Brad Pitt lo lắng khi Pax Thiên bị tai nạn, bất lực vì không thể gặp con

Theo People, Brad Pitt bị sốc khi hay tin về tai nạn nghiêm trọng của Pax Thiên. Theo điều tra của Sở Cảnh sát Los Angeles (Mỹ), Pax Thiên tông vào ô tô đang dừng đèn đỏ, ngày 30/7.

Con trai Jolie bị thương ở đầu và phần hông. Pax Thiên không đội mũ bảo hiểm lúc xảy ra vụ tai nạn. Anh được đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Brad Pitt rất lo lắng cho Pax Thiên khi hay tin con gặp tai nạn nhưng anh không thể tiếp cận với con (Ảnh: News).

Nhân chứng tại hiện trường chia sẻ với TMZ, Pax Thiên bất động trên đường sau vụ tai nạn. Nhiều người nghĩ cậu không qua khỏi vì chấn thương nghiêm trọng.

Theo People, Angelina Jolie đang chăm con trai ở bệnh viện. Nguồn tin cho biết Pax Thiên đã ổn định sau vụ tai nạn giao thông. Trước đó, bác sĩ chẩn đoán Pax Thiên có khả năng bị xuất huyết não nhẹ.

Về phần Brad Pitt, anh không thể tiếp cận con trai nuôi. Nam diễn viên Ông bà Smith được cho là chỉ trích vợ cũ khi để Pax Thiên đi xe đạp điện thay vì ô tô.

Một nguồn tin tiết lộ với tờ Daily Mail: "Brad Pitt buồn bã khi nghe tin con trai nuôi bị thương. Nhưng anh bất lực vì không thể làm điều gì khác. Một người cha thông thường sẽ lao đến bệnh viện hoặc gọi điện cho con. Anh ấy đã thử rất nhiều lần nhưng bọn trẻ không nghe điện thoại. Pitt không còn cách nào khác".

Mối quan hệ giữa Brad Pitt và các con được cho là không tốt sau khi anh và vợ cũ, nữ diễn viên Angelina Jolie, lao vào cuộc chiến kiện tụng tranh giành tài sản và quyền nuôi con hậu ly hôn.

Theo Page Six, Brad Pitt hiện không còn liên lạc thường xuyên với những người con trưởng thành. 3 người con nuôi và cô con gái ruột Shiloh, Vivienne đã bỏ họ Pitt khỏi tên. Người con duy nhất được cho là không tỏ thái độ với Brad Pitt là Knox Jolie-Pitt (15 tuổi), con trai út của cặp đôi.

Angelina Jolie là người túc trực bên Pax Thiên trong bệnh viện sau khi anh gặp tai nạn giao thông (Ảnh: JJ).

Cặp sao Hollywood gắn bó từ năm 2005 và có 6 người con chung, gồm 3 con nuôi và 3 con ruột. Trong đó, Pax Thiên là con nuôi của cặp sao nổi tiếng, được họ nhận nuôi từ một trại mô côi tại TPHCM vào năm 2007.

Sau khi tốt nghiệp trung học năm 2021, Pax Thiên tập trung theo đuổi đam mê nghệ thuật. Ngoài ra, cậu còn hỗ trợ mẹ trên phim trường. Cậu hiện là chỗ dựa tinh thần của Angelina Jolie khi anh cả, Maddox, học đại học tại Hàn Quốc.

Mối quan hệ giữa Pax Thiên và cha - Brad Pitt - không còn thân thiết kể từ sau khi vụ việc cha mẹ nuôi xô xát trên máy bay từ Pháp về Mỹ vào năm 2016. Cuộc tranh cãi này được xem là "giọt nước tràn ly" khiến Jolie quyết tâm đệ đơn ly hôn Brad Pitt sau 2 năm kết hôn.

Cậu con nuôi gốc Việt từng gây tranh cãi khi chỉ trích Pitt là "người tồi tệ" vào Ngày của Cha, khiến tài tử không khỏi tổn thương. Trong cuộc chiến hậu ly hôn giữa cha và mẹ, Pax Thiên thể hiện rõ thái độ ủng hộ mẹ, chống đối cha. Pax Thiên không còn liên lạc với Brad Pitt trong vài năm trở lại đây.

Pax Thiên từng là một cậu bé nhút nhát khi mới tới Mỹ sinh sống. Tuy nhiên, ở tuổi trưởng thành, cậu con nuôi thứ hai của Jolie ngày càng mạnh mẽ và cá tính. Vụ tai nạn giao thông của Pax Thiên được xem là việc có thể dự đoán bởi đây không phải lần đầu anh gặp tai nạn khi điều khiển xe điện.

Pax Thiên được cho là liều lĩnh khi điều khiển các phương tiện giao thông (Ảnh: JJ).

Nguồn tin từ New York Post cho biết, con trai Jolie nhiều lần va chạm giao thông, hiếm khi đội mũ bảo hiểm. Theo Page Six, Pax Thiên phớt lờ mọi lời khuyên của bạn bè về việc đội mũ bảo hiểm, an toàn khi tham gia giao thông.

"Pax kiên định với việc không bao giờ đội mũ bảo hiểm dù nhiều lần đối mặt tai nạn giao thông nguy hiểm", nguồn tin nói thêm.

Khoảng hai tháng gần đây, thợ săn ảnh nhiều lần chụp lại khoảnh khắc Pax Thiên điều khiển xe đạp điện Talaria Sting R MX4 ở Los Angeles (Mỹ). Theo quy định của luật pháp bang California (Mỹ), loại xe của Pax bắt buộc đội mũ bảo hiểm.

Sở Cảnh sát Los Angeles nói với People, vụ tai nạn của Pax Thiên xảy ra trên đại lộ Los Feliz, Los Angeles (Mỹ) vào thời điểm giao thông đông đúc. Họ nhận định "đây là vụ va chạm giao thông nghiêm trọng".

Trước khi gặp tai nạn, Pax Thiên dành nhiều thời gian bên mẹ. Giữa tháng 7, tờ TMZ ghi lại khoảnh khắc anh đến Sushi Park, West Hollywood (Mỹ) cùng mẹ.