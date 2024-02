Nguồn tin cho hay, nữ diễn viên của bộ phim She was pretty đã đệ đơn ly hôn lên tòa án. Tuy nhiên, đại diện của cô không phản hồi những nghi vấn của truyền thông.

Tin đồn Hwang Jung Eum và Lee Young Don ly hôn xuất hiện từ ngày 21/1 sau khi nữ diễn viên nổi tiếng xứ Hàn đăng tải một số dòng trạng thái đầy tâm trạng trên trang cá nhân.

Hwang Jung Eum được cho là đã ly hôn chồng đại gia sau 8 năm chung sống (Ảnh: Naver).

Sau khi đăng tải hình ảnh của chồng và con trai, cô viết: "Chồng tôi vô cùng bận rộn sau khi kết hôn. Anh ấy bận rộn tới tận thời điểm này nhưng bây giờ anh ấy có thể thoải mái tận hưởng cuộc sống", "Đây là giai đoạn giống Shin Bút Chì của anh ấy. Thật đáng yêu. Tôi đang hồi tưởng về quá khứ"...

Từ tháng 10/2023, những tin đồn xoay quanh mối quan hệ rạn nứt giữa hai vợ chồng Hwang Jung Eum cũng nhiều lần được truyền thông Hàn Quốc đăng tải.

Khi tham gia chương trình My little old boy, nữ diễn viên nhắc đến cuộc hôn nhân của cô: "Giờ tôi không còn thấy chồng mình đẹp trai như ngày xưa, cũng chẳng thấy rung động trước anh ấy. Kết hôn là điều hối tiếc nhất trong đời tôi. Ngay cả chồng tôi cũng đã thay đổi. Lúc trước Young Don toàn khen tôi xinh đẹp giống búp bê, còn hiện tại anh ấy lại gọi tôi là búp bê mặt quỷ".

Hình ảnh hiếm hoi của Hwang Jung Eum bên chồng đại gia và con trai chung của hai người (Ảnh: Instagram).

Cuộc hôn nhân giữa nữ diễn viên Hwang Jung Eum và doanh nhân Lee Young Don luôn là tâm điểm truyền thông xứ Hàn. Lee Young Don là một tay golf chuyên nghiệp kiêm đại gia ngành thép của Hàn Quốc.

Cặp đôi làm đám cưới vào năm 2016 sau thời gian ngắn bí mật hẹn hò. Trong thời gian chung sống, Hwang Jung Eum và đại gia họ Lee có với nhau 2 người con.

Kể từ khi kết hôn, Hwang Jung Eum trở nên kín tiếng. Nữ diễn viên hầu như không chia sẻ về bạn đời hay cuộc sống gia đình. Hình ảnh hai vợ chồng cô cũng khá hiếm hoi trên truyền thông xứ Hàn.

Năm 2020, họ bất ngờ xác nhận ly hôn. Thời điểm đó, truyền thông Hàn Quốc cho rằng, nữ diễn viên xinh đẹp chia tay chồng vì anh là người vô tâm. Ngoài ra, chồng của cô được cho là gặp rắc rối tài chính, khiến cuộc hôn nhân thêm nặng nề.

Vài tháng sau thông báo ly hôn, Hwang Jung Eum bất ngờ tái hợp với chồng. Nói về những mâu thuẫn trong cuộc sống vợ chồng, nữ diễn viên xinh đẹp cho biết, cô và chồng có những tranh cãi giống như mọi cặp đôi khác. Họ nhận ra cần có nhau sau mỗi thử thách hôn nhân. Tuy nhiên, chỉ sau 3 năm tái hợp, cặp đôi lại dính tin đồn ly hôn.

Hwang Jung Eum là một trong những ngọc nữ của màn ảnh xứ Hàn (Ảnh: Cosmopolitan).

Hwang Jung Eum (SN 1985) là một diễn viên kiêm ca sĩ khá nổi tiếng tại Hàn Quốc. Trước khi bước sang lĩnh vực điện ảnh, cô là thành viên nhóm nhạc Sugar.

Sau khi nhóm nhạc Sugar giải tán vào năm 2004, Hwang chuyển sang đóng phim và rất thành công trong vai trò mới.

Ngoại hình xinh đẹp giúp cô trở thành mục tiêu tìm kiếm của các nhãn hiệu khi muốn lựa chọn gương mặt đại diện. Cô được xem là một trong những "nữ hoàng quảng cáo" tại Hàn Quốc từ năm 2012.

Các bộ phim gắn liền với tên tuổi của Hwang Jung Eum gồm Gia đình là số một, Cô ấy thật xinh đẹp (She was pretty)... Bộ phim gần nhất có sự tham gia của nữ diễn viên sinh năm 1985 là The Escape of the Seven (phát hành năm 2023).

Nữ diễn viên 39 tuổi từng nhận giải nghệ thuật Baeksang cho Nữ diễn viên mới xuất sắc hạng mục Phim truyền hình. Hai bộ phim truyền hình mang tên Kill me heal me và She was pretty mà Hwang Jung Eum đảm nhận vai nữ chính giúp cô trở thành "ngọc nữ" của màn ảnh nhỏ xứ Hàn.

Trước khi kết hôn với doanh nhân Lee Young Don, Hwang Jung Eum từng có mối tình kéo dài 10 năm với Kim Yong Joon - thành viên nhóm SG Wannabe. Hai người chia tay vì Hwang Jung Eum thất vọng trước sự vô tâm và lạnh lùng của bạn trai cũ.