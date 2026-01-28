Sắp hé lộ những chuyện chưa từng kể của gia đình Beckham

Theo ê-kíp sản xuất, bộ phim dự kiến lên sóng vào ngày 28/1. Tờ Daily Mail cho biết, tác phẩm sẽ đi sâu lý giải nguyên nhân khiến mối quan hệ giữa các thành viên nhà Beckham trở nên căng thẳng, đặc biệt là những xung đột liên quan đến vợ chồng con trai cả Brooklyn Beckham và các thành viên còn lại trong gia đình.

Brooklyn Beckham vẫn căng thẳng với cha mẹ (Ảnh: Getty).

Ngoài việc tái hiện diễn biến sự việc, bộ phim còn ghi nhận ý kiến của các chuyên gia quan hệ công chúng, nhân vật trong giới giải trí và nhà tâm lý học, nhằm phân tích phản ứng của công chúng cũng như lý do câu chuyện gia đình Beckham lại thu hút sự quan tâm mạnh mẽ của truyền thông quốc tế.

Ê-kíp thực hiện cũng tập trung khai thác những hệ lụy sâu xa khi con cái của người nổi tiếng trưởng thành dưới ánh đèn sân khấu, cùng tác động của việc các ngôi sao lựa chọn cách nuôi dạy con trong bối cảnh danh tiếng toàn cầu.

Mâu thuẫn bùng phát từ “tâm thư” của Brooklyn Beckham

Những căng thẳng trong gia đình Beckham được đẩy lên cao trào sau khi Brooklyn Beckham đăng tải một bài viết dài 6 trang trên Instagram vào tuần trước. Trong đó, anh đưa ra nhiều cáo buộc nhằm vào cha mẹ, bao gồm việc cho rằng họ ưu tiên “thương hiệu Beckham” hơn hạnh phúc cá nhân của con cái.

Brooklyn cũng cho rằng mẹ ruột - Victoria Beckham - đã “cướp” điệu nhảy đầu tiên của anh với Nicola Peltz tại đám cưới, đồng thời có hành động khiến anh cảm thấy “bị sỉ nhục và khó chịu nhất trong đời” trước mặt khách mời.

Các thành viên còn lại trong gia đình Beckham lựa chọn im lặng trước tâm thư của Brooklyn Beckham (Ảnh: Getty).

Sau khi bài viết lan truyền, DJ Fat Tony - người biểu diễn tại đám cưới kéo dài 3 ngày của Brooklyn và Nicola - chia sẻ trên chương trình This Morning của ITV rằng Nicola đã bật khóc trong buổi tiệc. Theo DJ này, ca sĩ Marc Anthony khi đứng trên sân khấu đã mời Victoria Beckham - “người phụ nữ đẹp nhất trong phòng” - lên nhảy cùng chú rể Brooklyn. Chi tiết này khiến nhiều người có mặt tại sự kiện tin rằng, đây chính là điệu nhảy đầu tiên của chú rể và cô dâu.

Gia đình Beckham phản ứng thận trọng

Giữa tâm bão dư luận, Brooklyn được cho là không còn mong muốn “hòa giải” với gia đình. Vụ việc tiếp tục thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng toàn cầu.

Trong khi đó, David Beckham xuất hiện trên chương trình Squawk Box của CNBC (Mỹ) và có những chia sẻ gián tiếp liên quan đến câu chuyện. Anh cho rằng cha mẹ cần cho phép con cái “mắc lỗi” trên mạng xã hội.

Trong lúc cả gia đình Beckham ở Pháp, Brooklyn Beckham liên tục chia sẻ hình ảnh hạnh phúc bên vợ tại Mỹ (Ảnh: IG).

“Nó có thể nguy hiểm, nhưng điều tôi nhận thấy, đặc biệt với các con mình, là hãy sử dụng mạng xã hội vì những lý do đúng đắn. Trẻ em được phép mắc lỗi, đó là cách chúng học hỏi và trưởng thành”, David Beckham nói.

Tính đến thời điểm hiện tại, gia đình Beckham vẫn giữ im lặng trước bức tâm thư của Brooklyn. Trên mạng xã hội, các thành viên vẫn cập nhật hình ảnh liên quan đến công việc và đời sống thường ngày, không công khai bình luận về mâu thuẫn nội bộ.

Xuất hiện chung trước công chúng, nhưng thiếu vắng Brooklyn

Gần đây, gia đình Beckham - ngoại trừ vợ chồng Brooklyn - đã cùng xuất hiện tại Paris (Pháp) để chúc mừng Victoria Beckham được trao tước hiệu Chevalière de l’Ordre des Arts et des Lettres (Hiệp sĩ Huân chương Nghệ thuật và Văn chương). Đây là danh hiệu do Bộ Văn hóa Pháp trao tặng nhằm ghi nhận những cá nhân có đóng góp nổi bật cho nghệ thuật, văn học và văn hóa.

Trong bài phát biểu ngắn, Victoria gửi lời cảm ơn chồng vì luôn tin tưởng và ủng hộ niềm đam mê của cô trong lĩnh vực thời trang. “Cảm ơn cha mẹ và các con tôi - những người luôn tin vào tầm nhìn của tôi”, cô nói.

Cả gia đình Beckham sau đó cũng xuất hiện gây chú ý tại Tuần lễ Thời trang Paris. Cùng thời điểm đó, Brooklyn Beckham và Nicola Peltz đăng tải hình ảnh nắm tay hạnh phúc trong kỳ nghỉ tại Mỹ, cho thấy cuộc sống riêng của họ dường như tách biệt với gia đình.