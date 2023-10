Mỹ nhân Thái Lan Baifern Pimchanok đẹp "không góc chết"

Lễ hội Naga Fire: Miracle of Faith 2023 được tổ chức tại tỉnh Nong Khai, Thái Lan, tháng 10. Nữ diễn viên Baifern trở thành tâm điểm của sự kiện khi xuất hiện nhờ vẻ ngoài nổi bật. Cô diện trang phục truyền thống màu xanh lam được thiết kế tinh tế, trang điểm theo phong cách truyền thống với son môi đỏ.

Nữ diễn viên nhận được nhiều lời khen ngợi của khán giả khi thể hiện duyên dáng điệu múa trong buổi khai mạc lễ hội. Những hình ảnh của mỹ nhân Chiếc lá cuốn bay trở thành tâm điểm mạng xã hội Thái Lan, châu Á.

Baifern Pimchanok tại lễ hội "Naga Fire: Miracle of Faith 2023", tháng 10 (Ảnh: Thairath).

Baifern Pimchanok là cái tên đình đám trong làng giải trí Thái Lan. Tại nhiều quốc gia châu Á, cô cũng có một lượng fan đông đảo. Mỹ nhân người Thái Lan nổi tiếng nhờ bộ phim Chiếc lá cuốn bay. Trong phim, cô vào vai một người chuyển giới có số phận bất hạnh, bị chính người thân ruồng bỏ, hãm hại.

Ngoài Chiếc lá cuốn bay, Baifern còn giành được cảm tình của người hâm mộ tại Việt Nam nhờ vai diễn trong bộ phim điện ảnh Friend Zone (Yêu nhầm bạn thân). Một số bộ phim khác mà Baifern tham gia còn có Crazy Little Thing Called Love, Love Summer, Suddenly It's Magic, Cat A Wabb…

Trong sự nghiệp diễn xuất hơn 10 năm của Baifern, "gia tài" phim ảnh của cô có khoảng 12 bộ phim điện ảnh và 20 phim truyền hình, chưa kể những lần tham gia video ca nhạc.

Baifern cũng là cái tên đoạt giải quen thuộc tại các lễ trao giải điện ảnh hay các cuộc bình chọn trên mạng xã hội, truyền thông của Thái Lan. Mạng xã hội của mỹ nhân Thái Lan có hơn 12 triệu người đăng ký theo dõi.

Vẻ đẹp của Baifern Pimchanok được khen hoàn hảo, không tì vết (Ảnh: Thairath).

Baifern Pimchanok thể hiện một điệu múa trong chương trình (Ảnh: Instagram).

Sở hữu nhan sắc nổi bật, danh tiếng ngày một thăng hạng, Baifern luôn là cái tên được ưu ái tại Thái Lan. Tháng 4 vừa rồi, cô được mời hóa thân thành Nữ thần Kimitha Devi trong lễ hội té nước do Tổng cục Du lịch Thái Lan tổ chức. Đây là lần thứ 3 mỹ nhân sinh năm 1992 nhận được vinh dự này.

Baifern hiện hẹn hò với nam diễn viên kém tuổi Nine Naphat. Anh sở hữu chiều cao 1,85m, gương mặt nam tính và điển trai. Nine là con trai của một nghệ sĩ nổi tiếng tại Thái Lan và cũng có nhiều năm kinh nghiệm hoạt động nghệ thuật.

Cặp đôi công khai mối quan hệ vào cuối năm 2022 và nhận được sự ủng hộ của người hâm mộ. Trước khi trở thành tình nhân, họ làm bạn gần 5 năm và cộng tác trong một số tác phẩm, trong đó có bộ phim Friend Zone.

Hiện, Baifern và Nine Naphat là cặp đôi "hot" của làng giải trí xứ chùa vàng. Họ cũng không ngần ngại bày tỏ tình cảm dành cho đối phương trong các sự kiện hay trên mạng xã hội. Điều này khiến mối quan hệ của họ thường xuyên đối mặt với những tin đồn, thị phi.

Baifern Pimchanok đang hẹn hò với nam diễn viên kém tuổi, Nine Naphat (Ảnh: Thairth).

Gần đây, cặp đôi vướng nghi vấn có sự xuất hiện của người thứ ba. Đáp lại sự tò mò của công chúng, Baifern và Nine chia sẻ loạt ảnh hò hẹn lãng mạn trên trang cá nhân. Nữ diễn viên xinh đẹp cũng không quên gắn tên bạn trai vào những bức ảnh của mình để khẳng định mối quan hệ của họ vẫn bền vững.

Dù kém bạn gái 4 tuổi nhưng Nine nhiều lần khẳng định muốn che chở và yêu thương Baifern. Đáp lại tình cảm của bạn trai, mỹ nhân Chiếc lá cuốn bay cho biết, cô tìm thấy cảm giác an toàn và được yêu thương khi ở bên Nine sau nhiều năm độc thân.

Nine Naphat tự hào nói về tình yêu với Baifern: "Hai chúng tôi có thời gian dài ở bên nhau, đó là những khoảnh khắc rất dễ thương. Thực ra, điều đó khá hay. Nếu không làm vậy, chúng tôi khó để hiểu nhau. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì luôn quan tâm, cổ vũ chúng tôi. Đó là nguồn động lực rất lớn dành cho chúng tôi".