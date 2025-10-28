Bị thất lạc túi hàng hiệu, NSND Thu Quế tìm lại bằng cách nào?

Mới đây, trên trang cá nhân, Đại tá, NSND Thu Quế chia sẻ câu chuyện hy hữu khi bị mất chiếc túi xách hàng hiệu cùng nhiều giấy tờ quan trọng sau một buổi đi khám bệnh, nhưng điều bất ngờ đã xảy ra.

NSND Thu Quế (Ảnh: Facebook nhân vật).

Theo lời nữ nghệ sĩ, sáng 24/10, chị đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để kiểm tra sức khỏe định kỳ.

Sau khi lấy thuốc, Thu Quế được một người em đón đi ăn trưa cùng một người anh ở khu Kim Ngưu (Hà Nội). Mọi việc diễn ra bình thường cho đến tối cùng ngày, khi về nhà tìm ví, chị mới phát hiện chiếc túi đã biến mất.

“Khi ngồi chờ khám ở bệnh viện, tôi có bỏ túi ra bên cạnh nên cứ nghĩ mình quên ở ghế chờ. Gọi điện nhờ người quen kiểm tra camera, bảo vệ rất nhiệt tình gửi cho tôi 5 đoạn clip, vẫn thấy tôi đeo túi trên người”, NSND Thu Quế kể.

Không yên tâm, chị tiếp tục nhờ trích xuất thêm camera ở khu cấp phát thuốc.

Tuy nhiên, vì cuối tuần nên phải chờ đến sáng thứ 2 (27/10) mới xem được. Đoạn video ở đó vẫn cho thấy chiếc túi còn nguyên trên vai. Nhưng người em đi cùng khẳng định khi chị ra cổng bệnh viện, chỉ cầm theo túi thuốc chứ không còn thấy túi xách nào nữa.

Lúc này, nữ nghệ sĩ gần như chắc chắn túi bị thất lạc sau khi rời viện. Trong chiếc túi ấy là căn cước công dân của chị và con trai, thẻ quân nhân, cùng khoảng 700 nghìn đồng. Giá trị vật chất không lớn, nhưng đó là món quà tinh thần đáng quý - chiếc túi Louis Vuitton mà người em ở nước ngoài tặng.

“Bốn ngày, 3 đêm, tôi khắc khoải không yên. Một phần bản thân nghĩ mất thật rồi, một phần tự trấn an rằng mình làm nhiều việc thiện, chắc ông trời thương cho may mắn. Tôi tiếc cái túi, nhưng lo hơn cả là chuyện làm lại giấy tờ, thủ tục rườm rà”, chị chia sẻ.

Sáng 27/10, khi mọi hy vọng dường như cạn kiệt, Thu Quế nhắn tin cho người anh từng ăn trưa cùng: “Anh đến quán hôm trước giúp em xem có quên túi ở đó không?”. Và thật bất ngờ, chiếc túi vẫn ở nguyên nơi chị ngồi hôm ấy.

Chị Lành Phạm - quản lý kiêm chạy bàn ở nhà hàng - chính là người đã cẩn thận giữ lại chiếc túi. Thấy khách để quên, chị niêm phong túi, chờ đến khi người quen của nghệ sĩ tới mới cùng mở ra kiểm tra. Bên trong, mọi giấy tờ, tiền bạc vẫn còn nguyên vẹn.

Thu Quế xúc động viết trên trang cá nhân: “Cái kết thật có hậu. Tôi biết ơn anh bảo vệ ở khoa C1-2 của Bệnh viện 108 đã tận tình giúp đỡ, cảm ơn cô em Hường đã cho số điện thoại, cảm ơn bạn Lành của nhà hàng đã giữ đồ chu đáo. Thật sự may mắn vì giữa cuộc sống còn nhiều bon chen, vẫn có những người tử tế như vậy”.

Nữ nghệ sĩ cho biết, chị không dám gửi người khác hay nhờ ship mà sẽ tự tay đến nhà hàng để nhận lại chiếc túi - món đồ mang cả giá trị tinh thần lẫn sự may mắn...

Câu chuyện của NSND Thu Quế nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội, nhận hàng nghìn lượt chia sẻ và bình luận.

Nhiều khán giả gửi lời chúc mừng nữ nghệ sĩ vì đã tìm lại được chiếc túi hàng hiệu cùng nhiều giấy tờ quan trọng. Đồng thời, họ bày tỏ niềm tin rằng lòng tốt và sự tử tế vẫn hiện hữu quanh mình.

NSND Thu Quế gây chú ý khi chia sẻ câu chuyện nhận lại được túi hàng hiệu cùng các giấy tờ quan trọng (Ảnh: Facebook nhân vật).

Bên dưới bài viết của Thu Quế, nhiều bình luận xúc động được để lại, bày tỏ sự yêu mến dành cho nữ nghệ sĩ: “Mình cứ sống tốt, trời biết đất biết. Cảm ơn chị vì một câu chuyện đầy nhân văn và ý nghĩa”; “Chị mình ăn ở có đức nên luôn gặp may, mất gì cũng tìm lại được. Chúc chị luôn hạnh phúc”; “Cổ xưa đã nói cấm sai bao giờ. Ở hiền gặp lành chị ạ. Chúc mừng chị nhưng lần sau nhớ cẩn thận hơn nhé”; “Chị sống thiện nên nhận lại điều tốt là lẽ tự nhiên. Chúc chị thật nhiều sức khỏe để giúp người, giúp đời”; “Chị luôn mang năng lượng tích cực đến với mọi người. Người tốt gặp người tốt là điều hiển nhiên thôi”...

NSND Thu Quế sinh năm 1969 tại Hà Nội. Sở hữu vẻ đẹp dịu dàng, đậm nét Hà thành cùng lối diễn xuất tự nhiên, chị để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả qua nhiều bộ phim như: Cô gái mang tên dòng sông, Vị tướng tình báo và hai bà vợ, Dòng sông phẳng lặng, Hoa đất Mường...

Hiện tại, ở tuổi ngoài 50, Đại tá, NSND Thu Quế vẫn giữ phong thái nhẹ nhàng, gần gũi. Ngoài đời, chị là người sôi nổi, tràn đầy năng lượng.

Từ những vai diễn ấn tượng trên sân khấu đến cách chị kể chuyện đời thường, khán giả luôn cảm nhận ở Thu Quế hình ảnh người phụ nữ chỉn chu, tình cảm và lạc quan.

Nhiều năm qua, chị không ngại trèo đèo lội suối để phục vụ khán giả ở vùng biên giới hẻo lánh, mang tiếng cười và niềm tin đến với những người yêu nghệ thuật. Chị cũng thường xuyên làm thiện nguyện, giúp đỡ những mảnh đời khó khăn - điều khiến nhiều người yêu quý và ngưỡng mộ.

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí mới đây, NSƯT Phạm Cường - chồng của NSND Thu Quế - chia sẻ rằng, điều khiến anh luôn trân trọng vợ mình chính là sự thiện lương.

“Cô ấy chân thành và rất yêu nghề. Dù làm gì, đặc biệt là khi làm chuyên môn và giúp đỡ người khác Quế cũng hết lòng và tận tâm”, anh bộc bạch.