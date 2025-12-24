Bức tranh tạo từ nét vẽ của trẻ em 54 dân tộc xác lập kỷ lục Việt Nam

Tối 23/12, lễ công bố xác nhận kỷ lục Việt Nam đối với bức tranh Hoa sen 54 dân tộc Việt Nam được tổ chức tại TPHCM. Tác phẩm do 54 em học sinh, đại diện cho 54 dân tộc trên cả nước, cùng tham gia tô màu và hoàn thiện.

Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác nhận đây là bức tranh do học sinh đến từ nhiều dân tộc khác nhau tham gia nhất từ trước đến nay.

Đại diện Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao chứng nhận xác lập kỷ lục cho bức tranh "Hoa sen 54 dân tộc Việt Nam" (Ảnh: Ban tổ chức).

Tại buổi lễ, bức tranh cũng được ban tổ chức đưa ra bán đấu giá. Toàn bộ số tiền thu được dùng để hỗ trợ hoạt động giáo dục dành cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn thuộc các dân tộc trên cả nước.

Bức tranh Hoa sen 54 dân tộc Việt Nam là một phần của dự án 54 dân tộc Việt Nam, được ca sĩ Phúc Anh phát triển từ ca khúc cùng tên ra mắt năm 2024. Dự án khởi nguồn từ ý tưởng kết nối cộng đồng thông qua âm nhạc, hoạt động cộng đồng, tôn vinh bản sắc văn hóa.

Ca sĩ Phúc Anh đi qua hàng chục tỉnh, thành, gặp gỡ các em học sinh đến từ nhiều dân tộc khác nhau để hoàn thiện bức tranh (Ảnh: Ban tổ chức).

Trong quá trình triển khai, ca sĩ Phúc Anh đi qua hàng chục tỉnh, thành trên cả nước. Tại mỗi địa phương, nữ ca sĩ gặp gỡ các em học sinh đại diện cho từng dân tộc để trực tiếp cùng nhau hoàn thiện bức tranh hoa sen - biểu tượng xuyên suốt của dự án. Sau hơn một năm thực hiện, tác phẩm được hoàn thành trọn vẹn.

Ca sĩ Phúc Anh cho biết thêm, cách đây 2 tháng, bức tranh mới có sự tham gia của các em học sinh đến từ 27 dân tộc. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ của bạn bè và cộng sự, phần còn lại đã được hoàn thiện trong vòng 7 ngày, đánh dấu chặng nước rút nhiều cảm xúc.

Tại buổi lễ, ca sĩ Phúc Anh cùng các em nhỏ khiếm thính trình diễn ca khúc 54 dân tộc Việt Nam. Cô cũng lần đầu công bố phiên bản tiếng Anh của ca khúc, trình diễn cùng ca sĩ Kyo York. Sự kết hợp giữa hai nghệ sĩ Việt - Mỹ mang đến tiết mục giàu cảm xúc, lan tỏa thông điệp đoàn kết.

"Tôi muốn dùng âm nhạc để kể lại những điều mình thấy, để mỗi khán giả dù ở nơi xa vẫn cảm nhận được nhịp sống, nụ cười và lòng nhân hậu của đồng bào mọi nơi trên khắp đất nước. Dự án này không phải để tôi đứng ở trung tâm, mà là để mỗi dân tộc được kể câu chuyện của chính họ", Phúc Anh chia sẻ.

NSND Tạ Minh Tâm có mặt ủng hộ học trò Phúc Anh (Ảnh: Ban tổ chức).

NSND Tạ Minh Tâm - thầy giáo của Phúc Anh tại Nhạc viện TPHCM - cũng có mặt để chia vui cùng học trò. Nghệ sĩ Tạ Minh Tâm khen Phúc Anh có những bước trưởng thành sau khi ra trường, đồng thời đánh giá cao tấm lòng nhân hậu, những hoạt động hướng về trẻ em vùng sâu, vùng xa của học trò.

“Những hành động dù nhỏ nhưng thể hiện tấm lòng lớn. Vì thế, với vai trò một người thầy tôi cảm thấy rất hạnh phúc”, NSND Tạ Minh Tâm nói.