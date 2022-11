Blackpink nhận đề cử giải thưởng AMAs, lập kỷ lục doanh thu tại Mỹ

Blackpink hiện lưu diễn tại Mỹ. Đây cũng là một trong những tour diễn được mong chờ nhất hiện tại, thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả tại Hàn Quốc và quốc tế.

Dù các cô gái chưa kết thúc chuyến lưu diễn tại Mỹ nhưng họ đã sớm lập thành tích và kỷ lục. Cụ thể, nhóm vừa làm nên lịch sử khi tổ chức show diễn tại Newark, New Jersey, Mỹ vào ngày 14/11.

Blackpink có hai đêm diễn đạt doanh thu hơn 3 triệu USD tại Mỹ (Ảnh: YG).

Theo Allkpop, đêm diễn ngày 14/11 tại Mỹ của 4 cô gái thu về 3,298 triệu USD. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử có một nhóm nhạc nữ vượt mốc 3 triệu USD chỉ trong một đêm biểu diễn tại Mỹ. Tới ngày 15/11, họ cũng thu về số tiền tương tự. Như vậy, Blackpink đã lập kỷ lục doanh thu 2 lần liên tiếp.

Trước đó, In your area - tour diễn vòng quanh thế giới đầu tiên của Blackpink cũng là tour diễn có doanh thu cao nhất đối với một nhóm nhạc nữ Hàn Quốc. Bắt đầu tháng 11/2018 và kết thúc tháng 2/2020, In your area đi qua 17 quốc gia và 26 thành phố.

Nhóm Blackpink ra mắt từ năm 2016 với đội hình 4 giọng ca nữ gồm Jisoo, Jennie, Rosé và Lisa. 6 năm kể từ khi ra mắt, Blackpink đang là nhóm nhạc nữ lớn nhất của Hàn Quốc với 6 video đạt hơn 1 tỷ lượt xem trên YouTube.

Nhóm nhạc nổi tiếng toàn cầu nhờ hàng loạt bản hit như Kill This Love, How You Like That... Bốn cô gái xinh đẹp cũng thống trị làng thời trang thế giới khi là đại sứ cho loạt thương hiệu xa xỉ như Dior, Chanel, Saint Laurent và Celine.

Blackpink chứng minh sức hút mạnh mẽ với khán giả Mỹ (Ảnh: YG).

Vừa qua, Blackpink trở lại với ca khúc Shut Down, Pink Venom sau gần 2 năm không ra sản phẩm âm nhạc mới. Nhóm đã thực hiện chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới thay vì quảng bá video ca nhạc mới.

Nhóm nhạc nữ xứ Hàn dự kiến thu hút tới 1,5 triệu người đến các buổi biểu diễn. Chuyến lưu diễn Bắc Mỹ của Blackpink gồm 14 buổi diễn quanh 7 thành phố như Dallas, Houston, Atlanta, Hamilton, Chicago, Newark và Los Angeles.

Trung tuần tháng 11, Blackpink đã có tên trong danh sách đề cử giải thưởng American Music Awards - Giải thưởng âm nhạc Mỹ (gọi tắt là AMAs). Họ cùng BTS, TXT và TWICE là những nhóm nhạc được đề cử trong hạng mục Nghệ sĩ Kpop được yêu thích nhất ở AMAs 2022.

Năm 2022 là năm đầu tiên AMAs có giải thưởng dành riêng cho các nghệ sĩ Hàn Quốc. Sự kiện này đã được tạp chí âm nhạc Billboard (Mỹ) gọi là một "bước đột phá" đối với Kpop cũng như với nền công nghiệp âm nhạc Mỹ. Nhiều năm trở lại đây, Kpop đã thành công quảng bá các sản phẩm âm nhạc, mở rộng thị trường toàn cầu và khẳng định vị thế trên thế giới.

Blackpink nhận đề cử giải Nghệ sĩ Kpop được yêu thích nhất ở AMAs 2022 (Ảnh: Kpopping).

American Music Awards là một trong 3 giải thưởng âm nhạc uy tín nhất tại xứ sở cờ hoa, cùng với giải Grammy và Billboard Music Awards, nhằm tôn vinh những nghệ sĩ có thành tích xuất sắc trong ngành âm nhạc tại Mỹ nói riêng và thế giới nói chung. Không phụ thuộc vào ý kiến đánh giá của hội đồng chuyên môn giống như Grammy, kết quả của AMAs do người hâm mộ bình chọn và quyết định.

Danh sách đề cử cho AMAs 2022 vừa được công bố vào ngày 13/11 và được xem là cuộc đối đầu đáng mong đợi giữa các nghệ sĩ đình đám. Trong đó, những cái tên nặng ký nhất chính là Bad Bunny với 8 đề cử; Beyoncé, Drake, Taylor Swift cùng có 6 đề cử; Adele, Harry Styles, The Weeknd và Future cùng có 5 đề cử.

Lễ trao giải AMAs 2022 sẽ diễn ra vào ngày 20/11 (giờ Mỹ) tại Nhà hát Microsoft, Los Angeles (Mỹ) và được phát sóng trên nền tảng trực tuyến tại 120 quốc gia, vùng lãnh thổ.