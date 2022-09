Nghi vấn "tay trong" phát tán ảnh riêng tư của Jennie (Blackpink)

Mới đây, người này chia sẻ hình ảnh V và Jennie chụp chung. Bức ảnh chỉ có nửa mặt mỗi nghệ sĩ nhưng vẫn đủ để fan nhận ra. Theo nguồn tin này, bức ảnh được chụp trong một buổi hẹn hò của hai ngôi sao trẻ tại một nhà hàng sang trọng ở Gyeonggi (Hàn Quốc). Người này còn đưa ra chứng cứ là những hình ảnh cá nhân của nghệ sĩ được chụp và đăng tải riêng biệt trước đây.

Nghi vấn hẹn hò của Jennie (Blackpink) và V (BTS) tiếp tục là tâm điểm truyền thông châu Á những ngày qua (Ảnh: Naver).

Mối quan hệ tình cảm giữa hai ngôi sao thần tượng hàng đầu xứ Hàn nhận được sự quan tâm của fan từ tháng 8 vừa rồi khi một tài khoản tung những hình ảnh được cho là của Jennie và V trong kỳ nghỉ tại đảo Jeju (Hàn Quốc) hồi tháng 5/2022 lên mạng xã hội.

Tới tháng 9, người này tiếp tục phát tán thêm nhiều hình ảnh riêng tư của nữ ca sĩ nhóm Blackpink và hot boy của BTS để khẳng định, V và Jennie thực sự đang trong mối quan hệ. Điều này khiến fan của Jennie lo ngại, nữ thần tượng đang bị xâm phạm đời tư một cách thô bạo.

Trong đăng tải mới nhất trên Telegram, ngày 28/9, người dùng mang tên Gurumi Haribo chia sẻ một bức hình chưa từng được công bố của Jisoo (một thành viên của Blackpink) tại Paris (Pháp).

"Tôi nghe nói Jisoo là người biết rõ mọi chuyện. Cô ấy thành thật và tốt bụng. Jisoo không có mối quan hệ với Taehyung, song cô ấy có thể chứng minh sự thật. Vậy nên, Jisoo, nếu bạn nhìn thấy tin nhắn này, hãy đăng tấm ảnh đó lên. Đây là dấu hiệu cho thấy bạn biết chuyện của V và Jennie nhưng lại không thể nói về nó", tài khoản Gurumiharibo viết.

Hình ảnh riêng tư của Jisoo (Blackpink) bị tin tặc bất ngờ phát tán trên mạng xã hội (Ảnh: Instagram).

Chỉ vài tiếng sau đó, hình ảnh này cũng xuất hiện trên tài khoản cá nhân Instagram của Jisoo. Sau khi Jisoo đăng ảnh, tin tặc đã đáp lại người dùng mạng rằng, những gì họ muốn gửi gắm chính là sự thật.

Bức ảnh của Jisoo chưa từng được nữ thần tượng đăng tải lên mạng xã hội. Do vậy, cộng đồng mạng nghi ngờ bức ảnh thật sự nằm trong điện thoại của Jisoo và Gurumiharibo đã tìm cách để có được nó. Không loại trừ khả năng, Jisoo là nạn nhân tiếp theo của tin tặc sau Jennie.

Trước đó, tài khoản mang tên Gurumi Haribo tuyên bố, động cơ phát tán hình ảnh riêng tư của Jennie và V là vì tức giận trước sự im lặng của hai ngôi sao cùng công ty chủ quản của họ. Đến giờ, hai thần tượng hàng đầu xứ Hàn vẫn chưa lên tiếng trước tin đồn hò hẹn hay việc những bức ảnh riêng tư bị phát tán.

Nhiều khán giả nghi ngờ, người tung những hình ảnh của Jennie, Jisoo có thể là một nhân viên của tập đoàn giải trí YG Entertainment, công ty chủ quản của nhóm Blackpink. Một số ý kiến cũng cho rằng, người phát tán hình ảnh riêng tư của nữ thần tượng có thể là người có quan hệ thân thiết với nhân viên của YG.

Sự im lặng của công ty chủ quản khiến fan của Blackpink tức giận

Fan bức xúc khi công ty quản lý không có động thái bảo vệ Jennie khi cô liên tiếp bị xâm phạm đời tư (Ảnh: Elle).

Khi những hình ảnh riêng tư của các thành viên Blackpink bị đăng tải trái phép, cộng đồng mạng đã chỉ trích YG Entertainment vì luôn giữ im lặng và chưa đưa ra biện pháp bảo vệ các nghệ sĩ mà công ty quản lý. Hiện, tài khoản Twitter của Gurumiharibo bị tạm khóa nhưng người này thường xuyên hoạt động trên Telegram.

Ngoài việc phát ngôn "đây là chuyện cá nhân của nghệ sĩ và không muốn bình luận", YG Entertainment chưa có bất kỳ thông báo chính thức nào khác. Khán giả yêu cầu hai công ty quản lý, đặc biệt YG Entertainment phải có hành động mạnh mẽ để bảo vệ nghệ sĩ.

Tờ Hankook Ilbo của Hàn Quốc đã lý giải hành động im lặng của YG Entertainment (công ty chủ quản của Blackpink) và HYBE Entertainment (công ty chủ quản của BTS). Theo các chuyên gia truyền thông, việc công ty chủ quản của Blackpink không lên tiếng bảo vệ Jennie khi cô bị phát tán ảnh riêng tư vì công ty lo ngại các thiệt hại, rủi ro kinh tế.

Cả hai công ty quản lý của Jennie và V đều chọn giải pháp không bình luận, không hành động (Ảnh: Sina).

YG Entertainment và HYBE im lặng được cho là một cách ngăn chặn việc thông tin hai ngôi sao trẻ hẹn hò tiếp tục phát tán. Theo chuyên gia, việc công ty thừa nhận hai nghệ sĩ đang hẹn hò là một quyết định rủi ro, ảnh hưởng chung tới hoạt động của cả hai nhóm nhạc. BTS và Blackpink đều là những nhóm nhạc toàn cầu, có lượng fan đông đảo và hoạt động khắp thế giới.

Từ trước đến nay, việc thần tượng hẹn hò, kết hôn gần như được xem là điều cấm kỵ trong làng giải trí xứ Hàn. Hầu hết, các ngôi sao thần tượng sẽ lựa chọn độc thân hoặc giữ bí mật chuyện tình cảm nếu muốn tiếp tục hoạt động nghệ thuật.

Họ vốn được xem là người trong mộng của fan nên việc họ công khai hẹn hò sẽ khiến lượng người hâm mộ giảm sút, ảnh hưởng tới hoạt động chung của nhóm và những dự án riêng của chính nghệ sĩ. Vì vậy, "không hẹn hò" được xem là một quy định bắt buộc với hầu hết các thành viên nhóm nhạc thần tượng xứ Hàn.

Jennie tập trung làm việc, không bình luận trước sự tấn công của tin tặc

Cùng với sự im lặng của công ty quản lý, Jennie cũng lựa chọn giải pháp "không bình luận". Cô đã bỏ theo dõi các tài khoản và giới hạn người theo dõi tài khoản Instagram cá nhân ngay sau khi bức ảnh tắm bồn của cô bị phát tán vào tuần trước.

Jennie cũng không lên tiếng trước những bức ảnh riêng tư bị phát tán những ngày qua (Ảnh: News).

Nữ thần tượng đang tập trung quảng bá album mới Born Pink cùng những người chị em của mình. Album thứ hai của nhóm Blackpink, được ra mắt sau 2 năm nhóm tạm dừng phát hành sản phẩm mới, đã mang về cho 4 cô gái những kỷ lục ấn tượng. Born Pink cùng MV mới Shut Down của Blackpink chiếm lĩnh các bảng xếp hạng âm nhạc tại Hàn Quốc, Anh, Mỹ.

Jennie cũng thông báo về dự án phim ảnh đầu tiên của mình mang tên The Idol. Đây là một series phim dài tập do nam ca sĩ The Weeknd viết kịch bản, sản xuất và đóng chính và phát hành trên HBO. The Idol đã được HBO tung teaser dài hơn 1 phút với sự xuất hiện của nhiều ngôi sao nổi tiếng.

Bên cạnh những gương mặt đình đám như The Weeknd, Lily-Rose Depp, Troye Sivan, Steve Zissis, Juliebeth Gonzalez… sự xuất hiện của Jennie cũng thu hút sự quan tâm của khán giả. Đây là bộ phim đánh dấu việc nữ thần tượng lần đầu lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất.

Jennie đang dồn sức quảng bá cho album mới "Born Pink" và bộ phim sắp ra mắt "The Idol" (Ảnh: Instagram).

Được biết, The Idol gồm 6 tập. Nội dung chính nói về mối quan hệ phức tạp giữa thủ lĩnh một giáo phái (The Weeknd đóng) và một ngôi sao nhạc pop đang lên (Lily-Rose Depp đóng). Bộ phim bị giới hạn độ tuổi, thậm chí có nhiều cảnh nóng và có thể gây tranh cãi.

Jennie được dự đoán sẽ vào vai vũ công phụ họa cho Lily-Rose Depp. Tuy chỉ đóng vai phụ nhưng Jennie nhận được nhiều đãi ngộ từ đoàn làm phim. Nữ thần tượng được HBO đưa lên trang nhất, giới thiệu bên cạnh The Weeknd và Lily-Rose Depp. Trong buổi gặp gỡ người hâm mộ hôm 25/9, Jennie đã cảnh báo fan không nên xem bộ phim này cùng phụ huynh.