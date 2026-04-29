Thùy Anh tìm được công lý vụ 20 tỷ đồng, nói về "người chống lưng"

Diễn viên Thùy Anh trải lòng về sự trưởng thành trong suy nghĩ sau tuổi 30 (Video: Mai Châm - Nguyễn Hà Nam).

Diễn viên Thùy Anh (SN 1995, Hà Nội) sớm nổi tiếng từ năm 14 tuổi qua vai chính trong sitcom Bộ tứ 10A8. Bước ngoặt đưa cô trở thành gương mặt điện ảnh sáng giá là vai diễn táo bạo trong phim nghệ thuật Đập cánh giữa không trung năm cô 18 tuổi. Với khả năng biến hóa đa dạng, Thùy Anh cũng ghi dấu ấn ở mảng truyền hình "giờ vàng" qua các dự án như Cả một đời ân oán, Đừng nói khi yêu, Chúng ta của 8 năm sau…

Gần đây Thùy Anh tái khẳng định dấu ấn trong mảng truyền hình với vai Hà Lê cá tính trong phim Không giới hạn (VTV1) và vai Hoàn Mỹ giàu cảm xúc trong phim chiếu mạng Vì mẹ anh phán chia tay.

"Tôi thích đau khổ trên phim"

Diễn viên Thùy Anh trở lại mạnh mẽ trên màn ảnh nhỏ với hai dự án phim được khán giả yêu thích là "Không giới hạn" và "Vì mẹ anh phán chia tay".

Sau một thời gian im hơi lặng tiếng, gần đây Thùy Anh đã có sự trở lại mạnh mẽ ở mảng phim chiếu trên màn ảnh nhỏ. Lý do của sự trở lại này là gì?

- Tôi đã từng trải qua một giai đoạn vắng mặt trên màn ảnh khá lâu. Vì vậy, khi quay trở lại, tôi khát khao được đóng phim. Tôi không muốn khán giả lãng quên mình. Rất may mắn là hai bộ phim của tôi gần đây là Không giới hạn và Vì mẹ anh phán chia tay đều được khán giả yêu thương.

Việc liên tục có tác phẩm giúp tên tuổi của tôi được hâm nóng lại, dù thú thực khi quay, tôi cũng không ngờ các dự án lại được phát sóng cùng lúc như thế. Tôi xem đây là một sự sắp đặt đầy duyên phận của “tổ nghiệp”.

Tôi đến với Không giới hạn rất tình cờ. Ban đầu, tôi vốn không có kế hoạch đóng vai phản diện vì sợ làm mất đi cảm tình của khán giả với những vai diễn tích cực trong Đừng nói khi yêu hay Chúng ta của 8 năm sau. Nhưng khi đạo diễn Hiếu mời vào vai Hà Lê, tôi tin tưởng anh và bị thuyết phục bởi chiều sâu của nhân vật trên kịch bản.

Tôi không ngại đóng vai phụ. Tôi quan niệm rằng không có vai diễn nhỏ, chỉ có diễn viên không đủ sức tạo dấu ấn. Nếu một vai diễn phụ mà vẫn khiến khán giả nhớ đến mình và nhân vật, đó là hạnh phúc lớn đối với người làm nghề.

Chị thường nhận những vai diễn có số phận trắc trở, yêu mà không được. Chị có lo lắng những nhân vật này sẽ "vận" vào cuộc đời mình không?

- Trong tình yêu, ai mà chẳng đôi lần đau khổ, chỉ là nhân vật của tôi thường gặp những chuyện "ngang trái" hơn người thường một chút. Thực ra, cuộc sống ngoài đời của tôi đôi khi cũng có những gập ghềnh trong tình cảm, nên tôi dễ dàng đồng cảm với nhân vật. Tôi không biết đây là chủ đích của mình hay do các đạo diễn thấy tôi hay than vãn chuyện độc thân nên ưu ái giao cho những vai diễn nặng nề như vậy (cười).

Diễn viên Thùy Anh: "Tôi thích được đau khổ trên phim".

Thực tế, tôi thích được đau khổ trên phim để có cơ hội thể hiện sự đấu tranh nội tâm mạnh mẽ, trải qua những điều khó có trong đời thường. Ngay cả khi đóng vai phản diện, tôi cũng thích đào sâu vào nguyên nhân tại sao họ lại trở nên như vậy. Tôi muốn khán giả thấy được rằng sau những hành động sai lầm, họ cũng từng là những người tốt bị hoàn cảnh xô đẩy.

Ở nhân vật Hà Lê trong Không giới hạn, tôi đồng cảm với sự yếu đuối ẩn sau vẻ ngoài mạnh mẽ của cô ấy. Có những lúc trong cuộc sống, tôi cũng yếu đuối và không dám bảo vệ bản thân. Nhưng đến một ngưỡng nhất định, tôi biết mình phải đứng dậy để bảo vệ lẽ phải và chính mình.

Thú thật, nếu nhận vai Hà Lê trước khi xảy ra biến cố ở đoàn phim 2 năm trước, có lẽ tôi sẽ không thể diễn sâu sắc được như vậy. Tôi đã mang toàn bộ những đau đớn và trải nghiệm thực tế từ cuộc đấu tranh bảo vệ bản thân ngoài đời vào vai diễn. Đối với một diễn viên, việc đưa được cảm xúc thật vào nhân vật là điều vô cùng quan trọng. Nó giúp vai diễn trở nên chân thực hơn bất kỳ sự tưởng tượng nào.

Tương tự với vai Hoàn Mỹ trong Vì mẹ anh phán chia tay, tôi cũng đã dồn nén những cảm xúc bùng nổ nhất vào đó. Đó có lẽ là lý do cả 2 vai diễn gần đây của tôi, khán giả dành cho tôi sự khích lệ về diễn xuất.

Tìm được công lý vụ việc bị đòi bồi thường 20 tỷ đồng

Biến cố tại đoàn phim cách đây 2 năm khiến chị bị yêu cầu bồi thường 20 tỷ đồng, sau đó vụ việc diễn biến ra sao?

- Hai năm trước, tôi gặp phải biến cố trên phim trường và sau đó có tranh chấp pháp lý với đơn vị sản xuất phim.

Sau sự việc đó, tôi rơi vào “vùng trũng” tâm lý. Tôi gần như mất niềm tin vào con người. Tôi không hiểu tại sao mình sống hết lòng, làm việc nghiêm túc nhưng lại bị đối xử bất công. Có rất nhiều câu hỏi “tại sao” mà tôi không có câu trả lời.

Trong suốt khoảng thời gian đó, tôi không nhận bất kỳ dự án nào. Một phần vì hoàn cảnh, một phần vì chính tôi cũng không đủ trạng thái cảm xúc để làm việc. Gần như ngày nào tôi cũng khóc, cũng tự vấn.

Tôi cố gắng xoay xở, tìm cách làm việc, kiếm thu nhập, nhưng càng cố thì mọi thứ lại càng rối. Có những giai đoạn, tôi cảm thấy kiệt sức.

Khoảng nửa năm sau, tôi bắt đầu bình tĩnh lại. Tôi nhận ra những gì mình trải qua là để học cách mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn và quan trọng nhất là biết tự bảo vệ bản thân.

Tôi cũng nghĩ xa hơn: Nếu một người đã có vị trí nhất định trong nghề như tôi còn bị đối xử như vậy, thì những bạn trẻ mới vào nghề sẽ xoay xở ra sao? Khi đó, tôi quyết định không chỉ đứng lên vì bản thân, mà còn vì những người khác.

Kết quả là tôi đã tìm được công lý về vụ việc tranh chấp. Tôi lấy lại được sự công bằng cho mình. Những chi tiết cụ thể tôi xin phép sẽ chia sẻ vào một thời điểm thích hợp hơn.

Diễn viên Thùy Anh chia sẻ với phóng viên Dân trí về biến cố phim trường khiến cô bị đòi bồi thường 20 tỷ đồng, tiết lộ kết quả vụ việc.

Có tin đồn chị có người “chống lưng” nên mới có thể tái xuất nhanh chóng, dồn dập như vậy sau biến cố lớn?

- Tôi là người “tự thân vận động”, nỗ lực rất nhiều. Sở dĩ tôi tái xuất mạnh mẽ là bởi vì những người từng làm việc với tôi đều hiểu tôi là người như thế nào và quan trọng nhất tôi có những người yêu thương, khán giả luôn ủng hộ và bảo vệ. Mọi người biết năng lực và thái độ làm việc của tôi.

Do vậy, có nhiều người đồng hành cùng tôi trong công việc. Nhưng để nói về một “người chống lưng”, hay nâng đỡ thì không có.

Cơ hội để tôi trở lại với nghề đến từ một vai diễn nhỏ trong Lật mặt 8 (năm 2025). Khi đó, tôi tham gia casting (diễn thử) chứ không phải được mời. Đó là bước đệm rất quan trọng với tôi. Từ đó, tôi dần lấy lại sự cân bằng, niềm tin vào nghề. Sau đó, các dự án và công việc đến với tôi một cách tự nhiên, mọi thứ đi vào quỹ đạo.

Tham vọng ở tuổi 31

Chị nổi tiếng sớm từ năm 14 tuổi với vai diễn đầu đời trong "Bộ tứ 10A8", sau đó năm 18 tuổi lại đoạt giải với phim điện ảnh "Đập cánh giữa không trung". Nhìn lại hành trình của mình, chị có nuối tiếc vì đã để lỡ thời gian, cơ hội?

- Có những khoảng thời gian, tôi chủ động dừng lại để tập trung cho việc học. Đó cũng là mong muốn của gia đình. Tôi nghĩ mình chưa làm được gì nhiều cho bố mẹ, nên khi họ mong tôi hoàn thành việc học, tôi quyết định ưu tiên điều đó.

Tôi dành trọn thời gian học hết cấp 3, rồi tiếp tục hoàn thành 4 năm đại học. Sau đó, tôi mới vào TPHCM để theo đuổi con đường diễn xuất một cách nghiêm túc.

Nếu nói không tiếc thì không đúng. Đôi khi tôi cũng tự hỏi: Nếu lúc đó tiếp tục theo nghề, liệu mình có đi nhanh hơn, có nhiều cơ hội hơn không? Nhưng đó là lựa chọn tôi dành cho gia đình, nên tôi không hối hận.

Sau đó, khoảng thời gian từ năm 22 tuổi đến 27 tuổi, tôi cũng hay tính toán đường dài, cơ hội và cả những gì mình muốn đạt được. Nhưng cuối cùng, có những thứ mình tính thì lại không đạt được, còn những thứ mình không kỳ vọng quá nhiều thì lại đến.

Bây giờ, tôi không còn “đau đáu” theo kiểu đó nữa. Không phải là tôi buông xuôi, mà vẫn chuẩn bị, trau dồi, cố gắng, nhưng cơ hội đến thì đón nhận, không tự tạo áp lực hay hoài nghi quá nhiều như trước.

Sau tuổi 30, tôi hiểu rằng cái gì là của mình thì sẽ đến, còn cưỡng cầu thì chỉ khiến mình mệt mỏi. Bây giờ, tôi vẫn có tham vọng nhưng ở một dạng tích cực hơn, không còn bị thúc ép, hay tự dằn vặt nếu chưa đạt được.

Khán giả nhận xét Thùy Anh tuổi 31 ngày càng trẻ trung và xinh đẹp hơn, thậm chí là so với thời 18-20, chị có bí quyết gì?

- Tôi nghĩ một phần là nhờ tư duy thoải mái, phần khác là vì phụ nữ ai cũng muốn mình trẻ đẹp hơn. Ngày trước tôi hay thích làm mình già hơn để trông có vẻ trưởng thành và gợi cảm, còn bây giờ tôi lại chuộng phong cách trẻ trung.

Ngoài ra, tôi cũng chăm chỉ chăm sóc da, áp dụng các phương pháp hiện đại để duy trì nhan sắc, mát-xa làm thon gọn gương mặt… Phụ nữ phải tốn rất nhiều công sức và chi phí để làm đẹp.

Về chuyện tình cảm, chị đặt ra tiêu chuẩn bạn trai thế nào?

- Tôi không quá quan trọng ngoại hình của bạn trai, dù là gương mặt hay chiều cao. Điều giữ tôi lại bên một người đàn ông là cảm giác được yêu thương, được trân trọng. Sự tinh tế trong cách người kia đối xử với tôi mới là yếu tố quyết định.

Tuy nhiên, đó chỉ là những tiêu chuẩn mường tượng. Thú thật, tôi là người lãng mạn, trong tình yêu khó mà nói trước được điều gì (cười).

Ảnh: Nguyễn Hà Nam