Bức tranh sơn mài "Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập" được trao kỷ lục Guinness

Ngày 11/10, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Bảo tàng Hồ Chí Minh cùng gia đình họa sĩ Chu Nhật Quang đã tổ chức lễ đón nhận kỷ lục Guinness thế giới "Bức tranh sơn mài liền khối lớn nhất thế giới" với tác phẩm Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập.

Ông Austin Johnson - Giám định viên chính thức của Tổ chức Kỷ lục Guinness thế giới - trao chứng nhận cho họa sĩ Chu Nhật Quang (Ảnh: Ban tổ chức).

Đây không chỉ là kỷ lục về kích thước (dài 7,2m, cao 2,4m, nặng 3 tấn) mà còn là dấu mốc khẳng định sức sáng tạo, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam trong việc chinh phục chất liệu sơn mài truyền thống.

Tại sự kiện, nhà phê bình mỹ thuật Mai Thị Ngọc Oanh - Phó Chủ tịch thường trực Hội Mỹ thuật Việt Nam - cho rằng, trong dòng chảy văn hóa dân tộc, mỹ thuật Việt Nam luôn là tấm gương phản chiếu tâm hồn và khát vọng của con người Việt Nam.

"Chúng ta đã có những danh họa sơn mài được quốc tế biết đến nhưng đây là lần đầu tiên một tác phẩm sơn mài của Việt Nam được công nhận kỷ lục Guinness thế giới, cũng là lần đầu tiên Tổ chức Kỷ lục Guinness thế giới xác lập kỷ lục về tranh sơn mài.

Đây là niềm tự hào của mỹ thuật Việt Nam. Việc ghi nhận kỷ lục này không chỉ vinh danh kích thước mà còn tôn vinh tinh thần dám vượt giới hạn của nghệ sĩ Việt", Phó Chủ tịch thường trực Hội Mỹ thuật Việt Nam nhận định.

Bà Oanh cho rằng, tác phẩm không chỉ tái hiện thời khắc thiêng liêng khi Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập mà còn là sự kết nối giữa lịch sử, văn hóa và tinh thần sáng tạo hiện đại, mở ra cơ hội quảng bá mỹ thuật Việt Nam sâu rộng hơn trên trường quốc tế.

Họa sĩ Chu Nhật Quang cho biết, anh cùng anh rể - họa sĩ Nguyễn Thanh Tùng - trải qua hành trình nhiều năm nghiên cứu và thử nghiệm.

Từ việc chế tác tấm vóc (phần nền để vẽ tranh sơn mài) liền khối - công đoạn vốn được xem là bất khả thi với sơn mài - cho đến quá trình xử lý vật liệu, sơn, mài, dát vàng, bạc, mỗi chi tiết đều được thực hiện hoàn toàn thủ công, đòi hỏi sự bền bỉ, tỉ mỉ và kiên nhẫn đến tận cùng.

Nghệ nhân Trần Văn Giả - người có hơn 40 năm làm nghề sơn mài truyền thống ở làng Duyên Thái (Hà Nội) - cho hay, tấm vóc không thể mua sẵn, mà phải được chế tác hoàn toàn thủ công qua hàng chục công đoạn công phu.

“Từ khâu chọn gỗ, phủ sơn ta, trộn mùn cưa và đất thó để chống mối mọt, đến việc mài phẳng, phơi khô rồi phủ sơn nhiều lần… diễn ra trong nhiều tuần, thậm chí vài tháng, cho đến khi bề mặt vóc đủ bền, đủ mịn để nhận lớp sơn đầu tiên.

Nếu chỉ với tranh khổ nhỏ, công việc ấy đã vô cùng tỉ mỉ, thì với tranh sơn mài khổ lớn, liền tấm, mọi giới hạn về kỹ thuật, vật liệu và sức người đều bị đẩy lên đến cực điểm”, ông nói.

Họa sĩ Chu Nhật Quang là con trai NSƯT Chu Lượng, cháu nội của NSND Chu Mạnh Chấn.

Anh bộc lộ năng khiếu hội họa từ khi còn nhỏ, học mỹ thuật tại Mỹ. Gần đây anh quyết định về Việt Nam tập trung cho sáng tác tranh sơn mài.

Các đại biểu chiêm ngưỡng bức sơn mài "Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập" (Ảnh: Ban tổ chức).

Năm 2024 anh đã mở triển lãm cá nhân đầu tiên mang tên Dấu thiêng tại Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội.

Vào dịp 2/9 năm nay, anh tổ chức triển lãm Mùa xuân độc lập - trưng bày loạt tranh sơn mài khổ lớn vẽ đề tài lịch sử cách mạng và Bác Hồ, trong đó có bức được trao kỷ lục thế giới lần này.