Bùi Tiến Dũng gây sốt với mái tóc tết châu Phi cá tính

Thủ môn Bùi Tiến Dũng mới đây khiến người hâm mộ bất ngờ khi xuất hiện với mái tóc tết cornrows sát da đầu, phong cách đậm chất đường phố. Chỉ sau 1 ngày đăng tải, hình ảnh mới của anh đã thu hút gần 90.000 lượt thích và trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội.

Bùi Tiến Dũng biến hóa với mái tóc cornrow ấn tượng (Ảnh: Facebook nhân vật).

Nhiều đồng nghiệp, bạn bè và người hâm mộ dành lời khen cho diện mạo “ngầu”, “chất” của thủ thành quê Thanh Hóa. Một số ý kiến còn hài hước đề xuất anh xứng đáng với danh hiệu “Thủ môn có mái tóc ấn tượng nhất mùa giải” năm nay.

Trên mạng xã hội, một tài khoản bình luận: “Nhìn như Neymar phiên bản Việt, vừa thể thao vừa cá tính”. Người khác dí dỏm: “Nếu có giải thưởng "Thủ môn thời trang nhất" thì Dũng chắc chắn giành quán quân”. Nhiều người hâm mộ cũng bày tỏ sự ủng hộ, cho rằng đây là hình ảnh mới mẻ, giúp thủ thành 28 tuổi thêm phần tự tin trên sân cỏ.

Trên sân cỏ, Bùi Tiến Dũng nổi bật với kiểu tóc mới (Ảnh: Facebook nhân vật).

Mái tóc cornrows của Bùi Tiến Dũng do một người phụ nữ châu Phi thực hiện. Cornrows là kiểu tết tóc đặc trưng của các nền văn hóa châu Phi cổ đại, gồm những hàng tóc được tết chặt, sát da đầu, tạo thành đường thẳng hoặc nhiều họa tiết cầu kỳ.

Ngoài yếu tố thẩm mỹ, kiểu tóc này từng mang ý nghĩa về địa vị xã hội, tình trạng hôn nhân và bản sắc cá nhân.

Bùi Tiến Dũng không phải cầu thủ Việt Nam đầu tiên gây chú ý với kiểu tóc này. Trước Tết Nguyên đán năm nay, Nguyễn Xuân Son cũng thực hiện tóc cornrow, thậm chí còn “đảo ngói” ngay cả khi đang điều trị chấn thương tại bệnh viện. Trước đó, Xuân Son trung thành với tóc xoăn tự nhiên, thỉnh thoảng dùng băng đô cố định mái tóc. Cầu thủ này cũng từng cạo trọc, tạo dấu ấn cá nhân riêng.

Trước đó, cầu thủ Nguyễn Xuân Son cũng từng thử kiểu tóc cornrows (Ảnh: Facebook nhân vật).

Ngày nay, cornrows được giới nghệ sĩ underground, tín đồ thời trang đường phố và nhiều ngôi sao thể thao ưa chuộng.

Không ít người nhận xét mái tóc mới của Tiến Dũng gợi nhớ tới các ngôi sao quốc tế như rapper Snoop Dogg, cựu danh thủ Rio Ferdinand hay các cầu thủ Neymar và Raphinha.

Kiểu tóc cornrow còn được nhiều sao nữ ưa chuộng, góp phần lan tỏa trào lưu cá tính trong giới trẻ. Hàng loạt người nổi tiếng ca sĩ, vũ công, người mẫu như: Tyra Banks, Ciara hay biểu tượng thời trang thế hệ mới Zendaya đều từng xuất hiện trước công chúng với mẫu tóc này.

Khi dự thảm đỏ buổi ra mắt phim Spider-Man: No Way Home (2021), Zendaya gây chú ý với kiểu tóc tết sát da đầu, tạo hình cá tính, lạ mắt và nhận được nhiều lời khen ngợi.

Kiểu tóc cornrow giúp Zendaya tỏa sáng trên thảm đỏ (Ảnh: Just Jared).

Dù mang lại vẻ ngoài cá tính, kiểu cornrows lại khá khó chăm sóc. Việc tết chặt sát da đầu có thể gây áp lực lên nang tóc, dễ làm tóc gãy hoặc mỏng dần theo thời gian. Người để kiểu này cần hạn chế thời gian giữ quá lâu, tránh bí mồ hôi gây nấm da đầu, đồng thời phải dưỡng tóc kỹ bằng dầu gội, dầu xả chuyên dụng để phục hồi độ mềm mại sau khi tháo tết.

Cornrows không chỉ là một kiểu tóc, mà còn là tuyên ngôn về cá tính. Với Bùi Tiến Dũng, đây cũng là cách anh làm mới bản thân và tạo dấu ấn khác biệt giữa mùa giải.

Bùi Tiến Dũng (SN 1997), từng gây tiếng vang khi cùng U19 Việt Nam giành hạng tư châu Á 2016 và dự FIFA U20 World Cup 2017.

Đỉnh cao sự nghiệp của anh là góp công lớn giúp U23 Việt Nam giành ngôi á quân châu Á 2018 với loạt cản phá penalty xuất sắc.

Từ năm 2018 đến 2024, Tiến Dũng lần lượt khoác áo Thanh Hóa, Hà Nội FC, CLB TP HCM, Công an Hà Nội và HAGL. Tuy nhiên, anh dần mất vị trí bắt chính và vắng mặt ở đội tuyển quốc gia từ 2020.

Đầu năm, thủ thành 28 tuổi gia nhập Đà Nẵng, thường xuyên bắt chính và góp phần giúp đội bóng trụ hạng thành công.

Ngoài sân cỏ, anh còn được chú ý với chuyện tình cùng người mẫu quốc tế Dianka Zakhidova. Cặp đôi công khai hẹn hò tháng 9/2020, tổ chức đám cưới tháng 5/2022 và đón con trai đầu lòng Danil vào tháng 11 cùng năm.