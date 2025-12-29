Vẻ đẹp của biểu tượng gợi cảm thách thức mọi chuẩn mực về sự nữ tính

Sinh năm 1934, Brigitte Bardot trở thành một trong những biểu tượng văn hóa lớn nhất của thế kỷ, truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ nghệ sĩ. Bà làm thay đổi quan niệm về thời trang, cái đẹp và khẳng định hình ảnh người phụ nữ tự do, dám sống theo bản năng và lựa chọn của riêng mình.

Bardot lớn lên trong một gia đình khá giả tại Paris (Pháp). Thuở nhỏ, bà là một cô bé nhút nhát, kín đáo và được đào tạo múa ba lê cổ điển. Năm 14 tuổi, Bardot được một người bạn của gia đình phát hiện và đưa lên trang bìa tạp chí thời trang Elle. Nữ minh tinh từng mô tả tuổi thơ của mình là “khó khăn”, với cuộc sống chịu nhiều khuôn phép từ người cha nghiêm khắc.

Khởi đầu sự nghiệp với vai trò người mẫu, Bardot bước chân vào điện ảnh năm 1952 với bộ phim Crazy for Love, trước khi đạt danh tiếng quốc tế nhờ vai diễn trong And God Created Woman (Và Chúa đã tạo ra đàn bà) (1956). Tác phẩm do người chồng khi đó là đạo diễn Roger Vadim thực hiện, trở thành cú hích đưa Bardot lên hàng siêu sao.

Không chỉ thành công về doanh thu, And God Created Woman còn tạo ra bước ngoặt trong lịch sử điện ảnh khi phá vỡ nhiều chuẩn mực khắt khe về hình ảnh phụ nữ trên màn ảnh, trong bối cảnh các quy định kiểm duyệt vẫn còn rất nghiêm ngặt. Nhân vật của Bardot đại diện cho một hình ảnh phụ nữ sống theo bản năng, tự do và không bị ràng buộc bởi những quy ước đạo đức truyền thống.

Tiếp đó, qua các tác phẩm như The Truth (1960) và Contempt (1963), Brigitte Bardot được mệnh danh là “nàng mèo gợi cảm” và trở thành một trong những biểu tượng nổi bật nhất của điện ảnh thập niên 1960.

Năm 1967, bà được đề cử giải BAFTA cho vai diễn trong Viva Maria!. Tổng thống Pháp Charles de Gaulle từng gọi Bardot là “mặt hàng xuất khẩu của nước Pháp quan trọng không kém xe Renault”.

Trong bài luận nổi tiếng Brigitte Bardot and the Lolita Syndrome (1959), triết gia Simone de Beauvoir khẳng định Bardot là người phụ nữ tự do nhất nước Pháp, đồng thời nhấn mạnh ảnh hưởng sâu rộng của bà đối với thời trang và phong cách sống đương thời.

Brigitte Bardot cũng được ghi nhận là người góp phần phổ biến nhiều xu hướng thời trang từng bị xem là táo bạo, từ bikini, kiểu áo trễ vai sau này được gọi là “kiểu Bardot”, đến mái tóc bồng bềnh đặc trưng. Hình ảnh của bà truyền cảm hứng cho các nhà mốt lớn như Dior, Balmain, Pierre Cardin, cũng như các nghệ sĩ và nhạc sĩ nổi tiếng như Bob Dylan, Andy Warhol và The Beatles.

Bà từng được chọn làm hình mẫu cho tượng Marianne - biểu tượng của Cộng hòa Pháp. Gần đây, nhà thiết kế Simon Porte Jacquemus cũng giới thiệu bộ sưu tập kỷ niệm lấy cảm hứng từ Bardot và bộ phim Contempt, trình diễn tại Italy, nơi tác phẩm được quay.

Trong sự nghiệp, Brigitte Bardot tham gia gần 50 bộ phim, để lại nhiều tác phẩm kinh điển của điện ảnh thế giới. Năm 1973, khi đang ở đỉnh cao danh vọng, bà bất ngờ rút lui khỏi màn ảnh. Từ đó, Bardot dành trọn tâm huyết cho hoạt động bảo vệ động vật. Năm 1986, bà thành lập Quỹ Brigitte Bardot và dành phần lớn cuộc đời còn lại cho mục tiêu này.

“Tôi không quan tâm đến vinh quang quá khứ. Điều đó chẳng có ý nghĩa gì trước nỗi đau của một con vật - sinh linh không có tiếng nói để tự bảo vệ mình”, Bardot từng phát biểu nhân dịp sinh nhật lần thứ 73.

Những năm cuối đời, Brigitte Bardot sống kín tiếng tại Pháp. Ngày 28/12, bà qua đời tại nhà riêng, hưởng thọ 91 tuổi, sau một thời gian điều trị sức khỏe. Sự ra đi của minh tinh tóc vàng khiến giới nghệ thuật và người hâm mộ toàn cầu tiếc thương.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chia sẻ: “Những bộ phim, giọng nói, danh tiếng, nỗi buồn và niềm đam mê dành cho động vật - Brigitte Bardot là hiện thân của một cuộc đời tự do. Bà đã chạm tới trái tim chúng ta. Chúng ta thương tiếc một huyền thoại của thế kỷ”.

Ảnh: Getty Images/Vogue