"Biết tôi ăn chay, bạn diễn không ăn thịt trước khi đóng cảnh hôn"

Thor: Love and Thunder là một bộ phim siêu anh hùng của Mỹ được sản xuất bởi Marvel Studios, phân phối bởi hãng Walt Disney. Đây là phần tiếp theo của bộ phim ăn khách Thor: Ragnarok ra mắt vào năm 2017. Thor: Love and Thunder là bộ phim thứ 29 trong vũ trụ điện ảnh Marvel.

Bộ phim "bom tấn" này do Taika Waititi làm đạo diễn và đồng viết kịch bản với Jennifer Kaytin Robinson. Các diễn viên chính gồm có Chris Hemsworth, Christian Bale, Tessa Thompson, Jaimie Alexander, Waititi, Russell Crowe và Natalie Portman.

Trailer phim "Thor: Love and Thunder" (Video: Marvel Vietnam).

Trong phim mới, Thor cố gắng tìm kiếm sự bình yên trong nội tâm nhưng buộc phải trở lại hành động. Anh chiêu mộ Valkyrie (Tessa Thompson thủ vai), Korg (Waititi) và Jane Foster (Portman) - người giờ đây là nữ Thần Sấm hùng mạnh, để ngăn chặn Gorr the God Butcher (Bale) khỏi việc loại bỏ tất cả các vị thần.

Taika Waititi và Chris Hemsworth đã thảo luận về bộ phim này vào tháng 1/2018. Thor: Love and Thunder chính thức được công bố vào tháng 7/2019. Đạo diễn Waititi muốn tạo ra một bộ phim mới về Thần Sấm Thor với màu sắc lãng mạn. Robinson tham gia đóng góp cho kịch bản vào tháng 2/2020 và việc tuyển diễn viên đã được tiết lộ vào cuối năm đó.

Bộ phim dự kiến sản xuất vào cuối năm 2020 nhưng đã bị trì hoãn do đại dịch Covid-19. Quá trình quay phim bắt đầu từ tháng 1/2021 tại Sydney, Australia.

Thor: Love and Thunder được công chiếu lần đầu tại nhà hát El Capitan ở Hollywood, Mỹ vào ngày 23/6/2022 và được phát hành rộng rãi tại Mỹ từ ngày 8/7. Bộ phim nhận được nhiều lời khen ngợi từ các nhà phê bình vì tính chất nhẹ nhàng và diễn xuất tốt của dàn diễn viên trong khi đó, kịch bản và âm sắc thiếu nhất quán của phim đã phải nhận nhiều lời chỉ trích.

Hai ngôi sao Natalie Portman và Chris Hemsworth đang tích cực đi quảng bá cho bộ phim mới của mình và trong cuộc trả lời phỏng vấn cách đây ít ngày, nữ diễn viên Natalie Portman tiết lộ, bạn diễn Chris Hemsworth đã không ăn thịt trước khi đóng cảnh hôn cô vì biết cô là người ăn chay.

Natalie Portman và Chris Hemsworth trong phim mới "Thor: Love and Thunder" (Ảnh: TNS).

Ngôi sao giành giải Oscar cho biết, bạn diễn Chris Hemsworth đã tỏ ra là người suy nghĩ sâu sắc và chu đáo vì không ăn thịt trước khi đóng cảnh tình tứ với cô. Natalie Portman thừa nhận rằng đó không phải là một điều dễ dàng đối với bạn diễn vì Chris Hemsworth ăn thịt liên tục kết hợp với tập thể dục cường độ cao trong thời gian quay phim để có thể hình hoàn hảo cho vai Thần Sấm.

Nữ diễn viên nổi tiếng với phim Thiên nga đen thừa nhận, cô đã rất kinh ngạc trước sự chu đáo của Chris Hemsworth và cô chưa bao giờ yêu cầu anh từ bỏ thói quen ăn thịt chỉ vì cô.

"Chris thực sự rất chu đáo dù tôi không tức giận hay để tâm tới việc đó. Anh ấy là người ứng xử rất tốt, biết suy nghĩ", Natalie Portman nói.

Nữ diễn viên 41 tuổi Natalie Portman trở thành người ăn chay trường từ năm 2011. Để đảm nhiệm vai diễn mạnh mẽ trong bộ phim Thor: Love and Thunder, Natalie Portman cũng được yêu cầu cải thiện vóc dáng vốn nổi tiếng nhỏ nhắn của cô.

Đây là lần đầu tiên nữ diễn viên đoạt giải Oscar được yêu cầu tăng cân cho một vai diễn. Người đẹp Mỹ tiết lộ rằng cô đã tập tạ liên tục và uống protein để có được vóc dáng phù hợp với hình ảnh một siêu anh hùng.

Natalie Portman khen Chris Hemsworth chu đáo (Ảnh: Splash News).

Nữ diễn viên xinh đẹp đã luyện tập chăm chỉ trong mười tháng để hóa thân vào nhân vật của mình, một nữ anh hùng cao hơn 1,8 m trong khi Natalie ngoài đời chỉ cao 1,6 m. Ngôi sao xinh đẹp nói: "Là một diễn viên cao 1,6 m, tôi không biết rằng mình sẽ được chọn vào vai một nhân vật cao hơn 1,8 m. Tôi thực sự rất thích thú khi mọi người thấy hình ảnh của tôi cao lớn như vậy".

Portman đã so sánh quá trình thay đổi vóc dáng lần này với vai diễn đoạt giải Oscar của cô trong phim Thiên nga đen năm 2010. Trước khi thủ vai trong bộ phim đó, Natalie Portman được yêu cầu ăn kiêng và tập thể dục để giảm 9 kg còn giờ đây cô phải tăng cân và tăng cơ.

"Trong phim Thiên nga đen, tôi được yêu cầu phải có vóc dáng nhỏ nhắn nhất có thể còn với phim này, tôi được yêu cầu phải trở nên to lớn nhất có thể. Đó là một thử thách đáng kinh ngạc", Natalie Portman chia sẻ.

Nữ diễn viên xinh đẹp nói thêm, các con của cô, Amalia, 5 tuổi và Aleph, 11 tuổi đã rất thích thú khi thấy mẹ đóng vai hành động. Portman nói với tờ Variety rằng: "Tôi cảm thấy đây là giai đoạn mà tôi thực sự đang cố gắng gây ấn tượng với các con của mình. Các con của tôi rất thích thú khi đến thăm tôi tại phim trường và thấy tôi mặc áo choàng. Mọi thứ thực sự tuyệt vời. Bạn biết không, rất hiếm khi lũ trẻ nhà tôi giục mẹ đi làm như thời điểm đó".

Bất chấp những đánh giá trái chiều về Thor: Love And Thunder. Bộ phim vẫn đạt doanh thu phòng vé trên toàn cầu là 315,5 triệu USD sau ít ngày ra mắt. Kinh phí sản xuất bộ phim này là 150 triệu USD.

Natalie Portman đẹp quyến rũ trên thảm đỏ (Video: Storm Shadow Crew).

Natalie Portman, ngôi sao từng giành giải Oscar và Quả cầu vàng là một trong những nữ diễn viên được trả cát sê cao nhất tại Hollywood. Sự nghiệp của Portman thăng tiến với các vai diễn nổi tiếng như Evey Hammond trong V for Vendetta (2005), Anne Boleyn trong The Other Boleyn Girl (2008) và một nữ diễn viên ba lê gặp rắc rối trong bộ phim tâm lý kinh dị Thiên nga đen (2010). Gần đây Natalie được yêu thích với vai Jane Foster trong bộ phim siêu anh hùng Thor của Marvel.

Nổi tiếng và giàu có, Natalie Portman còn là một trong những nữ diễn viên có học thức nhất nước Mỹ. Năm 1999, nữ diễn viên nhập học đại học Harvard và tốt nghiệp ngành tâm lý học. Ngôi sao xinh đẹp từng chia sẻ: "Tôi không quan tâm nếu việc đi học đại học hủy hoại sự nghiệp diễn viên của tôi... Tôi muốn là người thông minh hơn là một ngôi sao điện ảnh".