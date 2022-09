Tranh cãi việc bài hát mới của Blackpink bị cấm sóng tại Hàn Quốc

Ngày 5/9, trang Kpopstarz News của Hàn Quốc đưa tin ca khúc Pink Venom của Blackpink chính thức bị đài KBS (Hàn Quốc) cấm sóng. KBS là đài truyền hình quyền lực tại Hàn Quốc, chuyên cung cấp các chương trình giải trí, thời sự, văn hóa nghệ thuật…

Đại diện của đài KBS đã đưa ra lời giải thích về việc không phát sóng ca khúc mới của Blackpink bởi lời bài hát vi phạm quy định về quảng cáo tại Hàn Quốc. Cụ thể, lời bài hát Pink Venom do Lisa và Jennie thể hiện có đề cập đến hai thương hiệu xa xỉ Chanel (Coco) và Celine, cũng là những nhãn hàng mà các thành viên làm đại sứ.

Bốn cô gái của nhóm Blackpink vừa trình làng sản phẩm âm nhạc mới mang tên "Pink Venom" (Ảnh: Naver).

Đây không phải lần đầu tiên nhóm Blackpink bị đài KBS cấm sóng. Vào năm 2019, MV Kill This Love của nhóm đã bị cấm phát sóng với lý do "vi phạm luật giao thông đường bộ" tại Hàn Quốc. Hình ảnh thành viên Rosé của nhóm lái xe quá tốc độ, không thắt dây an toàn và chạy trước xe ô tô được đài KBS cho là hình ảnh xấu, có thể gây ảnh hưởng tới giới trẻ. Do vậy, MV Kill This Love phải chịu lệnh cấm sóng.

Trước thông tin nhóm nhạc nữ nổi tiếng xứ Hàn bị đài KBS cấm sóng, khán giả có nhiều tranh luận. Một số cho rằng điều luật trên khá khắt khe với 4 cô gái trẻ. Một số ý kiến tin rằng, dù bị cấm sóng trên đài SBS, sức hút và độ nổi tiếng của Blackpink sẽ không bị ảnh hưởng.

Trong trường hợp bị cấm sóng vì lời bài hát, các ca sĩ và công ty quản lý thường yêu cầu được xem xét lại và đề nghị thay đổi lời bài hát cho phù hợp với quy định của nhà đài. Tuy nhiên, công ty quản lý YG Entertainment của Blackpink được cho là sẽ không sửa lại lời bài hát.

Ngay sau khi thông tin Pink Venom bị đài KBS cấm sóng, người hâm mộ Blackpink cũng bày tỏ sự bức xúc. Công ty quản lý của 4 cô gái trong Blackpink lại tỏ ra khá bình tĩnh. Họ tiếp tục thông báo ra mắt album Born Pink của nhóm vào tháng 9 này.

Pink Venom được trình làng từ giữa tháng 8 vừa rồi và nhanh chóng được khán giả đón nhận, có độ phủ sóng mạnh mẽ. Pink Venom là sản phẩm âm nhạc đánh dấu sự trở lại của Blackpink sau gần 2 năm vắng bóng.

"Pink Venom" của Blackpink bị cấm phát sóng trên đài KBS (Hàn Quốc) (Ảnh: Pinterest).

Trước khi bị cấm phát sóng trên đài KBS, Pink Venom đã chiếm vị trí top 1 trên các chương trình âm nhạc truyền hình khác của Hàn Quốc như Show Champion của MBC M (Hàn Quốc), M Countdown của Mnet (Hàn Quốc) và Inkigayo của SBS (Hàn Quốc).

Theo dữ liệu của Luminate, ca khúc mới của Blackpink đã ghi nhận hơn 212 triệu lượt stream và 36.000 lượt download (tải xuống) từ ngày 19/8 đến 25/8. Ngoài ra, bài hát đạt gần 200 triệu lượt stream và 27.000 lượt download (tải xuống) ở các lãnh thổ bên ngoài nước Mỹ.

Pink Venom đã ra mắt ở vị trí top 22 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 của Mỹ, giúp 4 cô gái của nhóm trở thành những nữ nghệ sĩ Hàn Quốc duy nhất lọt vào bảng xếp hạng này trong năm 2022. Đồng thời, họ cũng là những nghệ sĩ nữ Hàn Quốc có nhiều lần lọt vào bảng xếp hạng Hot 100 nhất (8 lần).

Pink Venom cũng ra mắt ở vị trí top 1 trên bảng xếp hạng âm nhạc Global 200 và trở thành ca khúc đầu tiên của nhóm đạt thành tích ấn tượng này.

Tại Anh, cơn sốt mang tên Pink Venom cũng không nhỏ. United Kingdom's Official Charts (Bảng xếp hạng âm nhạc chính thức của Vương quốc Anh) đã công bố thành tích của ca khúc Pink Venom.

Theo đó, ca khúc này đã lọt top 40 Official Singles Chart (40 đĩa đơn xuất sắc) trong 2 tuần liên tiếp. Pink Venom ra mắt ở vị trí 22 trong tuần đầu phát hành, sau đó vững vàng ở hạng 37 trong tuần tiếp theo. Đây được xem là thành tích lịch sử của KPop trên bảng xếp hạng âm nhạc hàng đầu nước Anh.