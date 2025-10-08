Bình Minh gây chú ý vì diện mạo khác lạ tuổi 44, cuộc sống ra sao?

Gần đây, những hình ảnh của cựu siêu mẫu, diễn viên Bình Minh nhận được sự quan tâm từ khán giả. Nam nghệ sĩ nhuộm tóc, để râu, diện mạo được nhận xét là thay đổi nhiều so với trước.

Diễn viên Bình Minh thu hút sự chú ý ở những lần xuất hiện gần đây (Ảnh: Chụp màn hình).

Một số người hâm mộ cho rằng Bình Minh đánh mất phong độ, bày tỏ sự tiếc nuối cho "nam thần" đình đám màn ảnh Việt một thời. Trong khi đó, nhiều khán giả dự đoán diện mạo khác lạ của Bình Minh có thể là tạo hình trong phim mới.

Phản hồi những tranh cãi, doanh nhân Anh Thơ - bà xã của Bình Minh - cho biết, chồng cô nhuộm tóc và để râu vì yêu cầu công việc. Ngày 8/10, phóng viên Dân trí liên hệ diễn viên Bình Minh, anh không phản hồi những tranh cãi về diện mạo thay đổi của mình.

Bình Minh cho biết, thời gian qua, anh dành tâm huyết cho việc kinh doanh mảng thể thao. Cựu người mẫu hài lòng với cuộc sống hiện tại, khi có gia đình hạnh phúc, được tham gia nhiều lĩnh vực, khám phá giới hạn của bản thân.

Bên cạnh đó, Bình Minh xác nhận, anh đang tham gia một phim điện ảnh sau nhiều năm rời xa màn ảnh.

"Tôi rất hạnh phúc khi được đóng phim trở lại. Tuy nhiên, vì bộ phim đang trong quá trình thực hiện các khâu chuẩn bị trước khi ra mắt, nên tôi chưa thể chia sẻ nhiều về nhân vật mình đóng. Tháng sau, bộ phim sẽ hé lộ dần một số thông tin. Hy vọng khán giả sẽ bất ngờ với sự trở lại của tôi", Bình Minh nói.

Tổ ấm hạnh phúc của diễn viên Bình Minh và doanh nhân Anh Thơ (Ảnh: Facebook nhân vật).

Hồi tháng 6, khi người hâm mộ thắc mắc vì sao Bình Minh không tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai, nam diễn viên giải thích, anh không có năng khiếu ca hát nên không đủ tự tin ghi tên tham gia chương trình.

Bình Minh cũng từng chia sẻ, anh rời xa showbiz những năm qua nhưng vẫn luôn giữ đam mê, cảm xúc với nghệ thuật.

"Chỉ cần trở lại sân khấu hay phim trường là mọi cảm xúc, tình yêu nghề trong tôi lại cháy như ngày nào. Chất nghệ sĩ dường như đã ngấm vào máu tôi, không dễ dàng mất đi được.

Ngừng hoạt động 3 năm rồi nhưng tôi cảm thấy mình chưa "lụt nghề". Tôi cố gắng giữ điều đó vì với tôi, nghệ thuật là niềm vui, nguồn sống. Khi nào thu xếp ổn thỏa mọi việc, tôi sẽ tái xuất, hoạt động tích cực hơn", Bình Minh nói.