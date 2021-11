Bí quyết sở hữu làn da "lão hóa ngược" của Song Hye Kyo ở tuổi 40

Dân trí Năm nay đã 40 tuổi nhưng Song Hye Kyo vẫn sở hữu gương mặt đẹp hút hồn cùng làn da trắng sứ, mịn màng, căng bóng không tuổi. Mới đây, "chị đẹp" của làng giải trí xứ Hàn đã hé lộ bí quyết chăm da.

Song Hye Kyo đã có gần 20 năm hoạt động nghệ thuật và vẫn được xem là một trong những tượng đài nhan sắc của làng giải trí xứ Hàn. Ở tuổi 40, cô duy trì vóc dáng nhỏ nhắn, gương mặt thanh tú, tươi trẻ và đặc biệt là làn da không tì vết.

Mới đây, Song Hye Kyo đã tiết lộ bí quyết để có làn da đẹp hoàn hảo. Theo đó, mỹ nhân xứ Hàn cho biết, cô thường hâm nóng sữa và dùng nó để rửa mặt ở bước cuối cùng của quá trình làm sạch da. Phương pháp này giúp loại bỏ các tế bào chết và duy trì làn da thông thoáng, sạch sẽ.

Song Hye Kyo sở hữu làn da và nhan sắc đáng ngưỡng mộ ở tuổi 40.

Trước những chia sẻ của Song Hye Kyo, nhiều khán giả cho rằng, nữ diễn viên sở hữu làn da không tì vết ở tuổi 40 nhờ các chu trình chăm sóc da đắt tiền chứ không đơn thuần dùng sữa để rửa mặt. Song Hye Kyo hiện là gương mặt đại diện cho khá nhiều nhãn hàng danh tiếng trong và ngoài nước nhờ vẻ ngoài "vượt thời gian".

Ngoài ra, nữ diễn viên còn khuyên chị em phụ nữ nên dành thời gian chăm sóc da từ sớm và chịu khó tìm hiểu về việc bảo vệ da. Cô cho biết, mình may mắn vì có một người mẹ sở hữu làn da hoàn hảo và không ngại truyền kinh nghiệm chăm da cho con gái.

"Tôi từng nghe một câu nói rất hay. Khi bạn chăm sóc da ở tuổi 20, bạn sẽ thấy kết quả ở tuổi 30. Khi bạn làm điều đó ở tuổi 30, bạn sẽ gặt hái được thành quả vào những năm 40. Tôi mới chỉ biết đến việc này khi 30 tuổi nên tôi cố gắng hết sức để đảm bảo những năm 40 tới sẽ tỏa sáng", Song Hye Kyo nói.

Song Hye Kyo cho biết, cô thường rửa mặt với sữa ấm.

Một bước quan trọng trong quy trình chăm sóc da của Song Hye Kyo chính là bước làm sạch. Khi không phải tham gia sự kiện hay đóng phim, nữ diễn viên thường để mặt "mộc" để làn da được "thở". Cô cũng không ngại khoe những bức ảnh không trang điểm trên trang cá nhân.

Nữ diễn viên cũng không quên tẩy da chết định kỳ 1-2 lần trong tuần để tránh tình trạng bí lỗ chân lông, dễ gây ra mụn. Song Hye Kyo luôn ưu tiên chăm sóc da với các loại essence, serum nhờ khả năng thẩm thấu nhanh. Cô cũng thường sử dụng các loại mặt nạ giấy để cấp ẩm khẩn cấp và dưỡng chất cho da.

Nhờ làn da mịn màng, không khuyết điểm nên Song Hye Kyo luôn được khen trẻ hơn tuổi thật và nằm trong nhóm những mỹ nhân có làn da đẹp nhất làng giải trí Hàn Quốc. Cùng Jeon Ji Hyun, Kim Tae Hee, Song Hye Kyo tạo thành bộ ba mỹ nhân 8X đình đám sở hữu nhan sắc vượt thời gian của màn ảnh xứ Hàn.

Song Hye Kyo "đọ" da cùng người đồng nghiệp kém 11 tuổi - Jang Ki Yong.

Sau hai năm ly hôn, Song Hye Kyo vừa có sự trở lại ấn tượng với vai nữ chính trong bộ phim tâm lý tình cảm Now, We Are Breaking Up. Phim bấm máy từ đầu mùa hè 2021 và chính thức lên sóng vào tối 12/11.

Ngay tập đầu tiên, phim đã đạt rating khá ấn tượng và nhận được nhiều lời khen ngợi, sự quan tâm của khán giả. Trong phim mới, Song Hye Kyo vào vai nhà thiết kế thời trang nổi tiếng Ha Young Eun, một phụ nữ thành đạt nhưng theo đuổi lối sống thực tế.

Bộ phim gây chú ý khi mở màn bằng cảnh "nóng" táo bạo, dán nhãn 19+ giữa Song Hye Kyo và bạn diễn kém cô 11 tuổi, Jang Ki Yong. Chuyện tình bí ẩn và cùng nhiều duyên nợ giữa hai nhân vật chính khiến người hâm mộ tò mò. Ngoài ra, bộ phim còn tái hiện khung cảnh hào nhoáng của làng thời trang và những bí mật hậu trường.

Song Hye Kyo và Jang Ki Yong tạo nên phản ứng hóa học tuyệt vời trong Now, We Are Breaking Up.

Tập 2 của Now, We Are Breaking Up đã đánh bại kỷ lục của tập đầu, để đứng đầu loạt phim hàng tuần với mức kỷ lục trung bình là 8% khắp Hàn Quốc. Bộ phim cũng đang thống trị danh sách xu hướng tìm kiếm tại Hàn Quốc kể từ tập đầu lên sóng vào 12/11.

Đóng cặp với bạn diễn kém 11 tuổi - Jang Ki Yong trong phim nhưng Song Hye Kyo vẫn khoe được vẻ trẻ trung xinh đẹp dù bước sang tuổi 40. Không chỉ xứng đôi về ngoại hình, sự tương tác ăn ý, ngọt ngào của cặp diễn viên chính khiến phim cũng nhận được nhiều lời khen từ khán giả.

Song Hye Kyo đẹp cá tính và trẻ trung trên tạp chí Dazed (Hàn Quốc), số tháng 11/2021:

Sau khi giảm cân, Song Hye Kyo quyến rũ và thời trang hơn.

"Chị đẹp" của màn ảnh xứ Hàn dường như không có đối thủ về nhan sắc.

Sự trở lại của Song Hye Kyo với tác phẩm Now, We Are Breaking Up khá thành công khi phim đạt rating ấn tượng và cũng nằm trong top những phim được chào đón trong tháng 11 này.

Nhan sắc quyến rũ của Song Hye Kyo

Mi Vân

Theo Pop/Naver