Bố ruột Hoa hậu Ý Nhi hiếm hoi xuất hiện, âm thầm ủng hộ con gái

Ngày 23/4, Hoa hậu Ý Nhi có buổi gặp gỡ truyền thông, chia sẻ những thành quả sau quá trình dài chuẩn bị cho cuộc thi Miss World (Hoa hậu Thế giới) lần thứ 72. Cô công bố mục tiêu, chiến lược cụ thể trước thềm cuộc thi diễn ra tại Ấn Độ.

Sự kiện quy tụ nhiều hoa hậu, á hậu như Trần Tiểu Vy, Quế Anh, Kiều Duy, Phương Anh, Hạnh Nguyên, Minh Kiên, Cẩm Ly...

Đặc biệt, sự xuất hiện của bố ruột Hoa hậu Ý Nhi thu hút sự chú ý. Đây là lần hiếm hoi ông lộ diện trước ống kính kể từ sau khi con gái đăng quang.

Hoa hậu Ý Nhi và bố ruột tại sự kiện (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Bố của Ý Nhi mặc giản dị, lặng lẽ ngồi một góc khán đài, từ chối những câu hỏi của truyền thông. Suốt chương trình, ông chỉ âm thầm dõi theo con gái, tiếp thêm động lực cho cô trước hành trình mới.

Tại sự kiện, Ý Nhi lần đầu trình diễn tiết mục Dance of the world với trang phục mang tên "Vũ điệu đại ngàn". Bộ trang phục lấy cảm hứng từ vẻ đẹp hùng vĩ, huyền bí của núi rừng Tây Nguyên.

Trong phần trình diễn, Ý Nhi thể hiện nhiều động tác vũ đạo lạ mắt, thậm chí nhào lộn, mang đến hình ảnh khác biệt so với vẻ nhẹ nhàng thường thấy. Tuy nhiên, tiết mục gây nhiều tranh luận khi một số ý kiến cho rằng động tác của cô còn thiếu dứt khoát và biểu cảm gương mặt chưa thực sự bùng nổ cảm xúc.

Ý Nhi trình diễn tiết mục Dance of the world (Ảnh: Ban tổ chức).

Mỹ nhân sinh năm 2002 cũng hé lộ 2 bộ đầm dạ hội sẽ diện tại đêm chung kết Miss World 2025. Thiết kế đầu tiên mang tên "Aurora of the Sea", với phom dáng trễ vai, đính kết tỉ mỉ, phần tà xếp tầng gợn sóng mềm mại. Thiết kế thứ hai có tên "Garden of Eden", có phom đuôi cá ôm sát, tôn vinh vẻ đẹp cơ thể tự nhiên, thanh thoát.

Hoa hậu Ý Nhi cũng trình chiếu video nhìn lại hành trình thực hiện dự án nhân ái "Heart To Head - Hành trình Trái tim và Khối óc". Thước phim ghi lại những chuyến đi của cô đến các điểm trường vùng sâu, vùng xa, trao tặng tủ sách và hỗ trợ cải tạo cơ sở vật chất, góp phần mang đến môi trường học tập tốt hơn cho trẻ em khó khăn.

Sau nhiều tháng triển khai, Ý Nhi cùng dự án đã đi qua 12 tỉnh thành, trao tặng 20 tủ sách (mỗi tủ hơn 300 đầu sách gồm truyện tranh, lịch sử, kỹ năng sống...) và hỗ trợ sửa chữa một số trường học xuống cấp.

Trang phục dạ hội dự kiến mặc ở chung kết Miss World 2025 của Ý Nhi (Ảnh: Ban tổ chức).

Hoa hậu Ý Nhi sẽ lên đường đến Telangana (Ấn Độ) vào ngày 7/5 để bắt đầu tranh tài cùng thí sinh các nước. Đêm chung kết Miss World lần thứ 72 dự kiến diễn ra vào ngày 31/5.