Bí quyết chăm da giúp trẻ 10 tuổi của “ngọc nữ màn ảnh Thái Lan" Baifern

Baifern Pimchanok từ lâu được khán giả châu Á ưu ái gọi là “ngọc nữ màn ảnh Thái Lan”. Qua những bộ phim nổi tiếng như Chiếc lá cuốn bay, Friendzone hay dự án mới Saree yêu dấu, nữ diễn viên chinh phục người xem không chỉ bằng diễn xuất mà còn nhờ nhan sắc ngọt ngào, trong trẻo.

Nhan sắc như tượng tạc của "ngọc nữ Thái Lan Baifern Pimchanok.

Ở tuổi ngoài 30, Baifern vẫn giữ được làn da căng bóng, đều màu và gần như không lộ dấu hiệu lão hóa như những năm 20 tuổi. Điều đáng chú ý là quy trình chăm sóc da của cô không quá phức tạp, chủ yếu tập trung vào những bước cơ bản nhưng được duy trì đều đặn, kỷ luật.

Theo nữ diễn viên Thái Lan, nền tảng của một làn da đẹp bắt đầu từ việc làm sạch. Baifern cho biết cô luôn tẩy trang dù không trang điểm, bởi lớp kem chống nắng, bụi bẩn và dầu thừa vẫn có thể tích tụ trên da.

Sau bước tẩy trang, cô sử dụng sữa rửa mặt dịu nhẹ để loại bỏ hoàn toàn cặn bẩn còn sót lại. Việc làm sạch đúng cách giúp lỗ chân lông thông thoáng và tạo điều kiện để các sản phẩm dưỡng da hấp thụ tốt hơn.

Sau khi làm sạch, Baifern luôn thoa lotion (nước cân bằng da) hoặc tinh chất cấp nước để giữ lại độ ẩm trên bề mặt da. Theo cô, đây là bước quan trọng giúp da không bị khô và duy trì độ đàn hồi.

Nữ diễn viên thường vỗ nhẹ sản phẩm lên da để kích thích tuần hoàn máu, đồng thời giúp dưỡng chất thẩm thấu tốt hơn.

Một trong những bí quyết giúp làn da của Baifern luôn căng mọng là cách sử dụng serum (tinh chất dưỡng da). Thay vì thoa một lớp dày, cô chia thành nhiều lớp mỏng và vỗ nhẹ từng lớp lên da.

Những serum chứa axit hyaluronic hoặc các thành phần làm sáng da sẽ thẩm thấu tốt hơn khi được sử dụng theo cách này. Phương pháp này giúp da của cô giữ nước tốt và duy trì độ căng mịn.

Sau bước serum, Baifern luôn sử dụng kem dưỡng để “khóa” toàn bộ dưỡng chất đã thoa trước đó. Lớp kem dưỡng giúp ngăn sự thất thoát độ ẩm và củng cố hàng rào bảo vệ da.

Nữ diễn viên cho rằng kem dưỡng không cần quá dày, chỉ cần đủ để giữ bề mặt da mềm mại và hạn chế tình trạng mất nước.

Baifern xem kem chống nắng là bước quan trọng nhất trong quy trình chăm sóc da. Cô thoa kem chống nắng mỗi sáng, kể cả khi ở trong nhà hoặc di chuyển bằng ô tô.

Theo nữ diễn viên, tia cực tím (tia UV) và ánh sáng xanh có thể làm suy giảm collagen, khiến da sạm màu và hình thành nếp nhăn. Vì vậy, chống nắng đều đặn là cách đơn giản nhất để duy trì làn da trẻ lâu.

Ngoài quy trình dưỡng da hằng ngày, Baifern thường đắp mặt nạ 2-3 lần mỗi tuần để bổ sung dưỡng chất và giúp da thư giãn.

Tùy vào tình trạng da, cô lựa chọn các loại mặt nạ cấp nước, làm dịu hoặc làm sáng da. Sau khi đắp mặt nạ, nữ diễn viên luôn thoa thêm một lớp kem dưỡng để giữ lại độ ẩm.

Baifern cho biết cô không theo đuổi quy trình dưỡng da nhiều bước. Thay vào đó, nữ diễn viên lựa chọn cách chăm sóc da tối giản, chỉ sử dụng những sản phẩm cần thiết.

“Bí quyết làm đẹp của tôi là sự kiên trì. Khi tìm được quy trình phù hợp, tôi sẽ duy trì đều đặn mỗi ngày”, Baifern chia sẻ.

Bên cạnh mỹ phẩm, Baifern cho rằng chế độ sinh hoạt cũng đóng vai trò quan trọng. Nữ diễn viên duy trì thói quen uống đủ nước, ăn nhiều rau xanh, cá hồi, thịt gà và hạn chế đồ ngọt.

Cô cũng chú trọng giấc ngủ, cố gắng ngủ trước 23h để cơ thể có thời gian phục hồi. Ngoài ra, Baifern đôi khi bổ sung vitamin và collagen để hỗ trợ sức khỏe làn da.

Baifern Pimchanok (SN 1992) là một trong những ngôi sao nổi bật của điện ảnh Thái Lan. Cô bắt đầu sự nghiệp với vai trò người mẫu quảng cáo trước khi chuyển sang diễn xuất và nhanh chóng được khán giả châu Á yêu mến. Nhờ nhan sắc thanh tú cùng phong cách sống lành mạnh, Baifern thường xuyên được truyền thông gọi là một trong những “biểu tượng sắc đẹp” của Thái Lan.

