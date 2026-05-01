Nhan sắc gợi cảm của á hậu Việt 39 tuổi ứng tuyển show Victoria's Secret

Gần đây, Á hậu Trương Tri Trúc Diễm gây chú ý khi xuất hiện trong video tổng hợp các ứng viên tham gia tuyển chọn tại chương trình Victoria’s Secret Fashion Show 2026.

Trên Instagram chính thức của ban tổ chức, Trúc Diễm xuất hiện trong trang phục đen ôm sát, mái tóc gợn sóng nhẹ, thần thái tự tin. Phía Trúc Diễm hiện chưa tiết lộ thêm thông tin, song nếu vượt qua vòng sơ tuyển, cô sẽ có cơ hội bước tiếp vào vòng tuyển chọn trực tiếp cùng các ứng viên quốc tế tại 4 thành phố lớn của Mỹ gồm Los Angeles, Miami, Houston và Chicago.

Màn tái xuất của người đẹp nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khán giả. Nhiều người hâm mộ để lại bình luận động viên Trúc Diễm thực hiện tốt cho phần thi tuyển sắp tới và mong chờ chân dài Việt Nam có cơ hội sải bước tại show diễn nổi tiếng nước Mỹ.

Những ngày qua, Trúc Diễm tập luyện chăm chỉ để chuẩn bị cho buổi thi tuyển chương trình Victoria’s Secret Fashion Show. Cô tập võ 3 buổi mỗi tuần, kết hợp đi bộ.

Về chế độ ăn uống, Trúc Diễm ưu tiên thực đơn ít tinh bột, hạn chế gia vị như lòng trắng trứng, salad, ức gà luộc, thịt nạc. Cô cũng duy trì thói quen uống nước ép, sữa hạt, chia nhỏ bữa ăn và không ăn sau 20h.

Theo Trúc Diễm, khi phụ nữ bước vào độ tuổi trung niên, cơ thể dễ tích mỡ hơn và khó giảm, vì vậy để giữ được vóc dáng cần tập luyện đều đặn, chế độ ăn uống kỹ lưỡng.

Trước đó, hôm 17/4, Trúc Diễm cũng nhận nhiều lời khen khi xuất hiện tại lễ hội âm nhạc Coachella tại Mỹ với phong cách trẻ trung, cá tính.

Cô diện áo corset (áo nịt ngực) phối chân váy xếp tầng theo xu hướng Y2K (phong cách lấy cảm hứng đầu thập niên 2000). Diện mạo của Trúc Diễm được nhận xét trẻ hơn tuổi thật, tràn đầy năng lượng.

Hồi tháng 2, bộ ảnh chân dung Trúc Diễm chụp bên bờ biển cũng nhận được nhiều bình luận tích cực từ khán giả. Ở tuổi 39, cô vẫn giữ được nhan sắc cuốn hút cùng vóc dáng gợi cảm.

Đời thường, Trúc Diễm có gu ăn mặc đơn giản nhưng vẫn hút mắt nhờ chiều cao 1,74m cùng thân hình thanh mảnh. Trong một chuyến đi chơi tại Việt Nam hồi tháng 1, người đẹp mặc áo dây phối cùng quần jeans ống suông cạp cao, hoàn thiện bộ cánh bằng giày thể thao trắng. Chiếc túi xách màu đen là điểm nhấn giúp trang phục thêm cá tính.

Trong những chuyến dạo phố tại Mỹ, Trúc Diễm cũng thường chọn áo trắng, quần jeans sáng màu và áo khoác dáng dài. Cách phối đồ mang hơi hướng thanh lịch của thời trang đường phố New York, vừa phóng khoáng vừa thời thượng. Túi xách tông kem đồng điệu càng tăng vẻ sang trọng, tinh tế.

Khi hẹn hò hoặc nghỉ dưỡng, Trúc Diễm ưu tiên trang phục dịu dàng, gợi cảm. Những bộ váy 2 dây thiết kế ôm nhẹ phần thân trên, chân váy xòe bồng mang đến vẻ nữ tính và trẻ trung. Mái tóc buông tự nhiên cùng lối trang điểm ngọt ngào giúp Trúc Diễm "ăn gian tuổi thật".

Trong những chuyến du lịch, Trúc Diễm cũng nhiều lần "đốt mắt" khán giả với loạt khoảnh khắc diện bikini, tạo dáng khoe đường cong cùng số đo 83-60-90cm quyến rũ.

Về cuộc sống riêng, Trúc Diễm gặp một số thăng trầm. Năm 2021, cô sang Mỹ định cư cùng chồng nhưng sau đó xác nhận ly hôn. Người đẹp cũng từng trải qua giai đoạn sức khỏe suy giảm do bệnh cường giáp, công việc kinh doanh thất bại. Thời điểm sang nước ngoài, cô "tay trắng", mất hết tiền bạc và phải bán đồ hiệu để trang trải.

Sau hơn hai năm điều trị, Trúc Diễm dần hồi phục cả thể chất lẫn tinh thần, lấy lại phong độ nhan sắc và năng lượng sống tích cực. Nhìn lại những thăng trầm đã qua, Trúc Diễm cho biết cô cảm thấy hạnh phúc vì đủ bản lĩnh để vượt qua mọi biến cố.

Người đẹp chia sẻ, quãng thời gian xa quê, tự lập nơi xứ người mang đến cho cô nhiều trải nghiệm quý giá, giúp cô trưởng thành hơn và học cách đối diện với chính mình. Đồng thời, những thử thách ấy cũng khiến cô biết trân trọng hơn những giá trị giản dị trong cuộc sống.

Hiện tại, Trúc Diễm sống ở Mỹ, hoạt động trong vai trò người mẫu, diễn viên, dẫn chương trình. Cô tận hưởng cuộc sống độc thân, thường xuyên du lịch, gặp gỡ bạn bè và dành thời gian chăm sóc bản thân.

Trương Tri Trúc Diễm (SN 1987) từng đoạt Á hậu 1 Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh năm 2005. Sau đó, cô đại diện Việt Nam thi Hoa hậu Trái Đất 2007, đoạt giải Người đẹp thời trang. Năm 2011, Trúc Diễm lọt vào top 15 Hoa hậu Quốc tế. Năm 2014, cô được trang web TC Candler (Mỹ) bình chọn vào "top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới". Đầu năm 2015, Trúc Diễm kết hôn cùng doanh nhân John Từ, hơn cô 6 tuổi. Cả hai chưa có con. Cuối năm 2021, Trúc Diễm thông báo ly hôn sau 6 năm chung sống.

Ảnh: Facebook nhân vật