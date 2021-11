Cảnh "nóng" của Song Hye Kyo trong phim mới bị gắn mác 19+

Dân trí Theo nhà sản xuất, bộ phim truyền hình mới nhất của Song Hye Kyo "Now, We're Breaking Up" bị gắn mác 19+ ngay tập đầu tiên bởi những cảnh quay nhạy cảm giữa cô và "người tình màn ảnh" Kang Ji Yong.

Now, We Are Breaking Up (tạm dịch Bây giờ, chúng ta đang chia tay) là dự án phim truyền hình được mong chờ của "kiều nữ" Song Hye Kyo sau gần 3 năm "nghỉ ngơi". Đây cùng là phim phát sóng trong lúc nam chính Jang Ki Yong đang nhập ngũ.

Phim thuộc thể loại tâm lý tình cảm kể về quản lý của một đội thiết kế thời trang Ha Young Eun (Song Hye Kyo đóng). Ha Young Eun cũng là một người phụ nữ thông minh theo chủ nghĩa hiện thực.

Song Hye Kyo và Jang Ki Yong có sự kết đôi ăn ý trong "Now, We Are Breaking Up".

Jang Ki Yong hóa thân thành nhiếp ảnh gia tự do Yoon Jae Guk. Anh giàu có, nổi tiếng, điển trai và khéo léo. Sự xuất hiện và trẻ trung của Jae Guk đã khiến Young Eun thay đổi suy nghĩ về tình yêu.

Mối tình của Ha Young Eun và Yoon Jae Kook diễn ra không hề suôn sẻ khi cả hai trải qua nhiều giai đoạn của tình yêu, thậm chí là chia tay. Tuy nhiên, đối với họ, chia tay không phải là hết yêu mà thực sự chỉ là một bước đi khác trong hành trình bên nhau.

Phim được bấm máy từ đầu hè 2021 và ra mắt khán giả trong tháng 11 này. Sự kết đôi giữa Song Hye Kyo và "đàn em" kém 11 tuổi Jang Ki Yong khiến fan vô cùng chờ đợi.

Tập một của phim "Now, We Are Breaking Up" đã bị gắn mác 19+.

Ngày 12/11, trước giờ phim chính thức lên sóng, nhà sản xuất phim tiết lộ, tập một của phim bị gắn mác 19+ vì một số cảnh táo bạo xoay quanh hai nhân vật chính.

Phía nhà sản xuất lý giải nguyên nhân: "Chúng tôi quyết định khắc họa cuộc gặp gỡ đầu tiên cũng như màn mở đầu cho chuyện tình giữa nữ chính Ha Young Eun và nam chính Yoon Jae Guk theo một cách táo bạo. Mong mọi người theo dõi tập đầu tiên để hiểu được lý do phim gắn mác 19+".

Điều này khiến fan của Song Hye Kyo và Jang Ki Yong càng thêm chờ đợi mối tình của họ trong Now, We Are Breaking Up. Tối 12/11, phim đã chính thức lên sóng tập đầu tiên và tập 1 đã tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội bởi những hình ảnh ngọt ngào cùng sự phản ứng hóa học tuyệt vời giữa hai diễn viên chính.

Khoảng cách 11 tuổi giữa hai diễn viên hầu như bị xóa nhòa.

Trong tập 1, mối quan hệ của cặp đôi chính Young Eun (Song Hye Kyo) và Jae Guk (Jang Ki Yong) được hé lộ. Họ không chỉ đơn thuần là mối quan hệ công việc mà họ còn là "tình một đêm" trong quá khứ. Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cuộc sống của hai người thay đổi. Cảnh "nóng" được chờ đợi của Song Hye Kyo và Jang Ki Yong cũng được fan khen ngợi tinh tế, lãng mạn và cũng rất táo bạo.

Trước khi phim lên sóng, Song Hye Kyo và Jang Ki Yong đã cùng tham gia sự kiện quảng bá phim và thực hiện một số buổi chụp hình trên tạp chí cùng nhau. Dù khoảng cách tuổi tác không nhỏ nhưng fan phải thừa nhận, Song Hye Kyo và Jang Ki Yong rất đẹp đôi và ngọt ngào.

Trên trang cá nhân, vào ngày phim lên sóng, Song Hye Kyo đã chia sẻ một số hình ảnh hậu trường trong bộ ảnh đặc biệt giữa cô và "đàn em" cho tạp chí Dazed (Hàn Quốc). Không chỉ ôm eo, đan tay tình tứ, nhan sắc "xứng đôi vừa lứa" của hai nghệ sĩ cũng khiến fan dành nhiều lượt thả tim và khen ngợi cho cặp đôi.

Jang Ki Yong thừa nhận, làm việc với Song Kyo rất tuyệt vì đàn chị giàu kinh nghiệm, tận tình hướng dẫn và trẻ đẹp.

Chia sẻ về ấn tượng trong lần đầu hợp tác với Song Hye Kyo, Jang Ki Yong thừa nhận, anh có chút căng thẳng khi được hợp tác với một ngôi sao lớn nhưng trong suốt quá trình quay phim, tâm lý của Jang Ki Yong thay đổi nhiều vì được sự động viên, giúp đỡ của đàn chị.

"Trong cảnh quay đầu tiên khi cặp đôi Jae Guk và Young Eun chạm mặt nhau trên đường, Song Hye Kyo đứng trước mặt và nhan sắc của chị ấy khiến tôi choáng ngợp đến "sởn da gà"", Jang Ki Yong thừa nhận.

Now, We Are Breaking Up do Lee Gil Bok làm đạo diễn và Je In viết kịch bản. Ngoài Song Hye Kyo và Jang Ki Yong, tác phẩm còn có sự góp mặt của dàn sao Hàn Kim Joo Hun, Park Hyo Joo, Yoon Na Moo, Sehun (EXO) và Yura (Girl's Day's)….

Song Hye Kyo và Jang Ki Yong đang tích cực quảng bá cho bộ phim "Now, We Are Breaking Up".

Song Hye Kyo tuyên bố, cô không ngại đóng phim ngôn tình ở tuổi 40.

"Đóng phim ngôn tình ở tuổi 40 rất khác ở tuổi 30", Song Hye Kyo chia sẻ.

Mỹ nhân xứ Hàn tin tưởng vào thành công của bộ phim mới "Now, We are breaking up".

Những khoảnh khắc thú vị trong "Now, We Are Breaking Up"

Mi Vân

Theo Dazed/Korea