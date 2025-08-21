Biến "Sức mạnh của người thấu cảm" thành món quà tuyệt vời trong cuộc sống

Nhưng khả năng vượt trội đó là gì, bạn phải sống như thế nào khi là người thấu cảm? Hãy tìm sự chia sẻ trong Sức mạnh của người thấu cảm.

Đừng đối xử tệ với bản thân mình

Bằng trải nghiệm thực tế của mình, đặc biệt là trải nghiệm cận kỳ diệu, Anita Moorjani đã viết quyển sách Sức mạnh của người thấu cảm thật thuyết phục, sinh động và đầy cảm xúc để trả lời các câu hỏi nêu trên.

Tác giả cũng đưa ra những lời khuyên chân thật, đầy giá trị để bạn tự suy xét lại mối quan hệ của mình với thế giới và với chính bản thân mình, dù bạn có phải là người thấu cảm hay không.

Anita Moorjani cho rằng, người thấu cảm là người có tâm hồn vô cùng nhạy cảm, có thể cảm nhận sâu sắc, thấu hiểu và đồng cảm với người khác. Đó là những người luôn hết mình vì mọi người, luôn hi sinh bản thân mà không mưu cầu nhận lại. Người thấu cảm có khả năng cảm nhận và hấp thụ những suy nghĩ, cảm xúc và năng lượng tích cực, lẫn tiêu cực từ môi trường xung quanh.

Đây cũng là người dễ bị “sát thương” bởi những lời chỉ trích, chê bai. Để tránh bị tổn thương và để hòa nhập, họ thường biến bản thân thành những gì mà họ tin là người khác muốn họ trở thành.

Kết quả là họ trở thành người thích làm hài lòng người khác, hoặc thành kiểu người mà tác giả gọi là “thảm chùi chân” cho người khác. Đó là những người đã im lặng thu mình để người khác thấy to lớn, là người đã che mờ ánh sáng của bản thân lâu đến mức không còn biết cách tỏa sáng nữa.

Đọc sách, bạn sẽ được sống trong thế giới của người thấu cảm, sẽ tự liên hệ với bản thân, hiểu mối quan hệ của mình với chính bản thân mình, từ đó hiểu rõ hơn mối quan hệ của mình với thế giới, và biết cách điều chỉnh các mối quan hệ đó cho phù hợp, hữu hiệu, tốt đẹp nhất có thể.

Để nhận biết mình có phải là người thấu cảm không, tác giả đã đưa ra nhiều bài trắc nghiệm, nhiều dẫn chứng để bạn tự kiểm tra. Thông điệp tác giả muốn truyền đạt đến người thấu cảm là “tình yêu bản thân, là tầm quan trọng của việc dũng cảm sống thật với chính mình, nói đúng những gì mình nghĩ và không cảm thấy tội lỗi khi thể hiện đúng bản chất con người mình”.

Bởi vì, theo Anita, người thấu cảm là người khác biệt, là “những sinh vật siêu nhạy cảm”. Họ là người có sáu giác quan trong thế giới năm giác quan, có thể sử dụng giác quan thứ sáu (trực giác) cực tốt.

Món quà người thấu cảm được nhận là họ có khả năng thật sự lắng nghe, thấu hiểu nỗi đau của người khác. Họ là những người giải cứu, cho đi và chữa lành. Họ đau lòng khi thấy người khác đau khổ, cảm nhận được những gì người khác đang cảm nhận, theo đúng nghĩa đen.

Nhưng mặt trái của món quà này là khi không ý thức được ý nghĩa của sự nhạy cảm mà mình có, người thấu cảm cứ trao năng lượng của mình cho người khác và làm cạn kiệt nguồn lực cảm xúc cũng như thể chất của bản thân.

Để rồi, cuối cùng họ trở thành người chữa lành tốt nhất cho mọi người nhưng lại đối xử tệ nhất với bản thân mình. Khi đó món quà có thể trở thành lời nguyền.

Anita đã rút ra được những chỉ dẫn sâu sắc nhất cho bản thân khi cô bị ung thư nặng, trải qua giai đoạn cận tử và sống lại khỏe mạnh. Đó là một trải nghiệm kỳ diệu, hữu ích. Cô nhận biết sâu sắc cô là người thấu cảm.

Và trong xã hội còn nhiều người thấu cảm như cô, vấn đề là họ có nhận ra hay không. Cô tin rằng việc mình sống lại là để thực thi sứ mệnh truyền đạt những điều đã trải nghiệm đó cho người khác, mà điều quan trọng nhất là thấu hiểu bản thân và yêu thương chính bản thân mình.

Học cách “sống không sợ hãi”

Những chia sẻ của Anita gợi cách thức để chúng ta, có thể nhìn sâu vào bên trong, phát hiện ra con người thần bí bên trong mình. Đó là một hệ thống hướng dẫn có thể giúp bạn vượt qua những cơn bão từ thế giới bên ngoài...

Nó gắn kết bạn với vũ trụ theo một cách vượt qua cả đức tin hay tín ngưỡng, tôn giáo hay giáo điều. Từ đó, chúng ta có thể tìm hiểu và tạo dựng lại mối quan hệ với chính mình, để chúng ta có thể sống một cuộc đời trọn vẹn.

Đọc Sức mạnh của người thấu cảm, chúng ta sẽ được hướng dẫn cách xử lý hiệu quả tình trạng quá tải giác quan; biết cách không tiếp nhận năng lượng tiêu cực từ nỗi đau của người khác vì nó không chỉ làm tinh thần chúng ta rối loạn và khiến chúng ta ngày càng xa rời con người thần bí bên trong mình, mà còn có thể gây cho chúng ta sự mệt mỏi và dẫn đến các vấn đề sức khỏe.

Chúng ta sẽ biết cách gia tăng năng lượng tích cực, nâng cao nhận thức về bản thân; biết cách chấp nhận bản ngã, phát triển một bản ngã lành mạnh; biết cách thực hành tâm linh; biết cho và cả biết nhận…

Quan trọng hơn cả, tác giả chia sẻ với chúng ta cách yêu thương bản thân và trao cho chúng ta chìa khoá để yêu thương bản thân đúng cách, kể cả việc tự chữa lành cho mình. Bởi điều chúng ta cần hiểu là “chúng ta phải yêu thương và trân trọng bản thân mình trước tiên. Nếu thiếu lòng yêu thương bản thân, thì dù có thực hành tâm linh nhiều thế nào đi nữa, chúng ta vẫn chỉ là những tấm thảm chùi chân”.

Sách cũng cung cấp cho chúng ta nhiều kiến thức, thông tin, cách thức để xây dựng mối quan hệ với thế giới. Qua đó, chúng ta sẽ biết cách thoát khỏi sự ảnh hưởng của bối cảnh xã hội, biết đón nhận sự dư dã, biết nói “không” thay vì nói “có”, biết phá vỡ những chuẩn mực về giới tính, biết mở lòng đón nhận cuộc sống, và trên hết là biết sống không sợ hãi.

Anita cũng là một cô gái từng sống trong sự phân biệt giới tính, cũng từng là cô dâu bỏ trốn trong một cuộc hôn nhân sắp đặt; cũng ngại ngần khi phải nói không trước mọi yêu cầu giúp đỡ; cũng đau những nỗi đau của người khác hơn cả bản thân… cho đến ngày cô suy sụp vì ung thư và có trải nghiệm tử.

Sau khi sống lại, Anita đã gần như sống bằng một con người khác, “sống không sợ hãi”, như lời cha cô khuyên khi cô gặp lại ông ở thế giới bên kia trong giai đoạn cận tử. Và giờ đây, những trải nghiệm sống động đó được Anita chia sẻ lại với mọi người như một sứ mệnh.

Theo Anita, điều duy nhất bạn cần làm là yêu con người hiện tại của mình và tìm niềm vui trong khoảnh khắc hiện tại… Khi bạn bắt đầu lắng nghe phần bản thể cao hơn của mình, cuộc sống của bạn sẽ được diễn ra theo cách mà nó được định sẵn. Đó là lúc bạn thật sự lắng nghe chính mình, làm những gì bạn được sinh ra để làm.

Đó là cách để biến sức mạnh của người thấu cảm thành những món quà tuyệt vời trong cuộc sống.

Thu An

Theo First News