Chân dung người mẹ, em nhỏ vùng cao qua tranh sơn mài của nữ họa sĩ 73 tuổi
(Dân trí) - Ở triển lãm "Sơn mài Nguyễn Thị Quế", khán giả được ngắm các tác phẩm vẽ chân dung phụ nữ, trẻ em vùng cao với nhiều cảm xúc đặc biệt.
Ngày 17/12, triển lãm Sơn mài Nguyễn Thị Quế khai mạc tại Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam. Đây là dấu mốc đặc biệt, đánh dấu lần đầu tiên nữ họa sĩ ngoài 70 tuổi giới thiệu sáng tác của mình tới công chúng một cách hệ thống.
Tại triển lãm, 30 tác phẩm được lựa chọn cho thấy sáng tác nhất quán, bền bỉ và có chiều sâu nghề nghiệp rõ nét của nữ họa sĩ.
Ở các tác phẩm, họa sĩ Nguyễn Thị Quế tập trung vào hai mảng đề tài: Tĩnh vật và chân dung phụ nữ, trẻ em. Bà không chủ trương đưa tác phẩm vào những vấn đề thời sự hay tìm kiếm cách tân hình thức.
Về mặt kỹ thuật, tranh sơn mài của Nguyễn Thị Quế thể hiện trình độ làm nghề chín muồi tạo nên độ sâu thị giác cao, có sự tiết chế, hướng tới sự hài hòa.
Không gian tranh của nữ họa sĩ thường được giản lược tối đa, loại bỏ yếu tố thừa. Chính sự tối giản này làm nổi bật vẻ đẹp nội tại của chất liệu sơn ta và nhịp điệu chậm rãi của hội họa truyền thống.
Họa sĩ Lý Trực Sơn nhận xét, chính sự liên thông giữa tác giả và đối tượng đã tạo nên vẻ ân cần, kín đáo và giá trị thẩm mỹ cao trong tranh sơn mài của Nguyễn Thị Quế.
Triển lãm Sơn mài Nguyễn Thị Quế diễn ra từ ngày 17/12 đến 30/12 tại Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam.
Họa sĩ Nguyễn Thị Quế sinh năm 1952 tại Hà Nội. Bà thuộc thế hệ cầu nối quan trọng giữa mỹ thuật sơn mài Đông Dương và sơn mài hiện thực xã hội chủ nghĩa.
Bà theo học liên tục 12 năm tại Trường Cao đẳng Mỹ thuật Việt Nam (nay là Đại học Mỹ thuật Việt Nam), từ bậc sơ, trung cấp đến đại học, tốt nghiệp năm 1977 với tác phẩm sơn mài.