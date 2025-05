Bùng nổ rạn nứt với bố mẹ, Brooklyn Beckham thấy an toàn khi ở bên nhà vợ

Theo truyền thông quốc tế, Brooklyn Beckham được cho là có mâu thuẫn lớn với cả gia đình. Từ tháng 3, anh vắng mặt trong tất cả các sự kiện gặp gỡ của gia đình. Cao điểm, vợ chồng Brooklyn tiếp tục vắng mặt trong buổi tiệc sinh nhật của David Beckham trong tháng 5.

Brooklyn Beckham kết hôn với nữ diễn viên kiêm người mẫu Nicola Peltz từ năm 2022 (Ảnh: Getty Images).

Theo nguồn tin của TMZ, Brooklyn cố tình vắng mặt trong các cuộc vui của gia đình vì bất hòa với cậu em trai Romeo. Nguyên nhân là Brooklyn không thích em trai hẹn hò với DJ Kim Turnbull. Cô được cho là bạn gái cũ của Brooklyn từ nhiều năm trước.

Brooklyn phản đối mối quan hệ tình cảm của em trai vì nghi ngờ Kim có thể làm tổn thương Romeo. Người trong cuộc tiết lộ mối quan hệ giữa Brooklyn và Romeo bắt đầu xấu đi từ tháng 12/2024.

Brooklyn không tham gia bất kỳ sự kiện gia đình nào có Kim. Trái với thái độ gay gắt của con trai cả, David và Victoria Beckham lại hoan nghênh sự xuất hiện của Kim.

Brooklyn Beckham thân thiết với gia đình Nicola Peltz hơn trong thời gian này (Ảnh: Instagram).

Nicola Peltz được cho là nhiều lần lên tiếng bảo vệ chồng, điều này làm gia tăng căng thẳng với ông bà Beckham.

Giữa nghi vấn mâu thuẫn với cả gia đình, Brooklyn trở nên thân thiết với gia đình vợ, Nicola Peltz.

Một nguồn tin cho hay: "Claudia (mẹ vợ của Brooklyn) giống như người mẹ thứ 2 của anh ấy. Dù bố mẹ là tỷ phú, Nicola và các anh trai có tuổi thơ bình thường, không bị giới truyền thông đeo bám. Ngược lại, Brooklyn luôn phải vật lộn từ nhỏ bởi danh tiếng gia đình".

Người này cũng nói thêm, Brooklyn thấy gia đình vợ như một nơi trú ẩn an toàn với anh.

"Cuộc sống của gia đình Beckham lúc nào cũng phải phô trương. Ở một góc độ nào đó, Brooklyn cảm thấy bớt áp lực khi ở bên gia đình nhà vợ", người này nói.

Hồi tháng 3 vừa rồi, Brooklyn đã nhắc đến cha trong một bài phỏng vấn. Anh cho biết niềm đam mê đua xe của mình được truyền từ David Beckham.

"Đó là điều giúp tôi và cha có sự gắn kết. Cha tôi từng có những chiếc xe rất ngầu", Brooklyn nói. Cậu con trai cả của cựu đội trưởng đội tuyển Anh cũng tiết lộ, cậu đã nối bước cha theo đuổi thú vui sưu tập xe hơi cổ.

Ngay sau buổi phỏng vấn, Brooklyn đã vắng mặt trong sinh nhật tại Anh của David Beckham hồi tháng 3 vừa rồi và tiếp đến là tiệc sinh nhật tại Mỹ của cựu danh thủ vào đầu tháng 5.

Theo nguồn tin của Daily Mail, David Beckham muốn làm lành với con trai. Cựu danh thủ Anh lo ngại bước vào vết xe đổ của chính mình vào năm 2005, đây là khoảng thời gian anh bất hòa với bố ruột.

David Beckham và 3 cậu con trai (Ảnh: Vogue).

Trên trang cá nhân, David đã nhắc tới Brooklyn trong bài đăng tôn vinh Victoria nhân dịp Ngày của mẹ.

Trong bức ảnh đen trắng, Victoria đang quây quần bên 4 đứa con. Anh viết: "Gửi lời chúc mừng Ngày của mẹ đến người mẹ tuyệt vời nhất. Chúc mừng Ngày của mẹ đến tất cả bạn bè của chúng tôi tại Mỹ".

Về phần mình, Victoria cũng lo nghĩ nhiều về chuyện gia đình. Cô và chồng đều gặp khó khăn trong việc giải quyết mâu thuẫn của các con.

"Đây là cơn ác mộng tồi tệ với Victoria. Nghĩ đến việc các con bất hòa khiến cô ấy mất ngủ", một người bạn của cựu thành viên nhóm Spice Girls nói.

Cuộc hôn nhân 3 năm nhiều thị phi của Brooklyn và con gái tỷ phú

Brooklyn Beckham theo đuổi công việc của người mẫu, nhiếp ảnh gia, kinh doanh nhà hàng.

Anh từng học chuyên ngành nhiếp ảnh tại Trường Thiết kế Parsons ở New York (Mỹ). Brooklyn đã xuất hiện trên các tạp chí có tiếng như Vogue, The New York Times, Style, Dazed Hàn Quốc.

Cuộc hôn nhân 3 năm của Brooklyn và Nicola Peltz vướng nhiều thị phi (Ảnh: Getty Images).

Tuy nhiên, điều khiến Brooklyn thực sự nổi tiếng, chính là việc anh là con trai của David và Victoria Beckham. Có cha mẹ đều là những nhân vật có tầm ảnh hưởng và có độ phủ sóng lớn trên thế giới, Brooklyn có bàn đạp khá thuận lợi khi bước chân vào giới giải trí.

Song, Brooklyn lại không quá thành công trong các lĩnh vực bản thân theo đuổi. Từng tham gia nhiều chương trình ẩm thực nổi tiếng như Today Show hay James Corden's Late Late Show, nhưng Brooklyn liên tục mất điểm vì khả năng nấu bếp kém, thiếu chuyên nghiệp.

Sự nghiệp không có điểm nhấn nổi bật, nhưng Brooklyn được báo chí "chăm sóc" kỹ bởi những cuộc tình chóng vánh. Sau hàng loạt mối tình gây chú ý, Brooklyn Beckham công khai hẹn hò với nữ diễn viên Mỹ Nicola Peltz vào đầu năm 2020.

Nicola Peltz hơn anh 4 tuổi, là con gái của tỷ phú Nelson Peltz và người mẫu Claudia Heffner. Vài tháng sau khi quen biết, cặp đôi thông báo đính hôn và tiến tới hôn lễ xa hoa vào năm 2022.

Nicola Peltz luôn ưu tiên gia đình của cô và từ chối chuyển tới Anh sống cùng nhà chồng (Ảnh: News).

Từ khi kết hôn, Brooklyn sống chủ yếu tại Mỹ. Anh không ngần ngại bày tỏ tình cảm nồng nhiệt với vợ trong các bài đăng trên mạng xã hội hay xuất hiện trước công chúng.

Vào dịp kỷ niệm 3 năm ngày cưới gần đây, Brooklyn dành cho vợ những lời ngọt ngào: "Anh yêu em rất nhiều và mỗi lúc càng yêu em hơn theo từng giây. Em khiến anh trở thành người đàn ông tốt hơn và anh không thể tìm được người bạn đời nào tốt hơn thế. Em là tâm hồn, là chỗ dựa của anh".

Sau đám cưới, Nicola từng vướng nghi vấn mâu thuẫn với mẹ chồng. Căng thẳng rộ lên khi Peltz từ chối mặc váy cưới do Victoria thiết kế. Tuy nhiên, các thành viên trong gia đình Beckham dần cân bằng được mâu thuẫn, và khẳng định họ là một khối đoàn kết.

Lần này, khi Brooklyn nảy sinh mâu thuẫn với cha mẹ, Nicola Peltz cũng bị đồn là nguyên nhân chính khiến chồng chống lại cả gia đình. Cô bị cho là người thích kiểm soát, đẩy chồng ngày càng xa cách bố mẹ.

Nicola Peltz và mẹ chồng, Victoria Beckham, từng vướng nghi vấn mâu thuẫn vào năm 2022 (Ảnh: Instagram).

Bạn bè của gia đình tiết lộ, nữ diễn viên 30 tuổi thường có thói quen bắt đầu cãi vã trước các sự kiện tụ họp của nhà chồng và tìm cách ngăn cản Brooklyn tham dự.

"Có vẻ như Nicola không thích Brooklyn dành thời gian cho gia đình Beckham và đang sử dụng mối quan hệ thân thiết trước đây của anh với Kim (bạn gái của Romeo) và việc cô ấy khó hòa nhập với gia đình như một lý do để không ở gần họ. Cô ấy phủ nhận điều đó, nhưng Nicola đã kiểm soát chồng kể từ đám cưới", một nguồn tin thân thiết với gia đình Beckham cho hay.