch bản, họ bày tỏ sự hứng thú với ý tưởng của dự án và sẵn sàng xuất hiện trong MV mà không nhận cát-xê. Nữ ca sĩ nói cô trân trọng tình cảm và sự hỗ trợ của đồng nghiệp dành cho sản phẩm lần này.

Sau khi hoàn tất quá trình ghi hình, Kiều Anh cũng chuẩn bị những món quà nhỏ mang ý nghĩa tinh thần gửi tặng các nghệ sĩ như lời cảm ơn. Theo cô, sự đồng hành và tình cảm của mọi người là điều đáng quý nhất đối với dự án.

Ca nương Kiều Anh lần đầu bắt tay cùng Pháo trong âm nhạc (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Với Nhả vía, Kiều Anh cho biết ê-kíp đầu tư đáng kể cho phần hình ảnh nhằm đáp ứng những yêu cầu đặc biệt của dự án. Ngay từ giai đoạn phát triển ý tưởng, ê-kíp đã định hướng MV theo phong cách kỳ ảo, pha yếu tố thần thoại. Thay vì sử dụng bối cảnh quay thực tế, phần lớn hình ảnh trong MV được xây dựng bằng các lớp hiệu ứng kỹ xảo.

Trước đó, Kiều Anh gây chú ý khi trở lại thị trường âm nhạc qua chương trình thực tế Chị đẹp đạp gió 2024. Tại chương trình, cô ghi dấu ấn với hình ảnh nghệ sĩ đa năng, kết hợp chất liệu âm nhạc truyền thống với phong cách trình diễn hiện đại. Sau thời gian chuẩn bị, Kiều Anh chọn Nhả vía làm sản phẩm mở đầu cho chặng đường âm nhạc mới của mình.